Maltepe’de işçileri iş bıraktı: İlçede çöp yığınları oluştu

Giriş: 04.12.2025 10:08 Güncelleme: 04.12.2025 10:13
İstanbul Maltepe’de belediye temizlik işçilerinin alacaklarını tahsil edememesi gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi dördüncü gününe girdi. Grev nedeniyle ilçedeki çöplerin toplanmadı ve sokaklarda çöp yığınları oluştu. A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ bölgeden son durumu aktardı.

MALTEPE'DE SOKAKLAR ÇÖPLE DOLDU TAŞTI

İstanbul Maltepe'de temizlik işçilerinin, maaşların geç ödenmesi ve sosyal hakların verilmemesi gerekçesiyle başlattığı iş bırakma eylemi dördüncü gününe girdi. Belediye ile sendika arasındaki görüşmeler sürerken ilçede toplanmayan çöpler sokaklarda yığınlar oluşturdu.

MAAŞLAR VE SOSYAL HAKLAR ÖDENMEDİ

Muhabirimiz Aslı Bilger Kutludağ' aktardığı bilgilere göre; temizlik işçilerinin iş bırakma gerekçeleri arasında maaşların geç ödenmesi, mesai ücretlerinin eksik yatırılması, ikramiyelerin ve eğitim/öğrenim yardımlarının verilmemesi yer alıyor. İşçilerin bu haklarını talep etmek amacıyla greve gittiği ve sendika ile Maltepe Belediyesi arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtiliyor.

SAHİL HATTINDA "ÇÖP MANZARASI"

Krizin özellikle Bostancı ve Altıntepe sahil hattında etkili oldu. Milyonluk konutların bulunduğu ve yüksek vergilerin ödendiği bu bölgelerde, vatandaşlar deniz manzarası yerine çöp yığınlarıyla karşı karşıya kaldı. Kış mevsimi nedeniyle koku henüz çok yoğun hissedilmemesine rağmen, yığınların yanına yaklaşıldığında durum rahatsız edici boyutlara ulaştı ve ilçe sakinlerinin bu durumdan şikayetçi.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuya ilişkin Maltepe Belediyesi'nden yapılan açıklamada, maaş ve fazla mesai ücretlerine ek olarak verilen ikramiye ve öğrenim yardımı ödemelerinin takvimine ilişkin yetkili sendikanın çağrısı üzerine bazı çalışanların iş bıraktığı doğrulandı. Açıklamada ilçedeki kamu hizmetlerinin kesintisiz sürmesi ve durumun normale dönmesi gerektiği belirtildi.

KRİZ TEKRARLANDI

Benzer bir grev geçtiğimiz aylarda da yaşandı ve o dönemde de çöpler 2-3 gün boyunca toplanmadı. Taraflar arasındaki görüşmeler devam etse de sahada hizmetler henüz normale dönmedi.

