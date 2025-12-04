Maltepe’de işçileri iş bıraktı: İlçede çöp yığınları oluştu

Ekran görüntüsü / A Haber

SAHİL HATTINDA "ÇÖP MANZARASI"

Krizin özellikle Bostancı ve Altıntepe sahil hattında etkili oldu. Milyonluk konutların bulunduğu ve yüksek vergilerin ödendiği bu bölgelerde, vatandaşlar deniz manzarası yerine çöp yığınlarıyla karşı karşıya kaldı. Kış mevsimi nedeniyle koku henüz çok yoğun hissedilmemesine rağmen, yığınların yanına yaklaşıldığında durum rahatsız edici boyutlara ulaştı ve ilçe sakinlerinin bu durumdan şikayetçi.