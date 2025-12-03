03 Aralık 2025, Çarşamba
Haberler Özel Haber Haberleri Dünya Engelliler Günü! Başkan Erdoğan’dan engellilere uzanan sıcak el

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.12.2025 09:36 Güncelleme: 03.12.2025 09:45
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli vatandaşlara yönelik hassasiyeti yalnızca bir devlet politikasından ibaret değil. Binlerce hayata umut olan, engelli bireylerin yüzüne gülümseme konduran, ailelerin yükünü hafifleten insani bir hikaye. Ve bu hikaye hem icraatlarla hem de kalplere dokunan o sıcak anlar ile büyümeye devam ediyor.

DEVLET POLİTİKASININ ÖTESİNDE İNSANİ BİR HİKAYE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kalabalık meydanlarda, yoğun diplomatik temaslarda, devlet yönetiminin en başında görüyoruz. Ama en çok bir engelli bireyin gözlerine bakarken yüzündeki o sevecen ifade ile tanıyoruz.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN HASSASİYETİ

Türkiye'de milyonlarca engelli vatandaş bugün hayatın her alanında daha güçlü adımlarlar yürüyorsa bunun arkasında hem atılan büyük sosyal adımlar hem de devletin en tepesinden gelen samimi bir ilgi var. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli bireylere yönelik yıllardır süren hassasiyeti kimi zaman bir sarılışta kimi zaman bir göz temasında kimi zaman da büyük projelerin hayata geçirilmesinde kendini gösteriyor.

KALBİYLE KONUŞUYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın engelli vatandaşlarla kurduğu bağ, siyaset üstü bir duygu taşıyor. O her fırsatta onlara yaklaşırken makamıyla değil, kalbiyle konuşuyor.

DEVLETİN ÖNCELİKLİ GÖREVİ

Başkan Erdoğan, Göreve geldiği ilk yıllardan itibaren Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı devletin öncelikli görevi olarak tanımladı. Bu yaklaşım bugün yüz binlerce engelli vatandaşın hayatına dokunan büyük bir sosyal hizmet ağına dönüştü.

EVDE BAKIM DESTEĞİ VE UMUT EVLERİ

Evde bakım desteği her ay kapıları çalınan yüz binlerce ailenin yıllarca tek başına mücadele eden annelerin, babaların yükünün hafiflemesini sağladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adeta onlara birer anne baba olurken onlar da birbirlerine abi abla kardeş oluyorlar. Böylece umut evleri sıcacık bir yuvaya dönüşüyor.

HEDEF GELECEĞİ ŞEKİLLENDİRMEK

Başkan Erdoğan'ın engellilere yönelik hassasiyeti yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla sınırlı değil en büyük hedef; engelli bireylerin hayata tutunan, üreten, kendi ayakları üzerinde duran bireyler olması.

Bu yüzden özel eğitim sınıfları arttı, destek öğretmenler görevlendirildi. Üniversiteye giden engelli öğrenci sayısı yıllar içinde katlanarak büyüdü, engelli öğretmenlerin kamuya atanması yüzlerce gencin hayallerine kavuşmasına vesile oldu.

KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM

Engelli vatandaşların toplumda görünür olması, çalışma hayatına katılması. Başkan Erdoğan'ın en çok üzerinde durduğu konularda biri oldu. Kamuya binlerce engelli personel alındı birçok kurum engelli kadrolarını ilk kez doldurdu.

Destek istihdam modeli ile özel sektörde de yeni kapılar açıldı. Bugün tekerlekli sandalyesiyle bilgisayar başında çalışan bir genç varsa işitme engelli bir vatandaş çağrı merkezlerinde görev alıyorsa görme engelli bireyler teknoloji ile daha bağımsız yaşayabiliyorsa tüm bunlar yıllardır süren ısrarlı bir devlet politikasının sonucu oldu.

ŞEHİRLE VE BİNALAR DÖNÜŞTÜ

Engellilerin hayatın tamamına katılması için şehirlerin de dönüşmesi gerekiyordu. "Erişilebilirlik Seferberliği" ile toplu taşıma araçları yenilendi kamu binaları düzenlendi. Hastaneler, adliyeler, belediyeler erişilebilir hale getirildi. Dijital platformlara erişim standartları geliştirildi.

