Dünya Engelliler Günü! Başkan Erdoğan’dan engellilere uzanan sıcak el

Ekran görüntüsü / A Haber

KAMUDA VE ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM

Engelli vatandaşların toplumda görünür olması, çalışma hayatına katılması. Başkan Erdoğan'ın en çok üzerinde durduğu konularda biri oldu. Kamuya binlerce engelli personel alındı birçok kurum engelli kadrolarını ilk kez doldurdu.

Destek istihdam modeli ile özel sektörde de yeni kapılar açıldı. Bugün tekerlekli sandalyesiyle bilgisayar başında çalışan bir genç varsa işitme engelli bir vatandaş çağrı merkezlerinde görev alıyorsa görme engelli bireyler teknoloji ile daha bağımsız yaşayabiliyorsa tüm bunlar yıllardır süren ısrarlı bir devlet politikasının sonucu oldu.