ASELSAN'dan sağlıkta yerli devrim: Mobil röntgen cihazı "ADR-M100" göreve hazır!

(foto:ahaber.com.tr)

ZORLU HASTALAR İÇİN SEYYAR ÇÖZÜM

Cihazın en önemli özelliği, radyoloji ünitesine gidemeyecek durumdaki hastalar için geliştirilmiş olması. Kuşkapan, "Bu cihazı bu kadar özel kılan ne? Radyoloji ünitesine gidemeyecek ya da götürülmesi zor olan hastalar için seyyar hareket edebilen üst segment bir röntgen cihazı. Tüm hastanelerde, tıp merkezlerinde ve özellikle kolay taşınması nedeniyle sahra hastanelerinde kullanıma son derece elverişli" dedi.

DÜŞÜK DOZDA YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİ

Teknik özelliklere de değinen Kuşkapan, cihazın hem hastayı hem de sağlık personelini koruduğunu belirtti: "Motorize hareket özelliği bulunan cihaz, 32 kilovatlık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor. ASELSAN'ın ilk medikal görüntüleme ürünü olan bu cihaz, düşük dozlarda bile yüksek teknoloji sayesinde net görüntü elde edebiliyor. Uzaktan çekim özelliğiyle de sağlık personelinin fazla radyasyon almasını engelleyerek güvenliği ön planda tutuyor."