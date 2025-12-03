ASELSAN'dan sağlıkta yerli devrim: Mobil röntgen cihazı "ADR-M100" göreve hazır!
Türk savunma sanayiinin gururu ASELSAN, savunma alanındaki tecrübesini sağlık teknolojilerine aktardı. Yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla üretilen "HelTU ADR-M100" mobil dijital röntgen cihazı, kamu hastanelerinde kullanılmak üzere Sağlık Bakanlığı'na teslim ediliyor. Hayat kurtaran teknolojileri yerinde inceleyen A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, Gölbaşı'ndaki ASELSAN Teknoloji Üssü'nden detayları aktardı.
ASELSAN, sadece savunma sanayiinde değil, sağlık teknolojilerinde de dışa bağımlılığı azaltacak dev bir adım attı. Geliştirilen mobil dijital röntgen cihazı, üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.
YERLİ RÖNTGEN CİHAZI HASTANELERE GÖNDERİLİYOR
A Haber muhabiri Damla Kuşkapan, cihazın Sağlık Bakanlığı'na teslim töreninden aktardığı bilgilerde, "ASELSAN bugün HelTU ADR-M100 mobil dijital röntgen cihazını Sağlık Bakanlığı'na teslim ediyor. Artık kamu hastanelerinde ASELSAN'ın tamamen milli imkanlarla geliştirdiği bu cihazlar kullanılmaya başlanacak" ifadelerini kullandı.
ZORLU HASTALAR İÇİN SEYYAR ÇÖZÜM
Cihazın en önemli özelliği, radyoloji ünitesine gidemeyecek durumdaki hastalar için geliştirilmiş olması. Kuşkapan, "Bu cihazı bu kadar özel kılan ne? Radyoloji ünitesine gidemeyecek ya da götürülmesi zor olan hastalar için seyyar hareket edebilen üst segment bir röntgen cihazı. Tüm hastanelerde, tıp merkezlerinde ve özellikle kolay taşınması nedeniyle sahra hastanelerinde kullanıma son derece elverişli" dedi.
DÜŞÜK DOZDA YÜKSEK GÖRÜNTÜ KALİTESİ
Teknik özelliklere de değinen Kuşkapan, cihazın hem hastayı hem de sağlık personelini koruduğunu belirtti: "Motorize hareket özelliği bulunan cihaz, 32 kilovatlık güçle tüm vücutta çekim yapabiliyor. ASELSAN'ın ilk medikal görüntüleme ürünü olan bu cihaz, düşük dozlarda bile yüksek teknoloji sayesinde net görüntü elde edebiliyor. Uzaktan çekim özelliğiyle de sağlık personelinin fazla radyasyon almasını engelleyerek güvenliği ön planda tutuyor."
ACİL DURUMLARDA HAYAT KURTARACAK
Cihazın pratikliğine vurgu yapan Kuşkapan, "Hareketli ve dikey kolları sayesinde çekimlerde kolaylık sağlıyor. Tam şarj durumunda uzun süre çalışabilmesi, hastane bilgi yönetim sistemlerine kesintisiz bağlanması ve Türkçe arayüzüyle öne çıkıyor. Acil durumlarda sistem açılır açılmaz çekime hazır hale geliyor, bu da yoğun bakım ve acildeki hastalara anında tanı konulmasına imkan tanıyor" bilgisini paylaştı.
YAPAY ZEKA DESTEĞİ VE GELECEK VİZYONU
Cihazın yapay zeka ile güçlendirildiğini belirten Kuşkapan, "Çekilen grafilere direkt son tanı konulmasını sağlayacak yapay zeka özelliği de eklendi. Ayrıca ASELSAN gelecekte MR cihazları, bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi ve hasta başı monitörleri gibi farklı cihazları da bünyesine ekleyerek sağlıkta millileşme hamlesini sürdürecek" dedi.
Kuşkapan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlıkta millileşme vurgusunu hatırlatarak, "Başkan Erdoğan, 'Türkiye oyunu bozmaya, savunma sanayiinde nasıl bozmuşsa inşallah yerli ilaç ve tıbbi cihaz üretiminde de bozacak' ifadelerini kullanmıştı. Bugün görüyoruz ki sağlık alanında daha çok yerli ve milli cihaz göreceğiz" dedi.
