Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! "Düşük faiz" yalanıyla büyük tuzak

(foto:ahaber.com.tr)

"DÜŞÜK FAİZLE KREDİ VERİLDİĞİNE İNANDIRILIYOR"

Vatandaşların düşük faiz oranlarına kandığını belirten Demircan, sürecin işleyişini, "Vatandaş oradaki faiz oranlarını da görünce 'Ya bu benim için çok kıymetli bir şey, ben bunu alabilirim' diye tıkladığında karşısına çıkan ekranda gerçekten piyasanın çok çok altında faizlerle kredi verildiğini görüyor. Burada dolandırıcı, sosyal medya üzerinden ya da mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçiyor. İletişimde 'Size birazdan bir SMS gelecek, siz bu SMS bilgisini benimle paylaştığınızda krediniz onaylanacak, sizi doğrulamaya çalışıyoruz' dediği noktada ise artık bankacılık uygulamasını dolandırıcı kendi telefonunda çalıştırmak için tüm bilgileri vatandaştan temin etmiş oluyor." sözleri ile aktardı.