Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat! "Düşük faiz" yalanıyla büyük tuzak
Sosyal medyada bankaların adını kullanarak hazırlanan sahte kredi ilanları hızla yayılıyor. Vatandaşlar "düşük faiz" tuzağına düşerken, dolandırıcılar ise hazırladıkları sahte siteler üzerinden kişisel bilgileri ele geçiriyor. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, siber korsanların yeni yöntemini Bilişim Uzmanı Osman Demircan ile konuştu.
Dijitalleşen dünyada internet bankacılığının yaygınlaşmasıyla birlikte dolandırıcılar da yöntemlerini değiştirdi. Sahte hesaplar ve sponsorlu reklamlarla vatandaşı tuzağa düşüren dolandırıcılar, "düşük faizli kredi" vaadiyle kişilerin banka hesaplarını boşaltıyor.
A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural, dolandırıcıların nasıl çalıştığını ve bu tuzağa düşmemek için nelere dikkat edilmesi gerektiğini sordu. İşte Bilişim Uzmanı Osman Demircan'ın kritik uyarıları;
NEDEN YIL SONU? "PARADA AĞIR ŞEYLERİ SATIN ALMA ZAMANI"
Dolandırıcıların özellikle yıl sonunu hedef aldığını belirten Bilişim Uzmanı Osman Demircan, zamanlamaya dikkat çekti. Demircan, "Neden bu zaman diliminde dolandırılıyor? Çünkü yıl sonundayız. Yıl sonunda parada ağır olan şeyleri, yani ev almak, araba almak gibi satın alımların bazı avantajları olabilir. Bunun için de dolandırıcılar vatandaşların kredilere başvuracağını çok iyi biliyorlar" dedi.
SİSTEM NASIL İŞLİYOR? "BANKA HESAPLARINI ELE GEÇİRMEK"
Kredi dolandırıcılığının temelinde banka hesaplarının ele geçirilmesinin yattığını vurgulayan Demircan, sosyal medya platformlarının rolüne işaret ederek, "Kredi dolandırıcılığının temelinde aslında doğrudan sizin banka hesaplarınızı ele geçirmek yatıyor. Burada en büyük suçlu maalesef hala kontrolü bir şekilde sağlamayan sosyal medya platformları. Sosyal medya platformlarının içerisindeki bu sponsorlu reklamlar maalesef vatandaşların sanki gerçekten kredi veren bir bankaymış gibi, ki aynı logoyu kullanıyorlar, aynı görselleri kullanıyorlar, sadece tıkladığımız link farklı bir noktaya çıkıyor, algılamasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.
"DÜŞÜK FAİZLE KREDİ VERİLDİĞİNE İNANDIRILIYOR"
Vatandaşların düşük faiz oranlarına kandığını belirten Demircan, sürecin işleyişini, "Vatandaş oradaki faiz oranlarını da görünce 'Ya bu benim için çok kıymetli bir şey, ben bunu alabilirim' diye tıkladığında karşısına çıkan ekranda gerçekten piyasanın çok çok altında faizlerle kredi verildiğini görüyor. Burada dolandırıcı, sosyal medya üzerinden ya da mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişime geçiyor. İletişimde 'Size birazdan bir SMS gelecek, siz bu SMS bilgisini benimle paylaştığınızda krediniz onaylanacak, sizi doğrulamaya çalışıyoruz' dediği noktada ise artık bankacılık uygulamasını dolandırıcı kendi telefonunda çalıştırmak için tüm bilgileri vatandaştan temin etmiş oluyor." sözleri ile aktardı.
1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE BORÇ RİSKİ
Hızlı kredi imkanının dolandırıcılar tarafından kötüye kullanıldığını ifade eden Demircan, vatandaşların büyük bir borç yüküyle karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulundu. Demircan, "Böylelikle bütün kredi kartı bilgilerine sahip oluyor, kredi kartındaki bakiyeyi harcayabiliyor, banka hesabındaki parayı transfer edebiliyor ama en kötüsü, hızlı krediye başvuruyor ve 15-20 dakika içerisinde çıkan bu hızlı kredi de çok ciddi kredi borçlusu haline dönüştürebiliyor vatandaşı."
"Özellikle kredibiliteniz yüksekse, borçlarınızı vaktinde ödüyorsanız, 6 sıfırlı rakamlara kadar krediniz onaylanmış olabilir ve bu birkaç dakika içerisinde hesabınızda olabilir. Konu bu noktaya geldiğinde de maalesef siz orada birkaç yüz bin çekmeye çalışırken aslında 1 milyon ve üstü bir borcun altına girmiş olabilirsiniz." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Green Card başvurusu son durum: Tarihler açıklandı mı, ne zaman başlıyor?
- Kişiliğinizi baştan şekillendirecek 8 kadim Japon atasözü: Hayata bakışınız değişecek
- TOKİ 500 bin konut başvuruları ne zaman bitiyor? Kuralar hangi tarihte başlayacak?
- Evdeki küçük sinekleri bir gecede yok eden yöntem: Kokusu anında etkiliyor
- Küçük yaşta başlayan tehlike! Ruh sağlığı, uyku bozukluğu ve obezite riskini artırıyor
- Emekliye 2 formüllü kök maaş hesabı! 2026'da 4A-4B-4C'linin aylığı ne kadar olacak?
- Aralık 2025 kamu ilanları: KPSS’li ve KPSS’siz kadrolar açıklandı! İşte başvuru tarihleri
- Tarım Kredi'de yüzde 50 indirim kampanyası başladı! İşte 2-14 Aralık kataloğu
- Dünya Engelliler Günü 2025: 3 Aralık’ta engelli memur idari izinli sayılacak mı?
- Baraj doluluk oranlarında son tablo: Üç büyükşehirde su seviyesi ne durumda?
- Aralık dolunayı ne zaman? Neden “Soğuk Süper Ay” olarak bilinir? İşte burçlara etkileri…
- Kar, sağanak, don... Meteoroloji uyardı: Polar Vorteks zayıf yeni sistem geliyor