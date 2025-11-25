Venezuela’ya ABD işgali mi geliyor?

Venezuela ve ABD arasında yaşanan gerilim sürerken ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Maria Salazar, Venezuela'ya "girmek üzere olduklarını" ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro rejimini "sonlandırmak" için gerekli koşulların oluştuğunu ifade etti. Bu açıklama sonrası gerilim daha da tırmanırken BD işgalinin gelip gelmeyeceği konuşuluyor. A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına katılan uzman isimler dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.