Sokak lezzetleri tehlikeli mi? Zehirlenmemek için bilmeniz gerekenler

Ekran görüntüsü / A Haber

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ VE HAYATİ TAVSİYE

Bir gıdayı tükettikten sonra yarım saat ile 72 saat arasında ortaya çıkan mide bulantısı, istifra, kanlı ishal ve krampların zehirlenme belirtisi olabileceğini söyleyen Sırma, hastaneye başvurulduğunda yapılması gereken en önemli şeyi şöyle açıkladı:

"Zehirlendiğinizi düşünüyorsanız hikayeyi hastaneye doğru anlatın, eksiksiz. 'Gıdalar ve şu vardı, gıdalar ve bu vardı' diye. Yani gaz, kimyasal vesaire. Hikayeyi doğru anlatmayınca tedavi de gecikme olabiliyor. Hasta beyan etmiyorsa, 'Efendim ben gıda yedim ama yakınımda da şu kimyasal vardı' demiyorsa tedavinin de seyri doğru olamıyor maalesef."