İBB'deki yolsuzluk çarkı tek tek ifşa oluyor! Kreşler rüşvet aracına dönüştü
İBB'deki yolsuzluk soruşturmasında hazırlanan 3 bin 809 sayfalık iddianamede çarpıcı detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. "İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü"nün kreşler üzerinden iş insanlarına rüşvet karşılığı projeyi yaptırarak Cumhurbaşkanlığı sistemi için oluşturdukları fona kaynak sağladıkları ortaya çıktı. A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz, kreş projesinin nasıl rüşvet aracına dönüştüğünü iddianamedeki detaylar ile ele aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 bin 809 sayfalık hazırlanan iddianamede her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde örgüt üyelerinin açıklayamadığı mal varlıkları deşifre olurken , kreş projesinin rüşvet aracına dönüştüğü tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede örgüt lideri İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı fonu için iş adamlarından para yardımı talep ettiği ve "İstanbul'un her ilçesine kreş yapacağız" vaadiyle kreş projesi inşaatını iş insanlarına rüşvet karşılığında yaptırdığı belirlendi. Gelişmeler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alınırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz, iddianamede yer alan rüşvet çarkına ilişkin ayrıntıları aktardı.
"TAŞINMAZLAR BİRÇOK ŞİRKET VE KİŞİ ÜZERİNDEN SAĞLANDI"
Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek; Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde birçok mülkünü gizlediği, iddianamede çıkan taşınmazlar ve villalar gibi pekçok taşınmazın ise farklı şirketler üzerinden daha sonrasında İmamoğlu İnşaat'a aktarıldığına dikkat çekerken "İmamoğlu 'Benim üzerimde bir tane konutum var.' İşte birkaç tane ben diyor 'Yıllardır aile şirketimiz inşaat firması yapıyoruz. İşte bunun da karşılığında bunların olması gayet doğal' diyor. Şunları bakın, bir adet villa, 8 adet dükkan, 29 da arsa gibi. Ama işin aslı öyle değil. Şirketine ait neler var, değil mi? Şirketine ait İmamoğlu İnşaat'ı hani Hasan İmamoğlu'nun başında, babasının olduğu 89 tane dükkan, ofis, mesken, konut tapu kaydı, 13 tane araç, işte gayrimenkul. Şimdi burasını da. Aslında bizim bu sahada yaptığımız araştırmada Ekrem İmamoğlu mallarının birçok kişinin üzerinde, farklı kişiler üzerinde, farklı şirketler üzerinde olduğu da biliniyor."
"CUMHURBAŞKANLIĞINA GİDEN YAPI TAŞLARI RÜŞVETLER VE YOLSUZLUKLAR ÜZERİNDEN GEÇİYOR"
Şimşek, İmamoğlu'nun CHP içerisinde güç elde etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı seçimleri için fon oluşturduğunu ve nakit akışını sağlayabilmek için rüşvet ve ihale usulsüzlükleri ile sistemin yapı taşlarını aşamalı şekilde oluşturduğunu vurguladı.
"2 milyar dolar para yurt dışına kaçırıldığı net. Ama para yani elde edilemediği için hangi yöntemlerle çıkarıldığı belirsiz. Çünkü kendi ifadelerinde 'Biz 2 milyar dolar Cumhurbaşkanlığı fonu için bu parayı toplayacağız' diyor seçimlerde. İşte biraz önce Sayın Başsavcım ne diyordu? Önce zenginleşmek için. Sonra o zenginleşilen paralarla Genel Başkanlık şeyinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu orada kaybettirdiler. Delegelerin satın alınması. Ve sonra Özgür Özel geldikten sonra İstanbul İl Başkanlığı'nı öncesinde... Sonra bütün bu güçleri elde ettikten sonra ne yapıyor? Cumhurbaşkanlığı fonu. Çünkü CHP'yi satın aldıktan sonra, bu paralarla, rüşvet paralarıyla satın aldıktan sonra CHP'den kendini zaten Cumhurbaşkanı adayı olarak seçtirecek ve Cumhurbaşkanı adayı olarak CHP tarafından gösterildikten sonra neye ihtiyaç var? Paraya ihtiyaç var. Aslında Cumhurbaşkanlığı'na giden yapı taşları, bütün rüşvetler, yolsuzluklar, 160 milyarlık kamu zararı, yurt dışından gelen 5 milyar euro para hiç edildi."
"RÜŞVET KARŞILIĞI KREŞLERİ YAPTIRARAK İBB KASASINDAKİ PARALARI CEPLERİNE ATTILAR"
Şimşek; İmamoğlu'nun iş adamları üzerinden Cumhurbaşkanlığı fonuna kaynak sağladığı ve finansmanları tehditle kreş projesine dahil ederek İBB kasasından çıkan parayı rüşvet çarkına entegre ettiğini belirtti.
"Hazine destekli ve iş adamlarından toplanan paralarla adeta kendi hani ahtapotun kolları deniliyor, evet doğru. Ahtapot gibi her şeyi, parayı almış, iştiraklerin içini boşaltmış, yurt dışından gelen kredileri boşaltmış, kamunun mallarını satmış."Adam kreş yapıyor. Kreş yapıyor. Ne diyor? "Ben kreş yaptım her ilçeye..." İş adamına diyor ki: "Bana şunu inşaat yap." "Tamam" diyor. "Yapacaksın" diyor o kreşi, "Sen yapacaksın. Ben" diyor "sana bunu fatura edeceğim. Benim kasamdan da sana parayı çıkaracağım ama o parayı el altından bana vereceksin." Hem iş adamına rüşvet karşılığı yaptırıyor hem de o belediyenin kasasından o parayı kendi ceplerine atıyor. Böyle bir sistem kurmuşlar."
"KREŞTEKİ ISRARLAR ÜZERİNE 3 DAİREYİ SULKAR İNŞAAT'A DEVRETTİM"
Abdurrahman Şimşek, Deniz İstanbul projesinin Beylikdüzü Yakuplu mahallesinde yer alan İstanbul'un denize sıfır olan bir devasa bir projesi olduğunu ve proje sahibi Dursun Keleş ile İmamoğlu'nun para yardımı konusunda anlaşmazlık yaşadığı sırada eski İBB Başkanı'nın finansmanını tehdit ettiğini vurguladı.
Şimşek, proje sahibi Keleş'in ifadesini A Haber ekranlarında okuyarak ;"Adem Soytekin hatırladığım kadarıyla 2020 yılında beni arayarak 'Başkan sizden kreş projesi adı altında yardım yapmanızı istiyor.' şeklinde konuştu. Adem'e ekonomik durumumuzun iyi olmadığını söyledim, geçiştirdim. Bunun üzerine Adem, yardım alarak daire de verebileceğimizi söyledi ancak ben reddettim. Bu konuşmamdan birkaç gün sonra Adem Soytekin ofisime geldi, aynı konuyu açarak kendisinin başkanın gönderdiğini söyledi. Ben yine kendisine olumsuz yaklaşınca cep telefonunu çıkararak hoparlörde konuşacak şekilde İmamoğlu'nu aradı. 'Kreşe yardım konusunda anlaşamadığımızı' söyleyince İmamoğlu: 'Madem anlaşamıyoruz, ben de onlara o projeyi tamamlatmayacağım, yaptırmayacağım.' dedi. Ben bunun üzerine ticaretimin sekteye uğrayabileceğini anladım ve göz işaretiyle Adem'e 'Tamam, anladım' anlamını taşıyan taleplerini kabul edeceğimi belirtir işareti yaptım. Kreşteki ısrarlarına istinaden Deniz İstanbul isimli projesinin Mercan Konakları'nda toplamda 3 adet daireyi Adem Soytekin'in belirtmiş olduğu Sulkar İnşaat'a devrettim." ifadelerini kullandı.
"ADEM SOYTEKİN'İN BANKA HESAPLARINDAKİ MİLYONLAR SİSTEM PARASI OLDUĞU ANLAŞILIYOR"
Gazeteci Kurtuluş Tayiz, iddianamede yer alan İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü şemasında yer alan Adem Soytekin'in, Ekrem İmamoğlu'nun kasalarından biri olduğunu ve MASAK tarafından yapılan incelemelerde sisteme milyonların aktarıldığını belirtti.
"Adem Soytekin'in hesabı... Yani burada ne kadar para kişisel olarak hesaplara gitmiş. Bunların da bir kasa işlevi gördüğünü görüyoruz. Biraz önceki listede yer alıyordu, kişilerin mal varlıkları arasında, bankada olan para miktarları. Mesela MASAK raporlarına göre Adem Soytekin isimli şahsın banka hesaplarında 2004 yılında 1 milyar 667 milyon 393 bin 547 TL para girişi ve 1 milyar 158 milyon 906 bin 372 TL para çıkışı gerçekleşmiş. Bunların bir o bahsedilen sistem parası olduğu anlaşılıyor. Yani şahısların bir kasa olarak kullanıldığı görülüyor." dedi.
