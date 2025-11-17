İBB’deki yolsuzluk çarkı tek tek ifşa oluyor! Kreşler rüşvet aracına dönüştü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yolsuzluk soruşturması kapsamında 3 bin 809 sayfalık hazırlanan iddianamede her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'nde örgüt üyelerinin açıklayamadığı mal varlıkları deşifre olurken , kreş projesinin rüşvet aracına dönüştüğü tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede örgüt lideri İmamoğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı fonu için iş adamlarından para yardımı talep ettiği ve "İstanbul'un her ilçesine kreş yapacağız" vaadiyle kreş projesi inşaatını iş insanlarına rüşvet karşılığında yaptırdığı belirlendi. Gelişmeler A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programında ele alınırken Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek ve Gazeteci Kurtuluş Tayiz, iddianamede yer alan rüşvet çarkına ilişkin ayrıntıları aktardı.

"TAŞINMAZLAR BİRÇOK ŞİRKET VE KİŞİ ÜZERİNDEN SAĞLANDI"

Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek; Ekrem İmamoğlu'nun seçim sürecinde birçok mülkünü gizlediği, iddianamede çıkan taşınmazlar ve villalar gibi pekçok taşınmazın ise farklı şirketler üzerinden daha sonrasında İmamoğlu İnşaat'a aktarıldığına dikkat çekerken "İmamoğlu 'Benim üzerimde bir tane konutum var.' İşte birkaç tane ben diyor 'Yıllardır aile şirketimiz inşaat firması yapıyoruz. İşte bunun da karşılığında bunların olması gayet doğal' diyor. Şunları bakın, bir adet villa, 8 adet dükkan, 29 da arsa gibi. Ama işin aslı öyle değil. Şirketine ait neler var, değil mi? Şirketine ait İmamoğlu İnşaat'ı hani Hasan İmamoğlu'nun başında, babasının olduğu 89 tane dükkan, ofis, mesken, konut tapu kaydı, 13 tane araç, işte gayrimenkul. Şimdi burasını da. Aslında bizim bu sahada yaptığımız araştırmada Ekrem İmamoğlu mallarının birçok kişinin üzerinde, farklı kişiler üzerinde, farklı şirketler üzerinde olduğu da biliniyor."