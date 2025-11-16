İBB’de bitmeyen vurgun: 111 milyarlık hafriyat talanı | Çevre katliamı yapmışlar

4 MİLYAR 458 MİLYON TL KAYNAĞI BELİRSİZ PARA

BDDK ve MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde, Murat Gülibrahimoğlu'nun hesaplarına 4 milyar 458 milyon 11 bin 747 TL tutarında kaynağı belirsiz para girişi tespit edildi. Paraların büyük kısmının "Boğaziçi İmar" dosyası ve kaçak hafriyat faaliyetlerinden elde edildiği, ıslak imzasız nakit çekimlerle sistem dışına çıkarıldığı belirlendi.

ÇEVRE KATLİAMI YAPILDI

İddianamede ayrıca bölgede yapılan incelemeler neticesinde alana inşaat hafriyat toprağı değil, beton atığı, dip tarama çamuru, geri dönüşüm malzemesi, karışık inşaat atığı, endüstriyel atık, bertaraf ve geri kazanım tesislerinde işlem görmesi gereken malzemelerin de maden sahasına döküldüğü anlaşıldı. Bu durum maden sahasında olumsuz durumlara, tansiyon çatlaklarına, insan sağlığı, can ve mal emniyeti açısından riskli durumlara yol açabileceği gibi yeraltı kaynakları ile maden rezervleri bakımından olumsuz sonuç doğurabileceği belirtildi. Ayrıca, döküm yapılan alanının tamamının Alibeyköy Havza Koruma Kuşağı içerisinde yer aldığı tespit edildiğinden dolayı, bu durumun insan ve çevre sağlığı açısından riskler barındırdığına değinildi.