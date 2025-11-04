Bahçeli'nin "Demirtaş" çıkışı gündemi belirledi! Tahliyesi mümkün mü?

Ekran görüntüsü / A Haber

DEMİRTAŞ SÖZLERİ ÇOK ÖNEMLİ

Akşam gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı: Tabi Devlet Bahçeli'nin Demirtaş ile ilgili ifadeleri önümüzdeki günlerde oldukça tartışılacak ve çok önemli sözler. Bahçeli'nin bugün grup toplantısı dahil kullandığı sözler beni şaşırtmadı çünkü Cumhur ittifakı birlik içinde bir amaca doğru gidiyor. Diğerleri gibi bir menfaat ittifakı değil.

BASİT KONULARDAN YOL AYRIMINA GİTMEZ

Cumhur İttifakı Türkiye'nin beklentileri doğrultusunda ülkenin çıkarları doğrultusunda hareket ediyor. Devlet Bahçeli üniversiteden benim hocamdır. Devlet Bahçeli'yi tanıyanlar bilir; yol yürürken basit konulardan yol ayrımına gitmez Bahçeli'nin belli amaçları vardır; hatta hedefleri doğrultusunda partisinin menfaatlerini bile geri plana atabilecek siyasetçidir.

Cumhur İttifakı'nda işler yolunda ancak sürekli olarak bir algılar üretiliyor. Gerçeklerden kopuk gazetecilik yapılıyor ama beklenen oldu ve önümüzdeki günlerde Cumhur İttifakı yoluna devam edecek.