AK Parti ile 23 yılda dev eserler! Türkiye’nin çehresini değiştiren yatırımlar

Türkiye'nin ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlıklar içinde bulunduğu bir ortamda 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimler, ülke siyasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem siyasi yasağı nedeniyle seçime girememesine rağmen, "yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar" ile mücadele vaadiyle halkın büyük desteğini alan AK Parti yüzde 34'lük oy oranıyla tek başına iktidara gelerek siyasi dengeleri kökten değiştirdi.