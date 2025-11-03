03 Kasım 2025, Pazartesi
AK Parti ile 23 yılda dev eserler! Türkiye'nin çehresini değiştiren yatırımlar

AK Parti ile 23 yılda dev eserler! Türkiye'nin çehresini değiştiren yatırımlar

Fatih Murat Erdoğan Fatih Murat Erdoğan
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 13:14 Güncelleme: 03.11.2025 13:36
AK Parti ile 23 yılda dev eserler! Türkiye’nin çehresini değiştiren yatırımlar

AK Parti'nin 23 yıllık hizmet döneminde, Türkiye'nin dört bir yanında enerji bağımsızlığından ulaşım altyapısına kadar birçok alanda dev projeler hayata geçirildi. A Haber muhabirleri Diyarbakır, İstanbul ve Trabzon'dan önemli eserleri ekrana taşıdı. Bu projeler ülkenin stratejik ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynuyor. İşte tüm detaylar…

TÜRKİYE'NİN YENİDEN DOĞUŞ GÜNÜ

Türkiye'nin ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlıklar içinde bulunduğu bir ortamda 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimler, ülke siyasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem siyasi yasağı nedeniyle seçime girememesine rağmen, "yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar" ile mücadele vaadiyle halkın büyük desteğini alan AK Parti yüzde 34'lük oy oranıyla tek başına iktidara gelerek siyasi dengeleri kökten değiştirdi.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

DEV PROJELER HAYATA GEÇTİ

AK Parti'nin 23 yıllık hizmet döneminde Türkiye, devasa altyapı projeleriyle donatıldı. Gabar'da yeniden fışkıran petrolden, Boğaz'ın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Karadeniz'i Doğu'ya bağlayan ödüllü Zigana Tüneli'ne kadar, ülkenin çehresini değiştiren yatırımlar milyarlarca liralık tasarruf sağlarken ulaşımda da çağ atlattı.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

GÜNEY DOĞU'DA ENERJİ HAMLESİ

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinden bildiren A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bölgedeki enerji yatırımlarına dikkat çekti. 1980'li ve 90'lı yıllarda sondaj yapıldıktan sonra üzeri betonla kapatılan petrol kuyularının, son yıllardaki teknik çalışmalarla yeniden hizmete açıldığını belirtti.

ENERJİDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE HEDEFİ

Muhabirimiz Sinan Yılmaz bu adımların Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğunda önemli birer kilometre taşı olduğu vurguladı. Özellikle Gabar Dağı'nda çok sayıda kuyudan günlük 80 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapıldığı bilgisini paylaştı. Bu projeler, Türkiye'nin enerji hamlesinde ne kadar ciddi adımlar attığını gösteriyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

İSTANBUL'UN İNCİSİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

İstanbul'dan canlı yayına bağlanan muhabirimiz Kübra Kılıç Tepeci ise AK Parti döneminde inşa edilen mega projelerden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ülke ekonomisine ve çevreye katkıları anlattı. 26 Ağustos 2016'da hizmete açılan köprü, dokuz yıllık sürede zamandan 68 milyar TL ve akaryakıttan 2 milyar TL olmak üzere toplam 70 milyar liralık tasarruf sağladı.

TÜRKİYE ULAŞIMDA ÇAĞ ATLADI

Ayrıca çevreye zararlı karbon emisyonu 123 bin ton azaldı. 330 metreyi bulan kule yüksekliği ve 2 bin 164 metrelik toplam uzunluğu ile dünyanın sayılı köprülerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü olarak İstanbul'un kuzeyinde yer alıyor.

Ekran görüntüsü / A HaberEkran görüntüsü / A Haber

ZORLU ZİGANA'YI AŞAN TÜNEL: KARADENİZ'İ DOĞU'YA BAĞLIYOR

Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'ndan detayları aktaran muhabirimiz Selman Kutlu, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli'nin önemi anlattı. Özellikle kış aylarında geçit vermeyen ve çok sayıda kazaya neden olan Zigana Dağı'nı baypas eden tünel, ulaşımda büyük bir konfor ve güvenlik sağladı.

ZİGANA TÜNELİ! 23 YILLIK HİZMETİN SİMGESİ

Toplamda yaklaşık 29 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünel, 3 Mayıs 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Yılda yaklaşık 2 milyon aracın kullandığı tünel, aynı zamanda Uluslararası Yol Federasyonu tarafından 2023 Global Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Bu proje, Türkiye'nin sadece bir bölgesine değil, uluslararası ticarete de hizmet eden devasa bir yatırım.

AK Parti ile 23 yılda dev eserler! Türkiye’nin çehresini değiştiren yatırımlar
AK Parti ile 23 yılda dev eserler! Türkiye'nin çehresini değiştiren yatırımlar
AK Parti 23 yıldır tek başına iktidar!AK Parti 23 yıldır tek başına iktidar! AK PARTİ 23 YILDIR TEK BAŞINA İKTİDAR!

