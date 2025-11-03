AK Parti ile 23 yılda dev eserler! Türkiye'nin çehresini değiştiren yatırımlar
AK Parti'nin 23 yıllık hizmet döneminde, Türkiye'nin dört bir yanında enerji bağımsızlığından ulaşım altyapısına kadar birçok alanda dev projeler hayata geçirildi. A Haber muhabirleri Diyarbakır, İstanbul ve Trabzon'dan önemli eserleri ekrana taşıdı. Bu projeler ülkenin stratejik ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynuyor. İşte tüm detaylar…
Türkiye'nin ekonomik krizler ve siyasi istikrarsızlıklar içinde bulunduğu bir ortamda 3 Kasım 2002'de yapılan genel seçimler, ülke siyasi tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın o dönem siyasi yasağı nedeniyle seçime girememesine rağmen, "yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar" ile mücadele vaadiyle halkın büyük desteğini alan AK Parti yüzde 34'lük oy oranıyla tek başına iktidara gelerek siyasi dengeleri kökten değiştirdi.
DEV PROJELER HAYATA GEÇTİ
AK Parti'nin 23 yıllık hizmet döneminde Türkiye, devasa altyapı projeleriyle donatıldı. Gabar'da yeniden fışkıran petrolden, Boğaz'ın üçüncü gerdanlığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne ve Karadeniz'i Doğu'ya bağlayan ödüllü Zigana Tüneli'ne kadar, ülkenin çehresini değiştiren yatırımlar milyarlarca liralık tasarruf sağlarken ulaşımda da çağ atlattı.
GÜNEY DOĞU'DA ENERJİ HAMLESİ
Diyarbakır'ın Eğil ilçesinden bildiren A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bölgedeki enerji yatırımlarına dikkat çekti. 1980'li ve 90'lı yıllarda sondaj yapıldıktan sonra üzeri betonla kapatılan petrol kuyularının, son yıllardaki teknik çalışmalarla yeniden hizmete açıldığını belirtti.
Muhabirimiz Sinan Yılmaz bu adımların Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yolculuğunda önemli birer kilometre taşı olduğu vurguladı. Özellikle Gabar Dağı'nda çok sayıda kuyudan günlük 80 bin varilin üzerinde petrol üretimi yapıldığı bilgisini paylaştı. Bu projeler, Türkiye'nin enerji hamlesinde ne kadar ciddi adımlar attığını gösteriyor.
İSTANBUL'UN İNCİSİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ
İstanbul'dan canlı yayına bağlanan muhabirimiz Kübra Kılıç Tepeci ise AK Parti döneminde inşa edilen mega projelerden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ülke ekonomisine ve çevreye katkıları anlattı. 26 Ağustos 2016'da hizmete açılan köprü, dokuz yıllık sürede zamandan 68 milyar TL ve akaryakıttan 2 milyar TL olmak üzere toplam 70 milyar liralık tasarruf sağladı.
Ayrıca çevreye zararlı karbon emisyonu 123 bin ton azaldı. 330 metreyi bulan kule yüksekliği ve 2 bin 164 metrelik toplam uzunluğu ile dünyanın sayılı köprülerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 3. Boğaz Köprüsü olarak İstanbul'un kuzeyinde yer alıyor.
ZORLU ZİGANA'YI AŞAN TÜNEL: KARADENİZ'İ DOĞU'YA BAĞLIYOR
Trabzon-Gümüşhane sınırındaki Zigana Dağı'ndan detayları aktaran muhabirimiz Selman Kutlu, Doğu Karadeniz'i Doğu Anadolu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu güzergahındaki Yeni Zigana Tüneli'nin önemi anlattı. Özellikle kış aylarında geçit vermeyen ve çok sayıda kazaya neden olan Zigana Dağı'nı baypas eden tünel, ulaşımda büyük bir konfor ve güvenlik sağladı.
Toplamda yaklaşık 29 kilometre uzunluğundaki çift tüplü tünel, 3 Mayıs 2023'te Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açıldı. Yılda yaklaşık 2 milyon aracın kullandığı tünel, aynı zamanda Uluslararası Yol Federasyonu tarafından 2023 Global Başarı Ödülü'ne layık görüldü. Bu proje, Türkiye'nin sadece bir bölgesine değil, uluslararası ticarete de hizmet eden devasa bir yatırım.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AFAD’tan 71 ilde büyük alım! AFAD 1.250 personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte il il branş ve kontenjanlar...
- Yeniden Değerleme Oranı 2026: Pasaport, vergi, harç, MTV ve IMEI ücretleri ne kadar olacak? İşte kalem kalem artan ücretler
- Memura ve 4C'liye 4 AYLIK ARTIŞ | 50 bin TL alana 61.371 lira zamlı maaş! Kim ne kadar alacak? Öğretmen, polis, vaiz...
- Meteoroloji son dakika | İstanbul, Ankara, İzmir dikkat! Sıcaklıklar sert düşecek, yağışlı sistem kapıda: Yarından itibaren...
- Kira artış oranı hesaplama | Kasım ayı konut, iş yeri, dükkan kira zammı yüzde kaç oldu? TÜİK-TEFE-TÜFE...
- Emekliye enflasyon zammı | SSK, Bağ-Kur, EYT'liye 3 formüllü artış sinyali! 16.881 TL maaş alana ocakta en az...
- KYK burs/kredi sonuç tarihi belli oldu mu? 2025-2026 GSB KYK burs sonuçları TC ile sorgulama
- Green Card başvuruları ücretli mi oldu, ne kadar? ABD Green Card başvuru tarihleri hangi tarihte?
- SON DAKİKA DEPREM! Balıkesir, İstanbul, Çanakkale, Bursa... Az önce deprem mi oldu nerede, kaç büyüklüğünde? AFAD-KANDİLLİ
- Nem ve küf kabusuna son! Uzmanların önerdiği 7 mucize bitki
- VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2025-2026 VGM burs sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
- Prens 4. sezon tarihi belli oldu mu, ne zaman başlayacak? Prens dizisi yeni sezon son durum ne?