3 Kasım 2002: Türkiye’nin yeniden doğuş günü

3 Kasım 2002 seçimleri ekonomik krizlerin ve siyasi istikrarsızlığın gölgesinde gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklar ile mücadele söylemiyle halkın büyük desteğini kazandı. Erdoğan her ne kadar siyasi yasağı nedeniyle seçime giremese de AK Parti yüzde 34 oyla tek başına iktidar oldu. Bu zafer Türkiye'de yeni bir dönemin başlangıcı olarak siyasi tarihi kökten değiştirdi...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN