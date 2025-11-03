03 Kasım 2025, Pazartesi
Şehir hastaneleri sağlıkta çığır açtı! Türkiye dünyanın sağlık merkezlerinden oldu
Millete hizmette 23. yıl. AK Parti'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin 23. yıl dönümü. 23 yılda Türkiye nereden nereye geldi? Sağlık alanında yapılan yatırımlarla Türkiye dünyanın sağlık merkezlerinden biri oldu. A Haber muhabiri Damla Kuşkapan notları aktardı.