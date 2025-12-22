Habertürk krizi derinleşiyor: Mehmet Akif Ersoy uyuşturucuları mutfaktan getiriyordu
Habertürk’e ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya giren yeni tanık ifadesinde, eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy hakkında çeşitli iddialar dile getirildi. Tanık, dörtlü arkadaş grubunun uyuşturucu kullandığını belirterek, Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucuları mutfaktaki dolaptan getirdiğini kaydetti.
Kadın tanık verdiği ifadeyle birlikte, Ersoy ve çevresinin sosyal medyadan mesaj atanları ve etkileşime girenleri bile yaptıkları uyuşturucu partilerine nasıl düşürdüğünü gözler önüne serdi.
Tanık ifadesinde, Ersoy ile 2021 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığını söyledi.
HTS KAYITLARINA BAKILSIN
Öncesinde bir iki defa buluştuğunu ve 2023 Ağustos ayında bir konser sonrası Tolga Aykut'un Beykoz'daki evine geçtiklerini söyleyen kadın tanık şöyle devam etti:
"Ondan sonra biz on günde bir görüşmeye başladık. Sonrasında biz bir daha Tolga'nın evinde buluştuk. O buluşmada Tolga evdeydi.
Daha sonra Ahmet de iki kız arkadaşı ile birlikte geldi. Burada Akif, Ahmet ve Ahmet'in getirdiği kızlar uyuşturucu madde kullandılar.
Sonra Akif, Gizem ve Ahmet Göçmez ile tanıştırdı beni. Bundan sonraki görüşmelerin hemen hemen hepsi Ahmet ve Gizem'in evinde oldu. Gizem'in evinde buluştuk. Eve uyuşturucu madde getirdiler. Dördümüz de uyuşturucu kullandık.
UYARDI VE AYRILDIM
Sabah'ın haberine göre; Bu şekilde Ahmet'in evinde 3-4 kere buluştuk ve yine her buluşmada uyuşturucu madde içildi. HTS kayıtlarından tarihler anlaşılır. Akif Ulus'taki eve taşındı.
O tarihten sonra biz onunla Ulus'taki evde buluştuk. Bu buluşmalara Gizem, Ahmet, Mustafa Manaz ve Tolga Aykut geliyordu.
Gizem, Ahmet ve Mustafa Manaz'ın bu evlerde uyuşturucu kullandığını biliyorum. Akif, uyuşturucu maddeyi mutfak dolabının içerisinde bulunan tabaktan ve yatak odasından getiriyordu, kullanıyorduk.
Bu eve taşındıktan sonra Akif ile Ahmet kavga ettiler. Ahmet bir daha bu eve gelmedi. 15 Temmuz 2024'te Ahmet'i Bebek'te bir mekanda gördüm.
Bana, 'Senin sevgilin tam bir ..... Akif'in 50 tane senin gibi takıldığı kız var. Sen düzgün bir kızsın bundan ayrıl' dedi. Ben bunu Akif'e söyledim.
Ağustos ayında da ilişkimi tamamen bitirdim. Bir daha da görüşmedim. O süreçte bana mesajlar ve aramalar yaptı ancak ben geri dönmedim.
2025'in Haziran ayında whatsapptan bir mesaj attı 'Beni neden engelledin' dedi. Sonrasında tek görünümlü bir boşanma kararı yolladı. Bana erkek arkadaşımın olup olmadığını sordu. Ben de olduğunu söyledim.
Benimle görüşmek istedi. Ben kabul etmedim. Daha sonra ayrıldığı eşinin kendisini çok zorladığını belirten bir mesaj attı. ben dinlemek istediğimi söyledim ancak buluşmadığımız için dinleyemedim."
