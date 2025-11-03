03 Kasım 2025, Pazartesi

23 yılda Türkiye nereden nereye geldi? Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.11.2025 10:30
Türkiye enerjide tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda hamlelerine emin adımlarla devam ediyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz, Akdeniz'de yapılan arama çalışmaları, Gabar'da bulunan yüksek kaliteli petrol, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve nükleer enerji hamlesi bu vizyonun öne çıkan maddeleri oldu. Peki 23 yılda enerjide tam bağımsızlıkta nelere imza atıldı? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.
