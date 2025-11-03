23 yılda Türkiye nereden nereye geldi? Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi

Türkiye enerjide tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda hamlelerine emin adımlarla devam ediyor. Karadeniz'de bulunan doğalgaz, Akdeniz'de yapılan arama çalışmaları, Gabar'da bulunan yüksek kaliteli petrol, yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar ve nükleer enerji hamlesi bu vizyonun öne çıkan maddeleri oldu. Peki 23 yılda enerjide tam bağımsızlıkta nelere imza atıldı? A Haber muhabiri Sinan Yılmaz detayları aktardı.

