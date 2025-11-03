AK Parti 23 yıldır tek başına iktidar! Türk siyasi tarihinde görülmemiş başarı

"BÜTÜN YASAKLARI DEMOKRATİK YOLLARLA ORTADAN KALDIRDIK"

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partinin iktidara gelişinin yıl dönümüne ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yılda halkın iradesiyle birlikte başarı hikayesi yazıldığına dikkati çekti.

Partinin 23 yılda hem dünyaya hem de bölgeye örnek olacak siyasi başarılara imza attığını vurgulayan Ala, bölge ülkelerinde yaşanan savaşlar ve iç kargaşalara bakıldığında, bu başarının öneminin çok daha iyi anlaşılacağının altını çizdi.

Geçmişte dış politikadan milli güvenliğe, milli eğitimden Türkiye'nin temel meselelerine kadar pek çok politikayı vesayet odaklarının belirlediğine işaret eden Ala, AK Parti iktidarıyla siyasette bir makas değişimi gerçekleştiğini söyledi.

3 Kasım 2002'de iktidara geldiklerinde, ülkede 28 Şubat darbesinin ağır karanlığının, ekonomik krizin yaşandığını ve siyasetin çok parçalı olduğunu anımsatan Ala, sözlerini şöyle sürdürdü: