1 haftadır kayıplardaydı! Bugün adliyede: Yusuf Güney’in ifade vermesi bekleniyor

22 Aralık 2025, Pazartesi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.12.2025 12:48 Güncelleme: 22.12.2025 13:16
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkısı Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi. Bir haftadır telefonuna ulaşılamayan ve nerede olduğu merak konusu olan Yusuf Güney'in, bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi bekleniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturması, magazin dünyasını sarsmaya devam ediyor. Son dönemde gözler, bir haftadır telefonlarına ulaşılamayan şarkıcı Yusuf Güney'e çevrildi.

Bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi beklenen Güney'in, nerede olduğu uzun süre merak konusu olmuştu.

AVUKATI "ŞEHİR DIŞINDA" DEDİ, TELEFONU KAPANDI

Geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında" olduğunu belirtmiş ve ek süre talep etmişti. Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatması ve sosyal medyadan uzaklaşması, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada #YusufGüney etiketi kısa sürede trend olurken, kullanıcılar şarkıcının "İfade mi verecek, yoksa uzaya mı çıktı?" şeklinde esprili yorumlar yaptı.

Şarkıcı Yusuf Güney (Arşiv)Şarkıcı Yusuf Güney (Arşiv)

YUSUF GÜNEY GÖZALTINDA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen ancak daha önce evinde bulunmayan şarkıcı Yusuf Güney, gözaltına alındı.

Jandarma eşliğinde Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Yusuf Güney, sağlık kontrolünden geçirildi. Güney'in ifade işleminin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülerek uyuşturucu testi için kan ve saç teli örneği vermesi ardından da serbest bırakılması bekleniyor.

Öte yandan daha önce adresinde bulunamayan oyuncu Melisa Döngel'in pazar günü gözaltına alındığı, işlemlerin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

