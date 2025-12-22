1 haftadır kayıplardaydı! Bugün adliyede: Yusuf Güney’in ifade vermesi bekleniyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu soruşturması, magazin dünyasını sarsmaya devam ediyor. Son dönemde gözler, bir haftadır telefonlarına ulaşılamayan şarkıcı Yusuf Güney'e çevrildi.

Bugün adliyeye gelerek savcıya ifade vermesi beklenen Güney'in, nerede olduğu uzun süre merak konusu olmuştu.

AVUKATI "ŞEHİR DIŞINDA" DEDİ, TELEFONU KAPANDI

Geçtiğimiz hafta ifadeye çağrılan Güney, avukatı aracılığıyla "şehir dışında" olduğunu belirtmiş ve ek süre talep etmişti. Ancak bu süreçte telefonunu tamamen kapatması ve sosyal medyadan uzaklaşması, takipçilerini şaşkına çevirdi.

Sosyal medyada #YusufGüney etiketi kısa sürede trend olurken, kullanıcılar şarkıcının "İfade mi verecek, yoksa uzaya mı çıktı?" şeklinde esprili yorumlar yaptı.