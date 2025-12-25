Başkan Erdoğan Sudan Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü: Sudan'da istikrar arzuluyoruz
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade etti. Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını vurgulayan Başkan Erdoğan ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el Burhan'ı resmi törenle karşıladı.
Karşılamanın ardından Erdoğan ile el-Burhan, baş başa görüşme gerçekleştirdi.
HEYETLER ARASI GÖRÜŞME
Başkan Erdoğan Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı El Burhan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Erdoğan ile el-Burhan, çalışma yemeği yiyecek.
KALICI BARIŞ VE İSTİKRAR VURGUSU
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdelfettah el Burhan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.
Liderler Türkiye ile Sudan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Sudan arasında ticaretten tarıma, savunma sanayiinden madenciliğe kadar birçok alanda iş birliğinin ilerletileceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Sudan'da devam eden çatışmaların dünyanın en büyük insani krizlerinden birine yol açtığını, özellikle El Feşir bölgesinde insanlığa karşı suça varan eylemlerin yaşandığını ve bunları engellemek için ciddi ve kararlı adımlar atılması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'da huzur, istikrar ve toprak bütünlüğünün korunmasını arzuladığını, ateşkesin sağlanması ile Sudanlılar arasında kalıcı barışın tesisinin hedeflendiğini ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Türkiye'nin insani krizle karşı karşıya kalan Sudanlıların ihtiyaçlarını insani yardımlar yoluyla karşılamaya devam edeceğini belirtti."
