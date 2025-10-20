İsrailli generalden skandal sözler: Kudüs savaşı başlıyor | A Haber’de çarpıcı yorum: Suriye’de büyük olaylara hazır olmalıyız

A Haber - Ekran Görüntüsü

"SURİYE'DE BÜYÜK OLAYLARA HAZIR OLMALIYIZ"

Gerçeklik payı olan meselesi ise daha önce El-Halil'de yaptıkları gibi Mescid-i Aksa tehlike altında. Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya 300 kişi ile girdi ve baskın yaptı haberleri bilinçli yapılan eylemlerdir. Daha önce Vakıflar Anlaşması ile girmeleri yasaktı. Şimdi Müslümanlar giremiyor ve Yahudilere yer açılıyor. Ben Gvir'in birkaç sene önce Mescid-i Aksa'nın kapısına giremediği yerlere neredeyse Harem-i Şerif'in içerisine girecek şekilde yakınlaşmaya başladı. Bunlar provokatif şekilde geçiştirilecek mesele değil. Daha önce Mescid-i Aksa'nın bahçesine neredeyse bir sinagog inşaa edecekler. Bu o noktaya gidiyor. Bu bir tehlike. Kudüs meselesi, aslında anladığım Suriye'de büyük olaylara hazır olmalıyız. Kudüs sembolik bir çağrı. Esas Suriye toprakları meselesi üzerinde bir bilek güreşi var.