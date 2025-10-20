İsrailli generalden skandal sözler: Kudüs savaşı başlıyor | A Haber'de çarpıcı yorum: Suriye'de büyük olaylara hazır olmalıyız
İşgalci İsrail Gazze'de ateşkes ihlalini sürdürürken diğer yandan Siyonist medyada ise Kudüs hedef alındı. İsrailli emekli general Gershon Hacohen, skandal açıklamalarda bulunarak "Kudüs savaşı başlıyor" ifadelerini kullandı. Orta Doğu'da yaşanan gerilimler tedirginliğe yol açarken A Haber Gece programına katılan uzmanlar İsrail medyasında konuşulan Kudüs meselesini ele aldı. Ortadoğu Uzmanı ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu İsrail medyasında Kudüs meselesinin Netanyahu'nun yaklaşan seçimlerde halkından oy alabilmek için öne sürdüğü yalanlar olduğunu belirterek Mescid-i Aksa'nın tehlike altında olduğunu söyledi. Sohtaoğlu açıklamalarının devamında ise "Kudüs meselesi, aslında anladığım Suriye'de büyük olaylara hazır olmalıyız. Kudüs sembolik bir çağrı. Esas Suriye toprakları meselesi üzerinde bir bilek güreşi var." dedi. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu ise Kudüs'te ciddi sorunların olduğuna dikkat çekerken "İsrail ile dolaylı yollarda savaştayız birçok coğrafyada." ifadelerini kullandı.
Terör devleti İsrail, Gazze'de ateşkesi ihlal etmeyi sürdürürken İsrailli emekli general Gershon Hacohen'in siyonist medyada verdiği skandal ifadeler ise gündeme bomba gibi düştü. Hacohen İsrail'in yeni bir savaşa girdiğini belirterek "Kudüs savaşına doğru ilerliyoruz. Karşımızda Türkiye var" dedi. O skandal ifadelerin ardından "Bu tehlikesi iyi anlaşılması gereken varoluşsal bir savaş. Türkler için Şam, aslında Kudüs'e giden bir basamak. İsrail algısını değiştirmeli ve başka tür bir mücadeleye, yani Türkiye'nin en çok dikkat edilmesi gereken düşman olduğu Kudüs mücadelesine hazırlanmalı. Türkler sözlerini kesinlikle eyleme geçirebilirler. Suriye'deki konumlarını güçlendiriyorlar." dedi.
Siyonist generalin kan donduran ifadelerinin ardından gözler Kudüs'e çevrilirken A Haber'de Sinan Tatlı'nın sunduğu A Haber Gece programına katılan Ortadoğu Uzmanı ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu, İsrail medyasında yer alan açıklamaları ele alarak değerlendirmelerde bulundu.
"MESCİD-İ AKSA TEHLİKE ALTINDA"
Ortadoğu Uzmanı ve Gazeteci Mete Sohtaoğlu: Erken seçime giden bir İsrail var. ABD'nin tavrı ve tarzının önemli olacağını düşünüyorum. Netanyahu'nun gitmesi meselesinde ABD daha yolu kesen değil de hafif destekleyici bir konuma geçerse İsrail siyasetine muhtemelen bir yansıması olacak. Burada belirleyici olarak ABD, seçime doğru giden ise İsrail. Burada vaat ve uydurmaları çok sık duyacağız. Bunlar İsrail iç kamuoyuna yönelik açıklamalar olacak. Yakında Kudüs ile ilgili başkent olacağı, Türkiye ile savaşılacağı söylenecek. Netanyahu tapınak bile yapacağını söylüyor. İsrail'in derdi yeter ki aşırı sağ operasyonlarını genişletsin ve oy alabilmesi.
"SURİYE'DE BÜYÜK OLAYLARA HAZIR OLMALIYIZ"
Gerçeklik payı olan meselesi ise daha önce El-Halil'de yaptıkları gibi Mescid-i Aksa tehlike altında. Ben Gvir'in Mescid-i Aksa'ya 300 kişi ile girdi ve baskın yaptı haberleri bilinçli yapılan eylemlerdir. Daha önce Vakıflar Anlaşması ile girmeleri yasaktı. Şimdi Müslümanlar giremiyor ve Yahudilere yer açılıyor. Ben Gvir'in birkaç sene önce Mescid-i Aksa'nın kapısına giremediği yerlere neredeyse Harem-i Şerif'in içerisine girecek şekilde yakınlaşmaya başladı. Bunlar provokatif şekilde geçiştirilecek mesele değil. Daha önce Mescid-i Aksa'nın bahçesine neredeyse bir sinagog inşaa edecekler. Bu o noktaya gidiyor. Bu bir tehlike. Kudüs meselesi, aslında anladığım Suriye'de büyük olaylara hazır olmalıyız. Kudüs sembolik bir çağrı. Esas Suriye toprakları meselesi üzerinde bir bilek güreşi var.
"İSRAİL İLE DOLAYLI YOLLARDAN SAVAŞTAYIZ"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Necmettin Mutlu: Türkiye olarak öncelikle ilgilendiğimiz konu Gazze'ye yardımların girişi ve savaşın durması. Kudüs ile ilgili çok büyük problemler var. Kudüs'te yapılan arkeolojik kazı kisvesi altında yapılan faaliyetlerde çok ciddi sorunlar var. TİKA'nın varlığı da var çeşitli vesileler nedeniyle. İsrail ile dolaylı yollarda savaştayız birçok coğrafyada. Bu durum sıcak çatışmaya döner mi? ABD'nin dengesi çok belirleyici. O dengede içinde kimin ne yaptığı ise belli değil.
