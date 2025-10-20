İsrail destekli milislerin ihanet görüntüleri A Haber’de

Katil İsrail, ateşkes anlaşması gereği Gazze'den çekilmesi gerekirken, Siyonist zihniyet bölgedeki kanlı varlığını sürdürmeye devam ediyor. Bölgede yeni bir oyun sahnelemeye çalışan İsrail destekli güçlerin, milislere Filistin'le mücadele etmeleri için yardım sağladığı görüntüler ortaya çıktı.

İsrail destekli milislerin, gece yarısı Gazze'nin kuzeyinde İsrail kontrolündeki bölgelerden geçtiği belirlendi. Görüntülerde, milislerin kamyonlara erzak yükleyip güneye doğru ilerledikleri, ardından terk edilmiş bir okulda toplandıkları görülüyor.

İhanetin belgeleri niteliğindeki bu görüntüler ilk kez A Haber ekranlarında yayınlandı.

Ayrıntılar geliyor...