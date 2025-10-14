Gazze’de ateşkes sağlanmasının ardından güvenlik nasıl sağlanacak? A Haber’de çarpıcı yorum: Refah bölgesinde konuşlanma olacak

Soykırımcı İsrail'in 2 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde uyguladığı katliamlar Mısır'da gerçekleşen Barış Zirvesi'nin ardından sona erdi. Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'ın liderleri düzenlenen zirvede Niyet Belgesi'ni imzalamasıyla ateşkes yürürlüğe girerken gözler yeni kurulacak Gazze'de ve bebek katili Netanyahu'nun olası bir ihlali durumuna çevrildi. Binlerce Filistinli bölgede ateşkesin gelmesiyle büyük sevinç yaşarken, esir takası ve bölgeye yardım TIR'ları girmeye başladı. Peki Gazze'de bundan sonra ne olacak? Yeni Gazze nasıl inşa edilecek? Ateşkesin devreye girmesiyle bölgede güvenlik nasıl sağlanacak? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler Gazze'deki ateşkes sürecini ve bölgede Filistin halkının güvenliğini sağlayacak unsurlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

"GAZZE'YE BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLMESİ KARARI ÇIKABİLİR"

Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu : Mısır'da imzalanan deklarasyon ya da karar neticede bu hafta Birleşmiş Milletler'e gönderilecek. Birleşmiş Milletler'de de muhtemelen Genel Kurul'da ya da Güvenlik Konseyi'nde bir karar çıkacak ve Birleşmiş Milletler'e çıkacak kararla Gazze'ye bir barış görev gücünün gönderilmesi kararı çıkacak. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhtemelen Gazze Barış Gücü'ne ilişkin bir tezkere çıkabilir, benim tahminim. Burada insani yardımların koordinasyonu, konvoyların güvenliği olarak benim edindiğim Mısır'dan bir bilgi var. Mısır Özel Kuvvetleri ya da Katar Özel Kuvvetleri diğerlerinin de olacağı ve Aşdot'ta şu an mesela 200'e yakın ABD askeri geldi. Gazze'ye ayak basmayacak bunlar, onu özellikle söyleyeyim. Ama bu koordinasyon içerisinde alet edevat eksikliği var. Bir de 9 bin kişilik bir kayıp var. Yani bu molozların altında insanlar yatıyor, naaşlar yatıyor. Bir de bu İsrail'in bir bahane olarak kullanmasının önüne geçmek için Filistin, Türkiye, Katar, Mısır'a ihtiyaç duyuyor. Çünkü İsrail bunu önümüzdeki hafta bir bahane olarak kullanıp bu süreci bozmaya çalışacak.

"MERKEZİ MISIR'IN REFAH BÖLGESİNDE BİR ASKERİ KONUŞLANMA OLACAK"

O yüzden ben önümüzdeki haftalarda Meclis'e bir tezkere geleceğini düşünüyorum. Ben edindiğim bilgide şöyle kısaca geçeyim: Merkezi'nin Aşdod'ta, Hatzor Hava Üssü'nde olacağını öğrendim. Orada bir merkezde Mısır'ın Refah bölgesinde bir konuşlanma olacağını ve Ariş Limanı'ndan Hamas'ın 60 milimetre ilerisinde Kızılhaç görevli belki de Kızılay içeri girecek. Kızılay ve Kızılay muhtemelen Gazze'de bu operasyonel kabiliyetleri ve yetenekleri profesyonel olduğu için onlar yapacak. Ama konvoy güvenliğinde belki bu Birleşmiş Milletler görev gücü güzergah üzerinde birtakım önlemler alabilir.