Gazze'de ateşkes sağlanmasının ardından güvenlik nasıl sağlanacak? A Haber'de çarpıcı yorum: Refah bölgesinde konuşlanma olacak

Giriş: 14.10.2025 05:55 Güncelleme: 14.10.2025 06:27
Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasının yapılmasının ardından dün (13 Ekim) Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde Gazze için Barış Zirvesi gerçekleşmesiyle Niyet Belgesi imzalandı. Tarihi zirvede 35'ten fazla ülkenin liderleri katılırken Başkan Erdoğan, Trump, Sisi ve Katar Emiri Al Sani Gazze için Niyet Belgesi'ni imzalamasıyla ateşkes kalıcı olarak yürürlüğe girdi. Peki katil İsrail anlaşmayı ihlal ederse ne olacak? Yeni Gazze nasıl inşa edilecek? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler Gazze'deki ateşkes sürecini ve bölgede güvenliğin hangi koşullarda sağlanacağına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Soykırımcı İsrail'in 2 yılı aşkın süredir Gazze Şeridi'nde uyguladığı katliamlar Mısır'da gerçekleşen Barış Zirvesi'nin ardından sona erdi. Türkiye, ABD, Mısır ve Katar'ın liderleri düzenlenen zirvede Niyet Belgesi'ni imzalamasıyla ateşkes yürürlüğe girerken gözler yeni kurulacak Gazze'de ve bebek katili Netanyahu'nun olası bir ihlali durumuna çevrildi. Binlerce Filistinli bölgede ateşkesin gelmesiyle büyük sevinç yaşarken, esir takası ve bölgeye yardım TIR'ları girmeye başladı. Peki Gazze'de bundan sonra ne olacak? Yeni Gazze nasıl inşa edilecek? Ateşkesin devreye girmesiyle bölgede güvenlik nasıl sağlanacak? A Haber'de Melih Altınok'un sunduğu Sebep Sonuç programına katılan uzman isimler Gazze'deki ateşkes sürecini ve bölgede Filistin halkının güvenliğini sağlayacak unsurlara ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

YENİ GAZZE'DE GÜVENLİK NASIL SAĞLANACAK?

"GAZZE'YE BARIŞ GÜCÜ GÖNDERİLMESİ KARARI ÇIKABİLİR"

Gazeteci ve Orta Doğu Uzmanı Mete Sohtaoğlu : Mısır'da imzalanan deklarasyon ya da karar neticede bu hafta Birleşmiş Milletler'e gönderilecek. Birleşmiş Milletler'de de muhtemelen Genel Kurul'da ya da Güvenlik Konseyi'nde bir karar çıkacak ve Birleşmiş Milletler'e çıkacak kararla Gazze'ye bir barış görev gücünün gönderilmesi kararı çıkacak. Bu da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhtemelen Gazze Barış Gücü'ne ilişkin bir tezkere çıkabilir, benim tahminim. Burada insani yardımların koordinasyonu, konvoyların güvenliği olarak benim edindiğim Mısır'dan bir bilgi var. Mısır Özel Kuvvetleri ya da Katar Özel Kuvvetleri diğerlerinin de olacağı ve Aşdot'ta şu an mesela 200'e yakın ABD askeri geldi. Gazze'ye ayak basmayacak bunlar, onu özellikle söyleyeyim. Ama bu koordinasyon içerisinde alet edevat eksikliği var. Bir de 9 bin kişilik bir kayıp var. Yani bu molozların altında insanlar yatıyor, naaşlar yatıyor. Bir de bu İsrail'in bir bahane olarak kullanmasının önüne geçmek için Filistin, Türkiye, Katar, Mısır'a ihtiyaç duyuyor. Çünkü İsrail bunu önümüzdeki hafta bir bahane olarak kullanıp bu süreci bozmaya çalışacak.

"MERKEZİ MISIR'IN REFAH BÖLGESİNDE BİR ASKERİ KONUŞLANMA OLACAK"

O yüzden ben önümüzdeki haftalarda Meclis'e bir tezkere geleceğini düşünüyorum. Ben edindiğim bilgide şöyle kısaca geçeyim: Merkezi'nin Aşdod'ta, Hatzor Hava Üssü'nde olacağını öğrendim. Orada bir merkezde Mısır'ın Refah bölgesinde bir konuşlanma olacağını ve Ariş Limanı'ndan Hamas'ın 60 milimetre ilerisinde Kızılhaç görevli belki de Kızılay içeri girecek. Kızılay ve Kızılay muhtemelen Gazze'de bu operasyonel kabiliyetleri ve yetenekleri profesyonel olduğu için onlar yapacak. Ama konvoy güvenliğinde belki bu Birleşmiş Milletler görev gücü güzergah üzerinde birtakım önlemler alabilir.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"İSRAİL ASKERİ KONSERVE KUTULARI VE OYUNCAKLARA PATLAYICI YERLEŞTİRDİĞİ GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADI"

Bazı görüntüler vardı, İsrail Ordusu askerleri 9 Ekim gecesi bu karar çıkar çıkmaz Filistinlilerin evleri yağmalanmış, kundaklanmış ve altyapı tahrip edilerek Gazze alev alev, cayır cayır yanarken terk edilmiş. Ve İsrail askerleri bunu kendi sosyal medya hesaplarında yayınladılar.Yakarak çıkmışlar. Ve burada bu enkazların altında da şu anki orada teyitsiz bir bilgi ama önemli. Konservelerin içerisine ve bazı oyuncak ve ev eşyalarının içerisine el yapımı patlayıcılar, bu bir tuzakları yerleştirerek çıkılmış. O yüzden biz sadece bir moloz kaldırma değil, maalesef daha meşakkatli bir iş ve patlayıcı durumu var.

Foto: A Haber - Ekran GörüntüsüFoto: A Haber - Ekran Görüntüsü

"HAMAS'IN BIRAKACAĞI SİLAHLARIN POLİS GÜCÜNE TESLİM EDİLMESİ LAZIM"

Gazeteci Dr. Murat Özer: Anlaşmadaki misyon, tanımlanan misyon aslında bakarsanız Hamas'ın silahsızlandırılması esnasında silahların kime teslim edileceği konusu. Yani Filistin yönetimine teslim edilmesi eğer söz konusu olacaksa ki Hamas bunu talep ediyor, bunda ısrar ediyor. Bunu yapabilecek bir askeri mekanizma olması lazım. Bir askeri güç ancak o silahları alarak Filistin yönetimine ve orada en önemlisi de orada bir polis gücünün tesis edilmesi. Polis gücü tesis edilmeden 2,5 milyon insanın olduğu yerde siz yardım dağıtamazsınız.

