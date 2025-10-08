Serdar Öktem cinayeti zanlılarının ifadesi A Haber’de

Bir araya geliyorlar ve hatta Öktem cinayetinde kullandıkları silah bile başkaları tarafından temin ediliyor. Yani bunlara bu işi veren kişiler silahı şuradan alacaksınız, aracı şuradan alacaksınız diyerek uzaktan bir yönlendirme gerçekleştiriyorlar. Ve sonra bu beş kişi bir araya geliyor. Ardından da Öktem'i takip etmeye başlıyorlar.

Aslında cinayet neden bir ev çıkışı sabah saatinde olmuyor? Neden ya da iş yerinde gerçekleşmiyor, çıkışında? Sebebi şu. Çünkü kendisiyle ilgili zaten daha öncesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir tehdit durumu olduğunu fark ediyorlar.

Evinin önünde Bakırköy'de 7/24 ekip beklerken bir taraftan da iş yeri de gün içerisinde durmadan polis tarafından takip edildiği muhtemelen bu kişiler tarafından fark edildi. Bu yüzden de Zincirlikuyu'da seyir halindeyken bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Ve seyir halinde bu saldırıyı gerçekleştirmelerinin temelinde de bu olduğunu ifade ediyorlar. İfadesinde bunu söylüyor.