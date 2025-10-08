Serdar Öktem cinayeti zanlılarının ifadesi A Haber'de
İstanbul Şişli'de otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem suikastının perde arkasında ne var? Bu bir suç örgütü hesaplaşması mı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş özel bilgiler paylaştı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
En sıcak gelişmeyi sizlerle paylaşayım. Cinayet sonrasında biliyorsunuz 1 saat içerisinde cinayeti işleyen saldırıyı gerçekleştiren 5 saldırganla ve yine taksiciyle birlikte yakalanmışlardı. Yakalandıktan sonra İstanbul'da Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade alım işlemleri başladı.
İFADELERİNDE NE SÖYLEDİLER?
Avukat Serdar Öktem'in öldürülmesiyle ilgili aslında birçok iddia var. İşte bu işin siyasi boyutları falan tartışılıyor ama bunun bir suç örgütlerinin arasındaki bir hesaplaşma sonucu olduğu şu an en büyük ortaya konan bir kanıt diyebiliriz. Ve ifadesinde aynen şunu söylüyorlar: Bu talimatı yurt dışından aldıklarını ifade ediyorlar. Yani Avukat Serdar Öktem'e saldırı talimatını yurt dışından aldıklarını kabul ediyorlar.
Ve ifadesinde yine şunu söylüyor: Bu saldırganların beşi de aslında birbirlerini tam olarak çok tanıyan, samimi olan, arkadaş olan kişiler değil. Ve yeni nesil suç örgütlerinin biliyorsunuz ki özellikli son zamanlarda artık Z tipi suç örgütleri diyeceğimiz yeni nesil suç örgütlerinin liderleri daha çok yurt dışında yaşıyor. Ve hesaplaşmaları da artık sadece yurt içinde değil uluslararası bir alanda hesaplaşmalar oluyor. Serdar Öktem cinayetinde de talimat yine yurt dışından geliyor.
DİJİTAL MECRALARDAN İLETİŞİM KURUYORLAR
Kendisinin vermiş olduğu ifadede şunu söylüyor. Yurt dışından biri Serdar Öktem cinayetini işlemek üzere işe alıyor. Ve aldıktan sonra da biliyorsunuz bunlar dijital mecralarda WhatsApp grupları, Telegram gruplarından bir gruplarda bir şekilde iletişim kuruyorlar. Ve bu beş kişi de aslında aynı grup içerisinde aynı sipariş edilen işi görüyorlar. Sonrasında bunlara iş verildikten sonra da bunların bir araya geleceği nokta yine sosyal medya üzerinden hazırlanıyor, ayarlanıyor.
Bir araya geliyorlar ve hatta Öktem cinayetinde kullandıkları silah bile başkaları tarafından temin ediliyor. Yani bunlara bu işi veren kişiler silahı şuradan alacaksınız, aracı şuradan alacaksınız diyerek uzaktan bir yönlendirme gerçekleştiriyorlar. Ve sonra bu beş kişi bir araya geliyor. Ardından da Öktem'i takip etmeye başlıyorlar.
Aslında cinayet neden bir ev çıkışı sabah saatinde olmuyor? Neden ya da iş yerinde gerçekleşmiyor, çıkışında? Sebebi şu. Çünkü kendisiyle ilgili zaten daha öncesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir tehdit durumu olduğunu fark ediyorlar.
Evinin önünde Bakırköy'de 7/24 ekip beklerken bir taraftan da iş yeri de gün içerisinde durmadan polis tarafından takip edildiği muhtemelen bu kişiler tarafından fark edildi. Bu yüzden de Zincirlikuyu'da seyir halindeyken bu saldırıyı gerçekleştirdiler. Ve seyir halinde bu saldırıyı gerçekleştirmelerinin temelinde de bu olduğunu ifade ediyorlar. İfadesinde bunu söylüyor.
1 GÖZLEMCİ 4 TETİKÇİ
Ve ifadesinde nasıl işi yurt dışından aldıklarını söylüyorlarsa aynı şekilde evet biz bu cinayeti işledik diye de beyanları var ve kabul ediyorlar. Ve burada bir kişi gözlemci olduğunu itiraf ediyor. Diğer bulunan dört kişi de yine tetiğe basıyor. Bunların ellerinde iki tabanca, iki de uzun namlulu kalaşnikof yani silahlar var ve o tetiği çeken kişilerden bir tanesinin görüntüsünü dün itibarında ilk kez A Haber'de paylaşmıştık. İşte bu gördüğünüz saldırganlardan o beş kişiden bir tanesi.
Bu saldırıyı gerçekleştirmeden önce bir benzin istasyonuna gidiyor. Burada bir alışveriş gerçekleştiriyor. Ardından da işte yine o aracı görüyorsunuz. O araçla yine saldırıda kullandıkları sahte plakalı bir araç. O Arnavutköy'de bulundu. Daha sonra silahlar Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 30 kişilik bir ekip Arnavutköy ormanında bu silahları buldu, ele geçirdi. Ve sonrasında da dediğimiz gibi kısa süre içerisinde bir saat içerisinde etoplam bu cinayeti işleyen beşte beşi de yakalandı, şoförüyle beraber.
"YENİ İSİMLER OLABİLİR"
Ve şu anda da ifadesi alındı. Toplamda 13 kişi var ama bunların ifadesinin tamamlanmasının ardından yeni isimler de olabilir. Ve bugün işlemlerinin tamamlanması durumunda bugün olmazsa en geç yarın da adliyeye sevki gerçekleşmiş olacak.
