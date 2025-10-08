Serdar Öktem cinayeti zanlılarının ifadesi A Haber’de

İstanbul Şişli'de otomobilde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem suikastının perde arkasında ne var? Bu bir suç örgütü hesaplaşması mı? A Haber muhabiri Mehmet Karataş özel bilgiler paylaştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN