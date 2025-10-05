Özgürlük Filosu Gazze için yolda! Filodaki son durumu Türk aktivist A Haber’e anlattı: İsrail savaş uçaklarıyla üzerimizden geçti

Siyonist İsrail güçleri tarafından Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait Mikeno teknesi ablukayı kırarak tarihe geçerken filoda bulunan 400'ü aşkın aktivist İsrail tarafından esir alındı. Aralarında 36'sı Türk 137 aktivist özel uçakla İstanbul'a getirilirken insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu da Gazze'ye doğru yola çıktı. Toplam 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu, seyrüseferine devam ederken A Haber Satır Arası programına canlı bağlantı ile bağlanan Türk aktivist Emrah Atiş, filodaki son durumu aktardı.

"İSRAİL'İN C-130 SAVAŞ UÇAKLARI ÜZERİMİZDEN GEÇTİ"

Yaklaşık Gazze'ye 300 mil uzaklıktayız. Dün filomuzun geride kalan gemileriyle buluşmuştuk. Tekneler küçük olduğu için hızımızı azalttık ve filo olarak devam edebilmek için onların hızına ayak uydurmamız gerekiyor. Biraz daha yavaş gidiyoruz ama Allah izin verirse yavaşta olsa Gazze'ye hedefimize varma gayreti içerisindeyiz. Bugün aslında gün içinde öğleye doğru bir hareketlilik yaşandı. Üstümüzden bir savaş uçağı geçti. Bir tur döndükten sonra tekrar geldi ve daha da yakın mesafeden geçti. Sonra kuzeye doğru devam etti. O sırada ne olduğunu anlayamadık ama sonradan gelen bilgiye göre İsrail'in C-130 savaş uçaklarından biri olduğunun yüksek olduğunu söylediler. Muhtemelen gözetlemek için geldiler. İçinde bulunduğumuz gemi Vicdan isimli gemi. Bu bilginin şöyle bir önemi var: Mayıs ayında Malta açıklarında Vicdan gemisi saldırıya uğradığında o zamanda İsrail'in C-130 savaş uçağının görüldüğünü daha önce filoya katılan ve şuan da burada olan arkadaşlar söyledi. Bugün tekrar gözüktü. O yüzden hepimiz şuan teyakkuzdayız.