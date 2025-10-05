Özgürlük Filosu Gazze için yolda! Filodaki son durumu Türk aktivist A Haber'e anlattı: İsrail savaş uçaklarıyla üzerimizden geçti
Küresel Sumud Filosu, Gazze'deki ablukayı kırmak ve Filistin halkına insani yardım için yola çıkmasının ardından uluslararası sularda terör devleti İsrail tarafından esir alınarak filodaki tekneleri ele geçirdi. İsrail ordusu tarafından 400'ü aşkın aktivist Ketziot Hapishanesi'nde tutulmasının ardından Özgürlük Filosu, Mayıs ayında uğradığı saldırının ardından tamir ve bakım işlemleri tamamlanmasıyla yeniden Gazze'ye doğru yola çıktı. 11 filodan oluşan Özgürlük Filosu yüzden fazla aktivist ile ablukayı kırmayı hedeflerken, Vicdan isimli gemide bulunan Türk aktivist Emrah Atiş, A Haber'de filonun son durumunu aktardı.
Siyonist İsrail güçleri tarafından Gazze'ye insani yardım ulaştırmak ve ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na ait Mikeno teknesi ablukayı kırarak tarihe geçerken filoda bulunan 400'ü aşkın aktivist İsrail tarafından esir alındı. Aralarında 36'sı Türk 137 aktivist özel uçakla İstanbul'a getirilirken insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Özgürlük Filosu da Gazze'ye doğru yola çıktı. Toplam 11 gemiden oluşan Özgürlük Filosu, seyrüseferine devam ederken A Haber Satır Arası programına canlı bağlantı ile bağlanan Türk aktivist Emrah Atiş, filodaki son durumu aktardı.
"İSRAİL'İN C-130 SAVAŞ UÇAKLARI ÜZERİMİZDEN GEÇTİ"
Yaklaşık Gazze'ye 300 mil uzaklıktayız. Dün filomuzun geride kalan gemileriyle buluşmuştuk. Tekneler küçük olduğu için hızımızı azalttık ve filo olarak devam edebilmek için onların hızına ayak uydurmamız gerekiyor. Biraz daha yavaş gidiyoruz ama Allah izin verirse yavaşta olsa Gazze'ye hedefimize varma gayreti içerisindeyiz. Bugün aslında gün içinde öğleye doğru bir hareketlilik yaşandı. Üstümüzden bir savaş uçağı geçti. Bir tur döndükten sonra tekrar geldi ve daha da yakın mesafeden geçti. Sonra kuzeye doğru devam etti. O sırada ne olduğunu anlayamadık ama sonradan gelen bilgiye göre İsrail'in C-130 savaş uçaklarından biri olduğunun yüksek olduğunu söylediler. Muhtemelen gözetlemek için geldiler. İçinde bulunduğumuz gemi Vicdan isimli gemi. Bu bilginin şöyle bir önemi var: Mayıs ayında Malta açıklarında Vicdan gemisi saldırıya uğradığında o zamanda İsrail'in C-130 savaş uçağının görüldüğünü daha önce filoya katılan ve şuan da burada olan arkadaşlar söyledi. Bugün tekrar gözüktü. O yüzden hepimiz şuan teyakkuzdayız.
"HER TÜRLÜ DURUMA KARŞI TEYAKKUZDAYIZ"
Biliyorsunuz sürekli gemiden canlı yayın yapılıyor. 30 dakika önce gemide bir tatbikat gerçekleştirdik. Her an her ihtimali değerlendiriyoruz ve önlemlerimizi almış durumdayız. Burada tamamen barışçıl eylemlerle alakalı, geldiklerinde nasıl ve ne yapacağımızı, gemimizde taşıdığımız insani faaliyetler ile ilgili neler söyleyeceğimize yönelik tatbikatlar yapıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan tarihe bir not düşmek için ve delil olarak bulundurmak için bir paylaşım yaptım. Kolilerde ağzına kadar dolu ilaçlar, teknenin alt kısmında gıda malzemeleri var.
FİLONUN İÇERİSİNDE NELER VAR?
Türk aktivist Atiş, filonun içerisinde taşıdıkları malzemeleri ve içerideki son durumu A Haber'de Merve Tepe'nin sunduğu Satır Arası programında an bean aktardı.
Siyonistler olur ya bu gemiyi ele geçirirse diye zeytin ağacı çizerek birçok not yazdık. Zeytin ağacının sol tarafında Gazze'de katledilen doktorların isimleri, sağ tarafta ise şehit edilen basın mensuplarının isimleri yazıyor. Geminin birçok noktasında bu tür notlar bıraktık. Filistin ile alakalı tüm çizimler güvertedeki bu alanda. İçeriye bakacak olursanız suların bir kısmı burada. Suların çoğunu teknenin alt kısmına taşıdık. Bu alanda namaz kılıyoruz. Her dine mensup vatandaş var burada şuan ve herkes kendi dinine göre ibadetlerini yerine getiriyor. Bu kısım ile geminin iç kısmı, sağ tarafta uluslararası toplumdan gelen gazeteciler var.
İç kısımda yine yemekhane bulunuyor. Alt tarafta ise uyuduğumuz alan bulunuyor. Büyük bir gemi ve toplamda 92 aktivist bulunuyor. Bunların bir çoğunu doktorlar ve basın mensupları oluşturuyor. 2 ana hedefimiz var. İlki ilaçları doktorlar ile birlikte Gazze'ye ulaştırmak ve ikincisi ise Gazze'ye vardıktan sonra yaşanan vahşeti uluslararası topluma gazeteciler aracılığıyla duyurabilmek. An itibarıyla yolumuza devam ediyoruz.
"SUMUD FİLOSU'NUN FİLİSTİN KIYILARINA ULAŞTIĞINI ÖĞRENİNCE İÇİMİZ UMUTLA DOLDU"
Gazeteci Ekrem Kızıltaş, Vicdan isimli gemide bulunan aktivist Fatih Atiş'e sorduğu "Sumud Filosu'nun yaşadığı süreç sizin açınızdan bir endişe verici ya da keyifle izlediğiniz ve yolculuğunuzu devam ettirme kararlılığını arttıran bir şey miydi? sorusuna şu şekilde yanıtladı:
Sumud Filosu'na ilk müdahale açıklandığı an açıkçası üzülmüştük. Fakat sonrasında 1-2 geminin Filistin kıyılarına ulaştığını öğrenince içimiz umutla doldu. Bizim zaten yaptığımız şey umutla ayakta durarak güç alıyoruz. Sumud'a ilk müdahale olduğu an toplantı yaptık ve ortak bir karar alarak hep beraber 'Sumud Filosu'ndaki aktivistlere ne olursa olsun Allah'ın izniyle yolumuza devam edeceğiz.' dedik.
30 FARKLI ÜLKEDEN KATILIMCI BULUNUYOR
Akiş Askeri Stratejist Prof. Dr. Ali Fuat Gökçe'nin "Toplamda hangi milletten kaç aktivist bulunuyor?" sorusuna yanıt olarak;
Toplamda 30 farklı ülkeden katılımcı bulunuyor. Malezya, Pakistan, İran'dan katılan aktivistler var. Hatta Yahudi ve İsrailli olup da yurt dışında yaşayan insanlar var. Türkiye'den 4 kişiyiz aktivist olarak ve haricimizde gemide olan teknik işlerden sorumlu kişiler var. ABD, Kanada, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerden 92 farklı katılımcı var.
