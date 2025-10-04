Doç. Dr. Ergenekon Savrun Gazze’deki savaş ve ateşkesi A Haber’e yorumladı

Uluslararası ilişkiler uzmanı Doç. Dr. Ergenekon Savrun, iki yıldır süren soykırımın ardından gündeme gelen Gazze ateşkes planını A Haber canlı yayınından değerlendirdi. Türkiye'nin çabalarıyla uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken sürecin olumlu olduğunu ancak İsrail'in geçmişteki tutumu nedeniyle "Bir soru işareti" taşıdığını belirtti. Ergenekon Savrun, meselenin sadece bir Filistin-İsrail çatışması olmadığını, Doğu Akdeniz'deki devasa doğal gaz yatakları ve ticari çıkarların savaşın asıl nedeni olduğunu vurguladı.

