Doç. Dr. Mesut Şöhret: Netanyahu amaçlarından vazgeçmedi, sadece taktik değiştiriyor

Doç. Dr. Mesut Şöhret: Netanyahu amaçlarından vazgeçmedi, sadece taktik değiştiriyor

Giriş: 04.10.2025 11:06
Gazze'de iki yıldır devam eden katliamın ardından gündeme gelen ateşkes planını A Haber canlı yayınından değerlendiren Uluslararası ilişkiler uzmanı Mesut Şöhret, İsrail'e yönelik uluslararası baskının arttığına dikkat çekti. Netanyahu'nun sahada Hamas'ı yok etme hedefine ulaşamadığını bu yüzden masada kazanım elde etmeye çalıştığını belirten Mesut Şöhret, "Bu ateşkes kalıcı barış getirir mi, emin değiliz. İsrail'e baskı yapılmadığı sürece bu mümkün görünmüyor" yorumunu yaptı.
