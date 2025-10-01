Ortadoğu’nun istenmeyen ismi: Tony Blair | Gazze’de ne yapacak? A Haber’de çarpıcı yorum: ABD ve İngiltere 100 yıl süren ortaklık içerisinde

Gazeteci Bülent Erandaç (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"ABD VE İNGİLTERE 100 YIL SÜREN ORTAKLIK İÇERİSİNDELER"

Gazeteci Bülent Erandaç: Irak'ta 1 milyon Müslüman Tony Blair'in yalanı yüzünden öldürüldü. 100 yıl sonra ise ABD ve İngiltere yine bir araya geldi. 100 yılda hiçbir şey değişmemiş. Birde bunların arkasına Gazze'yi riviera yaparak yeni bir Dubai yapacaklar." dedi.

Erandaç açıklamalarının devamında ise ABD'nin İngiltere ile 100 yıl süren bir ortaklık içerisinde olduğunu ifade ederek; "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının sebebi Ortadoğu'nun her taşı, her toprağı ve olayında İngilizler var. Eski imparatorluk kodlarına dönüyorlar. İngiltere Tony Blair ile tekrar geliyor. ABD ve İngiltere 100 yıllık projelerini devam ettiriyorlar. İngiliz mandası, İsrail'i kurduran Rothschild ailesi ve Ortadoğu'yu savaşa boğdular ve milyonlarca insan öldü. Yeni dünya düzeniyle bir plan yapıyorlar: İngilizler var, Tony Blair öne çıkıyor ve Trump'ın da dahil oluyor. Fakat bu olayların arkasında ABD derin devleti Pentagon, FBI ve Evanjelist Siyonistler de bu anlaşmanın yapılmasını istemiyorlar. Çünkü savaşların devam etmesini istiyorlar. İşin ilginç taraflarından birisi de organize eden de Witkoff var ve ayrı zamanda bu adam Rusya ile bütün ilişkileri götüren, araştırma yapan kişidir. İkincisi ise damadı Kushner'dir. Kushner ise bir siyonittir. Planlara baktığımız zaman ayrı gibi görülen kompartmandaki bir trendir. Bir Batı, küresel oyundur. Haçlı Siyonist trenidir bu ve vagonları ayrı değerlendirmeyelim, bir bütünsel bakalım. Burada tuttururlarsa Gazze'yi riviera yapacaklar. Trump daha önce Gazze ile ilgili riviera yapacağını, arsa, toplantı alanları ve yeni bir dünya yapacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.