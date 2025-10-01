Ortadoğu’nun istenmeyen ismi: Tony Blair | Gazze’de ne yapacak? A Haber’de çarpıcı yorum: ABD ve İngiltere 100 yıl süren ortaklık içerisinde

01 Ekim 2025, Çarşamba
Giriş: 01.10.2025 05:03 Güncelleme: 01.10.2025 05:10
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de 20 maddelik Barış Planı'nı açıklamasının ardından anlaşma maddelerinde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in bölgede kurulacak geçiş otoritesinde koordinatör rolü üstleneceği belirtildi. Blair planın açıklanmasının ardından göreve hazır olduğu mesajını verirken, Hamas tarafından ise Tony Blair isminin kesinlikle kabul edilemez olduğu vurgulandı. Gazze'de Barış Planı'nın devreye girip girmeyeceği tartışılırken ABD neden Tony Blair'ı seçti? A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan uzman isimler ateşkes sürecini ve Blair'ın geçmişini masaya yatırdı. Gazeteci Bülent Erandaç, ABD ve İngiltere'nin yeni dünya düzeniyle bir plan yaptıklarını belirterek " Eski imparatorluk kodlarına dönüyorlar. İngiltere Tony Blair ile tekrar geliyor. ABD ve İngiltere 100 yıllık projelerini devam ettiriyorlar." dedi. Gazeteci Zafer Şahin Blair'in Irak'taki 1 milyon Müslümanın katliamına neden olduğunu hatırlatarak " İngiltere Tony Blair vasıtasıyla Gazze'ye bir koalisyon ortağı sokuyor. Blair ABD'nin ve bölge ülkelerinin isteğiyle plana monte edilmiş." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bebek katili Benjamin Netanyahu ile görüşmesi sonrası Gazze'de Barış Planı'nı hayata geçireceklerini açıklamış ve Hamas'a 3-4 gün süre vermişti. Trump, kamuoyuna açıkladığı 20 maddelik anlaşmada eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'ın Gazze'de plan kapsamında kurulacak geçiş otoritesinde koordinatör olacağı yer aldı.

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Barış Planı'nda Tony Blair isminin olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ʺŞeytanın kardeşiʺ benzetmesinde bulundu. (AA) Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, Barış Planı'nda Tony Blair isminin olmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak ʺŞeytanın kardeşiʺ benzetmesinde bulundu. (AA)

HAMAS'TAN TONY BLAİR AÇIKLAMASI: KABUL EDİLEMEZ

Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi (Blair) ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur. Tony Blair olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü nedeniyle işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir. Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir." ifadesini kullandı.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

TONY BLAIR'İN ORTADOĞU KARNESİ

Hamas tarafından Barış Planı'na ilişkin henüz bir karar verilmezken Tony Blair isminin kesinlikle kabul edilemez olduğu belirtildi. Peki Trump, Gazze'de neden Tony Blair ismini seçti? Gazze'de ABD-İngiltere planı ne? A Haber'de Cansın Helvacı'nın sunduğu Memleket Meselesi programına konuk olan uzman isimler Gazze Planı'nı ve Blair'ın geçmişini ele alarak değerlendirmelerde bulundu.

ABD NEDEN TONY BLAİR İSMİNİ SEÇTİ?

TONY BLAİR

-1997-2007 döneminde İngiltere'de iktidarda bulundu.

-Irak işgalinde ABD Başkanı Bush'a parlamentonun onayını almadan destek verdi.

-Irak işgaline 30 bin ingiliz askeri katıldı.

-Irak'taki Kitle İmha Silahları'yla (KİS) ilgili parlamentoyu yanlış yönlendirdiği ortaya çıkmış, Blair özür dilemişti.

-Afganistan'ın işgalinde de ABD'nin yanında yer aldı.

Gazeteci Bülent Erandaç (A Haber - Ekran Görüntüsü)Gazeteci Bülent Erandaç (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"ABD VE İNGİLTERE 100 YIL SÜREN ORTAKLIK İÇERİSİNDELER"

Gazeteci Bülent Erandaç: Irak'ta 1 milyon Müslüman Tony Blair'in yalanı yüzünden öldürüldü. 100 yıl sonra ise ABD ve İngiltere yine bir araya geldi. 100 yılda hiçbir şey değişmemiş. Birde bunların arkasına Gazze'yi riviera yaparak yeni bir Dubai yapacaklar." dedi.

Erandaç açıklamalarının devamında ise ABD'nin İngiltere ile 100 yıl süren bir ortaklık içerisinde olduğunu ifade ederek; "İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının sebebi Ortadoğu'nun her taşı, her toprağı ve olayında İngilizler var. Eski imparatorluk kodlarına dönüyorlar. İngiltere Tony Blair ile tekrar geliyor. ABD ve İngiltere 100 yıllık projelerini devam ettiriyorlar. İngiliz mandası, İsrail'i kurduran Rothschild ailesi ve Ortadoğu'yu savaşa boğdular ve milyonlarca insan öldü. Yeni dünya düzeniyle bir plan yapıyorlar: İngilizler var, Tony Blair öne çıkıyor ve Trump'ın da dahil oluyor. Fakat bu olayların arkasında ABD derin devleti Pentagon, FBI ve Evanjelist Siyonistler de bu anlaşmanın yapılmasını istemiyorlar. Çünkü savaşların devam etmesini istiyorlar. İşin ilginç taraflarından birisi de organize eden de Witkoff var ve ayrı zamanda bu adam Rusya ile bütün ilişkileri götüren, araştırma yapan kişidir. İkincisi ise damadı Kushner'dir. Kushner ise bir siyonittir. Planlara baktığımız zaman ayrı gibi görülen kompartmandaki bir trendir. Bir Batı, küresel oyundur. Haçlı Siyonist trenidir bu ve vagonları ayrı değerlendirmeyelim, bir bütünsel bakalım. Burada tuttururlarsa Gazze'yi riviera yapacaklar. Trump daha önce Gazze ile ilgili riviera yapacağını, arsa, toplantı alanları ve yeni bir dünya yapacağını söylemişti." ifadelerini kullandı.

Gazeteci Zafer Şahin (A Haber - Ekran Görüntüsü)Gazeteci Zafer Şahin (A Haber - Ekran Görüntüsü)

"ABD'NİN ORTADOĞU'DA KİRLİ İŞLERİNİ YAPAN BİRİ"

Gazeteci Zafer Şahin: Tony Blair yaklaşık 5 yıldır körfezde yaşıyormuş. Orayla da iyi ilişkileri söz konusu ama Blair'in kişisel kariyerine baktığımız zaman ABD'nin Ortadoğu'da kirli işlerini yapan, arkasını toplayan son vuruşu yapan kişi. Bu adam Irak'ta Kitle İmha Silahları (KİS) var diye 1 milyon Müslüman'ı katlettiler ve bu şahıs mahcup bir şekilde bir pardon dedi. Ama Irak parçalandı ve fiilen 3'e bölündü. Afganistan'a da baktığımızda Tony Blair var. 2007'den sonraki süreçte bu rütbesi olmasa da Ortadoğu Özel Temsilcisi gibi o bölgede aktif. Şimdi de bakıldığında bir Körfez ülkesinde son 5 yılını geçirmiş. Blair'in geçmişine baktığında o bölgede yaşayan insanların ve milletlerin lehine işleyen bir tutumu olmadığını görüyoruz. Barış Planı uygulanırsa Batı, uygulanmazsa da yine Batı kazanır.

A Haber - Ekran Görüntüsü A Haber - Ekran Görüntüsü

"BLAİR, ABD'NİN PLANINA MONTE EDİLMİŞ"

Zafer Şahin sözlerine devam ederken Blair'in Ortadoğu'da kötü bir imajı olduğunu vurgulayarak; "Trump'ın 20 maddelik Barış Planı'na şöyle bir baktığında "Patron Trump" deniliyor. İngiltere Tony Blair vasıtasıyla Gazze'ye bir koalisyon ortağı sokuyor aslında. Yani İngilizler de var aslında. Blair ABD'nin isteği ve bölge ülkelerinin isteğiyle plana monte edilmiş. Burada İngiltere'nin de kendine açtığı alanı bizlere gösteriyor. Bu plan devreye girerse Netanyahu'nun biletini kesecekler. Çünkü bütün kirli işleri Netanyahu'ya yaptırdılar." şeklinde konuştu.

