Trump'ın Gazze toplantısında Blair neden katıldı? A Haber'de uzman isimden değerlendirme: Orta Doğu'da terörün sponsoru İsrail'dir
İngiliz Gazetesi Financial Times, ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'da önceki gün gerçekleştirdiği Gazze konulu toplantıya Trump'ın damadı Kushner ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in katıldığını açıklaması birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Dün İsrail'in Gazze'de işgal planının ilk aşamasının başlatması üzerine Washington DC'de yapılan toplantıda ilhak planı mı masaya yatırıldı sorularını akıllara getirdi. Peki Gazze toplantısında neden Blair ve Kushner vardı ve ne konuşuldu? A Haber'de Aklın Yolu programına katılan uzman isimler ABD'deki sırlarla dolu toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, Saddam Hüseyin suikastinin arkasında Tony Blair olduğunu belirterek "ABD ve İngiltere siyonizme karşı aynı tarafta." dedi. Alarda ayrıca İngiltere dahil birçok ülkenin Filistin'i tanıma kararına değinirken İsrail'in DEAŞ ile iş birliği içerisinde olduğunu vurgulayarak "DEAŞ, İsrail çıkarlarına hizmet ediyor. Terörün sponsoru İsrail'dir." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz gün Gazze'deki son duruma ve ateşkes sürecine ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı toplantıdan herhangi bir açıklama yapılmazken toplantıya katılan isimler ve yapılan konuşmalar merak uyandırdı.
İngiliz Gazetesi Financial Times, Trump'ın düzenlediği Gazze toplantısına damadı Jared Kushner, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair gibi isimler katılacağını duyurmasının ardından akıllara Gazze meselesinde neden bu isimlerin katıldığı sorusu geldi. Toplantıdan 2 gün sonra katil İsrail rejiminin, Gazze'de ilhak planının ilk aşamasını devreye sokmasının ardından Washington DC'de yapılan toplantıda ne konuşuldu? Blair ve Kushner neden Gazze toplantısında yer aldı? A Haber'de uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TONY BLAİR SADDAM HÜSEYİN SUİKASTİNİN BAŞ AKTÖRÜ"
Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, ABD'nin İngiltere ile iş birliği yaparak Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'e düzenlediği suikasti hatırlatarak "Irak'taki katliamların planı eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'dir. İngilizler Tony Blair için kelime oyunu yaparak Tony Blier lakabını takmışlardır. Lie kelimesi İngilizcede yalancı anlamına gelir ve Tony Blair da yalancıdır. Blair'in ortaya attığı yalanla 1 milyon masum insan Iraklının katledilmesinin kapısını açmış, İngiltere'de Kraliyetin görevlendirdiği bir şahıstan ibarettir." dedi.
"DEAŞ SALDIRILARINI İSRAİL DİZAYN EDER"
Alabarda, Trump'ın Gazze'ye yönelik açıklamalarıyla Tony Blair'in açıklamaları arasında fark görmediğini belirterek "İngiltere ve ABD'nin siyonizme karşı oluşturduğu karar metni kapsamlı bir şey yapamazlar. İngiltere'nin mevcut Başbakanı Kair Stermer, İsrail'in Gazze'deki katliamlarını durdurması halinde Eylül ayında Filistin devletini tanıyacaklarını duyurmuştu. Aynı cümleleri de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'da kullandı. Fransa'nın da Filistin'in tanıyacağını belirtmesinin ardından İsrail'den gelen mesaj çok önemlidir. İşgalci İsrail Dışişleri Bakanı Saar, Fransa hükümetini tehdit ederek 'Fransa önce Paris'in güvenliğini sağlayabilir mi?' dedi. Bu sözler açıkça İsrail'in Fransa Filistin'i devlet olarak tanırsa Paris'in güvenliğini sağlayamazsınız demektir. Charlie Hebdo'nun ölümüne neden olan Paris'teki saldırının da arkasında İsrail vardı ve eğer Fransa, tanıma kararında ısrarcı olursa daha önce yapılan gibi DEAŞ saldırılarını İsrail dizayn eder." ifadelerini kullandı.
"TERÖRÜN SPONSORU İSRAİL'DİR"
Alabarda, DEAŞ'ın saldırmadığı tek ülkenin İsrail olduğunu ifade ederken "DEAŞ, Türkiye başta olmak üzere Lübnan, Ürdün, Suriye, Irak ve tüm Orta Doğu'daki Müslüman ülkelerde her türden katliam yaptı. Çok açık şekilde DEAŞ, İsrail çıkarlarına hizmet ediyor. Paris'in güvensiz olmakla itham eden bir İsrail, resmi bir açıklama ile bunu söyleyebiliyorsa terörün sponsoru İsrail'dir." dedi.
"GAZZE'DEKİ KATLİAMI DURDURMANIN TEK YOLU İSLAM ÜLKELERİNİN TEK VÜCUT OLMASIDIR"
Gazeteci Beran Tutar, ABD'nin terör planı olduğunu ve yeniden bu planı devreye alabilmek için Gazze'de stratejik adımları hayata geçirmeye çalıştığını belirterek "İsrail'in Gazze'de katliamlarını durdurmanın tek yolu ABD'ye baskıdır. ABD'ye baskı yapmanın tek yolu ise İslam ülkelerinin Türkiye önderliğinde tek vücut olması halinde gerçekleşir. Gazze'de yaşananlara tek sesini yükselten ülke Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Erdoğan, Hamas için 'Terör örgütü değildir, Hamas mücahitler ordusudur.' demişti. Bu söz İsrail'in Hamas'ı DEAŞ'laştırarak dünyayı arkasına alması projesini darmaduman etti." dedi. İsrail'in 'Büyük İsrail' projesinin önünde Türkiye engeli var. İsrail, Türkiye'yi aşabilirse Büyük İsrail projesini kurabileceğine inanıyor. Şuan hedefteki ülke Türkiye'dir. ABD'nin terörle mücadelesinde başarıya ulaşamamasında en büyük suçlarından birinin Türkiye olduğu gösteriliyor. Türkiye ABD'nin terörle mücadelesinde stratejik olarak destek vermemesiyle planının çökmesine neden oldu ve ABD o projeyi Gazze üzerinden yeniden devreye sokmaya çalışıyor fakat Türkiye'nin yeniden engeliyle karşılaşacak." ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Zeka testi: Gizli sayı nerede? 789 kişiden 19'u bulabildi
- A Milli Takım Dünya Kupası yolunda: Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, hangi kanalda? İşte Milli Takım maç fikstürü
- Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün? Mevlid Kandili faziletleri nelerdir? 2025 Diyanet dini günler takvimi
- Altında ok yaydan çıktı: 4.500 TL eşiği kırıldı! Yeni hedef belli oldu! Yıl sonunda gram altın...
- FENERBAHÇE AVRUPA MAÇ TAKVİMİ 2025 | Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakipleri kim? İşte maç fikstürü
- 2025 YKS TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık üniversite bölümleri, kontenjanları ve başarı sıralamaları
- 30 Ağustos SOLOTÜRK GÖSTERİ SAATLERİ 2025 | Zafer Bayramı'na özel SoloTürk gösteri uçuşu ne zaman gerçekleşecek?
- 30 Ağustos'ta ne oldu, kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos Zafer Bayramı anlam ve önemi nedir? Detaylı tarihi anlatım
- MEB 15 bin öğretmen ataması sonuçlarını duyurdu
- Türkiye’nin En Değerli 5 MARKASI BELLİ OLDU! İşte marka değerleri milyar dolarları aşan TÜRK şirketleri
- 30 Ağustos Zafer Bayramı şiirleri: 2, 4, 6, 8 kıtalık yürekleri titreten en anlamlı ve duygusal dizeler
- 29 Ağustos yarım gün mü, tam gün mü? Zafer Bayramı kaç gün sürecek?