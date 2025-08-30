Trump’ın Gazze toplantısında Blair neden katıldı? A Haber’de uzman isimden değerlendirme: Orta Doğu’da terörün sponsoru İsrail’dir

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz gün Gazze'deki son duruma ve ateşkes sürecine ilişkin Beyaz Saray'da yaptığı toplantıdan herhangi bir açıklama yapılmazken toplantıya katılan isimler ve yapılan konuşmalar merak uyandırdı.

İngiliz Gazetesi Financial Times, Trump'ın düzenlediği Gazze toplantısına damadı Jared Kushner, İngiltere eski Başbakanı Tony Blair gibi isimler katılacağını duyurmasının ardından akıllara Gazze meselesinde neden bu isimlerin katıldığı sorusu geldi. Toplantıdan 2 gün sonra katil İsrail rejiminin, Gazze'de ilhak planının ilk aşamasını devreye sokmasının ardından Washington DC'de yapılan toplantıda ne konuşuldu? Blair ve Kushner neden Gazze toplantısında yer aldı? A Haber'de uzman isimler konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TONY BLAİR SADDAM HÜSEYİN SUİKASTİNİN BAŞ AKTÖRÜ"

Savunma ve Güvenlik Uzmanı Yusuf Alabarda, ABD'nin İngiltere ile iş birliği yaparak Irak'ın eski lideri Saddam Hüseyin'e düzenlediği suikasti hatırlatarak "Irak'taki katliamların planı eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'dir. İngilizler Tony Blair için kelime oyunu yaparak Tony Blier lakabını takmışlardır. Lie kelimesi İngilizcede yalancı anlamına gelir ve Tony Blair da yalancıdır. Blair'in ortaya attığı yalanla 1 milyon masum insan Iraklının katledilmesinin kapısını açmış, İngiltere'de Kraliyetin görevlendirdiği bir şahıstan ibarettir." dedi.