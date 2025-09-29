Hamas'tan Tony Blair ismine ret! Filistin davasında istenmeyen şahsiyet
Hamas, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in "Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet" olduğunu bildirdi.
Hamas'ın Ulusal İlişkiler Ofisi Başkanı Hüsam Bedran, hareketin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair Filistin davasında istenmeyen bir şahsiyet. Bu kişi (Blair) ile ilişkilendirilecek herhangi bir plan, Filistin halkı için uğursuz bir işaret olur." ifadesini kullandı.
Bedran, "Tony Blair olumsuz bir kişilik, özellikle Irak savaşı (2003-2011) sırasındaki rolü nedeniyle işlediği suçlardan ötürü uluslararası mahkemelerin önünde olması gereken biridir." değerlendirmesinde bulundu.
"ŞEYTANIN KARDEŞİ"
Blair'i "şeytanın kardeşi" olarak nitelendiren Bedran, "Filistin davasına, Araplara ya da Müslümanlara hiçbir hayır getirmemiştir, onun suç dolu ve yıkıcı rolü yıllardır bilinmektedir." açıklamasında bulundu.
Bedran, Gazze ve Batı Şeria'daki Filistin meselesinin ancak ulusal bir uzlaşıyla belirlenebilecek iç bir konu olduğunu vurgulayarak, dışarıdan hiçbir bölgesel ya da uluslararası tarafın Filistinlilere işlerini nasıl yürüteceklerini dikte etme hakkı bulunmadığını ifade etti.
HAMAS'A ULAŞMIŞ RESMİ BİR TEKLİF YOK
Filistin halkının kendi kendini yönetebilecek kapasitede olduğunu belirten Bedran, İsrail ve ABD medyasının sözünü ettiği ateşkes önerisine ilişkin şunları kaydetti:
"Aracıların üzerinden bize resmi olarak herhangi bir öneri ulaşmadı. Şimdiye kadar söylenenlerin hepsini sadece medyada duyuyoruz. Ancak resmi olarak, ister (ABD Başkanı) Trump'tan ister başkalarından olsun bize ulaşmış bir teklif yok."
NE OLMUŞTU?
İsrail'in Haaretz gazetesi, Arap bir siyasi kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD yönetiminin Gazze'de geçici bir idare kurulması için Blair'i başa getirme planı oluşturduğunu aktarmıştı.
Eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in Gazze'de geçiş sürecini yönetecek isim olması konusunda görüşmeler yapıldığı iddia edilmişti.
İngiliz medyasında yer alan haberlerde Körfez ülkelerinin ve ABD'nin desteklediği Gazze'de yeni bir yönetim kurma ve sonra kontrolü Filistin'e geri verme planını yürütecek isim olarak, Blair'in seçildiği belirtilmişti.
BLAIR'LE BİRLİKTE KİMLER YER ALACAKTI?
Blair'in "Gazze Uluslararası Geçiş Yönetimi (Gita)" adı verilecek oluşumu yöneteceği, Gita'nın Gazze'nin "en yüksek siyasi ve hukuki otoritesi" olmak için Birleşmiş Milletler'den yetki talep edeceği de iddia edilmişti.
Gazze için Doğu Timor ve Kosova'daki geçiş süreçlerine benzer bir yapının oluşturulacağı belirtilirken Gita yönetim merkezinin önce Mısır'da, ardından Gazze Şeridi'nde yer alacağı öne sürülmüştü.
Gita yönetiminde 7 ila 10 arasında üye bulunacağı, başında Blair'in yer alacağı ekipte en az bir Filistinli, bir BM yetkilisi ve finansal alanda tecrübesi bulunan uluslararası üyelerin çalışacağı bildirilmişti.
AĞUSTOS'TA TRUMP'LA GÖRÜŞMÜŞTÜ
Yönetimde güçlü bir Müslüman temsili olacağı da belirtilirken Blair'in ofisinden BBC'ye açıklama yapan bir sözcü, Blair'in Gazzelileri yerinden eden hiçbir plana destek vermeyeceğini kaydetmişti.
Başbakanlığı bıraktığı 2007'den sonra ABD, Avrupa Birliği, Rusya ve BM'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi olarak görev yapan Blair, ağustosta Beyaz Saray'da düzenlenen bir toplantıda bölgenin geleceğini ABD Başkanı Donald Trump'la ele almıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 YARGITAY PERSONEL SONUÇ EKRANI: Yargıtay personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
- Galatasaray-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- 29 EYLÜL İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ: Kesinti hangi ilçelerde olacak, saat kaçta gelecek?
- YENİ HAFTADA REKOR SEVİYE! 29 Eylül 2025 Altın fiyatları: Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar oldu?
- 29 EYLÜL PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler ve programlar var, saat kaçta başlayacak?
- 2025 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH KILAVUZU: Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Kadro belli mi?
- HAVA DURUMU | MGM'den yağış alarmı! İstanbul, Ankara, İzmir çok kuvvetli geliyor | 29 Eylül - 3 Ekim 2025
- Ev hanımları için şaşırtan araştırma: 5 dakikalık ev işi ömrü 6 yıl uzatıyor mu? Bilim açıkladı
- 28 EYLÜL MAÇ TAKVİMİ: Bugün hangi maçlar var, saat kaçta?
- 2 EKİM A101 AKTÜEL KATALOG: A101 Aldın Aldın katalog fırsatlarında neler var? Karavan, tiny house, bulaşık makinesi…
- Deprem bildirimi telefonlarda nasıl açılır? iOS ve Android deprem uyarı sistemi nasıl çalışıyor?
- Kütahya deprem haritası 2025: Kütahya’da fay hattı var mı, nereden geçiyor? Riskli olan ilçeler