İsrail Türkiye'ye saldırırsa NATO devreye girer mi? A Haber'de çarpıcı yorum: Saldırmaya cesaret edemez
Bebek katili İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'de 2 yıldır soykırıma devam ederken; diğer yandan da Suriye, Lübnan, Yemen, İran, Katar gibi ülkeleri hedef alarak saldırılarını sürdürüyor. İsrail, Orta Doğu başta olmak üzere Doğu Akdeniz'de de savaş gerilimini tırmandırırken olası bir Türkiye savaşında dünyada nasıl yankı bulur? İsrail'in Türkiye'ye savaş açması durumunda NATO ne yapar? A Haber'de Canan Barlas ile Gündem programına katılan uzmanlar söz konusu durumu ele alarak çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü, Türkiye'nin NATO'nun en güçlü 2. ordusu olduğunu belirtirken "İsrail, Türkiye'ye saldıramaz." dedi. AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise Güçlü ile aynı yanıtı vererek "İsrail, Türkiye'ye saldırmaya cesaret edemez. Ola ki saldırmak gibi akılsızlık yaparsa NATO'nun bize destek olup olmamasının çok bir önemi kalmaz." ifadelerine yer verdi.
İsrail, 1 yıldır Filistin halkına uyguladığı zulümle dünya ülkeleri tarafından dışlanırken diğer yandan Suriye, İran, Yemen, Lübnan gibi Orta Doğu'daki ülkelere hava saldırıları gerçekleştirmesiyle terör devleti haline gelişini bir kez daha ortaya koyuyor. Bebek katili Netanyahu hükümetinin her geçen bir farklı bahanelerle Müslüman ülkelere saldırılar düzenlemesinin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'ne silah yığması "Sıradaki hedef Türkiye mi?" sorularının sorulmasına neden olurken yaşanan gelişmelerle yeni savaş ihtimali gün yüzüne çıkıyor.
Peki olası bir İsrail-Türkiye savaşında ne olur? Türkiye bir savaşa maruz kalırsa NATO ne yapar? A Haber'de uzman isimler Canan Barlas ile Gündem programda İsrail-Türkiye savaş ihtimalini ve NATO'nun söz konusu saldırıda devreye girip girmeyeceğini değerlendirdi.
"İSRAİL VE TÜRK ORDUSUNU KIYASLAMAK TSK'YA AYIP OLUR"
Terör ve Güvenlik Uzmanı İlker Güçlü, Türkiye'nin NATO'da dünyanın 2. büyük ordusuna sahip olduğunu belirtirken "İsrail ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kıyaslanması Türkiye için ayıp olur. İsrail'in öyle büyük bir ordusu yok. İsrail Türkiye'ye saldırmaz. Ama saldırırsa NATO'da devreye giren ülkeler ve girmeyen ülkeler olur. 5'nci madde devreye girer mi onu bilemiyorum." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL TÜRKİYE'YE SALDIRIRSA NATO'NUN DESTEK OLUP OLMAMASININ ÖNEMİ KALMAZ"
AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider ise A Haber'de ele alınan soruya ilişkin İsrail'in Türkiye'ye saldırma ihtimaline inanmadığını belirterek "İsrail Türkiye'ye saldırmak gibi akılsızlık yaparsa NATO'nun bize destek olup olmamasının çok bir önemi kalmaz. Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin bir korkusu var. Özellikle Ukrayna'dan sonra 'Ukrayna'da gördük NATO ve ABD nerede? Yarın başımıza bir iş gelse ABD ve NATO yanımızda değil' diyorlar. Bu durum dolayısıyla Avrupalı ülkelerin en büyük beklentisi Türkiye'dir. Bu sebeple İsrail Türkiye'yi vurmaya cesaret edemez ancak etrafta dolanır. Ola ki böyle bir şeye cesaret etti NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) de işine baksın."
"TÜRKİYE KENDİ BAŞINA GÜÇLÜ VE ANA AKTÖR"
Ayhan Gider, geçtiğimiz gün Başkan Erdoğan'ın Beyaz Saray'daki Trump görüşmesine değinirken, ABD Başkanı'nın CAATSA yaptırımlarını kaldırabileceği sözlerini açıklamasıyla Türkiye'nin dünyada gelinen gücünü ortaya koyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Biz tarih boyunca hiç vasal olmadık fakat hiç bugün ki kadar da kendi başımıza güçlü ve ana aktör olmadık. S-300'ü aldığımız zaman birçok laf söylendi. S-400'ü almamız da doğruydu bugün ABD'de F-35'leri tekrar konuşuyor olmamız da doğru. Çünkü siz (Türkiye) ana aktörseniz, bağımsız bir ülkeyseniz bunları yapmak zorundasınız. Bazı şeyleri göze alıp bu S-400'leri almak zorundasınız. S-400'ü almak bizim milli menfaatimizdi ve biz aldık. Dünyada hiçbir ülke güçlü rakip istemez. Ama artık siz güçlü rakipseniz sizin bu pozisyonununa göre kabiliyet geliştirmek zorundadırlar. Türkiye'nin ne içeride ne de Türkiye'ya bakanlar için biz bir hareket yaparken ABD ne der diye düşünmüyoruz. Recep Tayyip Erdoğan bir karar alırken ve imza atarken Almanya ne der diye düşünmüyor ama ABD ya da başka ülkeler artık düşünüyor. " şeklinde konuştu.
