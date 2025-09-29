İsrail Türkiye’ye saldırırsa NATO devreye girer mi? A Haber’de çarpıcı yorum: Saldırmaya cesaret edemez

İsrail, 1 yıldır Filistin halkına uyguladığı zulümle dünya ülkeleri tarafından dışlanırken diğer yandan Suriye, İran, Yemen, Lübnan gibi Orta Doğu'daki ülkelere hava saldırıları gerçekleştirmesiyle terör devleti haline gelişini bir kez daha ortaya koyuyor. Bebek katili Netanyahu hükümetinin her geçen bir farklı bahanelerle Müslüman ülkelere saldırılar düzenlemesinin yanı sıra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)'ne silah yığması "Sıradaki hedef Türkiye mi?" sorularının sorulmasına neden olurken yaşanan gelişmelerle yeni savaş ihtimali gün yüzüne çıkıyor.

Peki olası bir İsrail-Türkiye savaşında ne olur? Türkiye bir savaşa maruz kalırsa NATO ne yapar? A Haber'de uzman isimler Canan Barlas ile Gündem programda İsrail-Türkiye savaş ihtimalini ve NATO'nun söz konusu saldırıda devreye girip girmeyeceğini değerlendirdi.