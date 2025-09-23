İsrail’den Güney Kıbrıs’a gizli sevkiyat: Ada’da Türk düşmanlığı tırmanıyor!

23 Eylül 2025, Salı

Barak MX hava savunma sistemi Rumlara ulaştı, Başpiskopos Yeorgios Türkleri kovma çağrısı yaptı. Ankara hedefte!

Gazze'de aylardır soykırım uygulayan İsrail, bölgeyi ateş çemberine çevirmekle kalmıyor; Kıbrıs üzerinden Türkiye'ye yönelik yeni bir cephe açmanın da hazırlıklarını yapıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) gizlice silah sevkiyatı yapan Tel Aviv, Barak MX hava savunma sistemini devreye soktu. Rum tarafında ise Türk düşmanlığı giderek artıyor.

İsrail'den sessiz sevkiyat: Barak MX limanda ortaya çıktı

İsrail'in GKRY'ye gönderdiği silahlar arasında Barak MX hava savunma sistemi dikkat çekti. 13 Aralık gecesi Limasol Limanı'ndan çıkan tırların üzerinde, brandayla gizlenmeye çalışılan füze rampaları kameralara yansıdı.

Rum ve Yunan medyası, bu teslimatın dört yıl önce imzalanan anlaşmanın parçası olduğunu yazarken, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, sistemin ada güvenliği için alındığını itiraf etti.

Palmas'ın, "Gizli yapıyoruz çünkü Ada'da 40 bin Türk askeri var" sözleri, Rum tarafının gerçek niyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

150 kilometre menzilli radar: Türkiye'nin güneyi izleniyor

İsrail yapımı Barak MX sisteminin en kritik özelliği, 460 kilometre menzilli üç boyutlu radarı. Bu radarın Antalya'dan Hatay'a, hatta Konya'ya kadar uzanan bölgeyi takip edebileceği iddia ediliyor. Sistem, uçak, füze ve İHA'lara karşı etkili olup, aynı anda çok sayıda hedefi vurabiliyor.

Başpiskopos Yeorgios'tan nefret söylemi: "Türkleri atmalıyız"

Teslimatın ardından GKRY'de tansiyon daha da yükseldi. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Paskalya mesajlarından ayinlere kadar her fırsatta Türkleri Ada'dan kovma çağrısı yaptı. "Helenlerin tarihi 3 bin yıl, akıllı planlar yapmalıyız ve Türkleri atmalıyız" sözleri, Rum tarafındaki nefret siyasetini açıkça ortaya koydu.

Rumlara İsrail'i eleştirmek yasak!

Rum basınına göre hükümet, İsrail'i eleştiren duvar yazılarının silinmesi talimatını verdi. Ana muhalefetteki AKEL Partisi, "Bu ülkeyi Netanyahu mu yönetiyor? Hükümet İsrail'in emrine girdi" diyerek tepkisini dile getirdi.

İsrailli danışmandan skandal çağrı: "Türkleri adadan çıkartın"

Rum yönetiminin stratejik akıl hocalığını üstlenen isim ise İsrailli askeri uzman Shay Gal oldu. Barak MX sistemini üreten IAI şirketinde üst düzey görevler yürütmüş olan Gal, geçtiğimiz ay yayımladığı yazıda, Türkiye'nin Kıbrıs'tan askeri operasyonla çıkarılması gerektiğini savundu.

Üstelik NATO'nun 5. maddesinin KKTC'yi kapsamayacağını iddia ederek Rum-Yunan ittifakına açık çağrı yaptı.

Ada'da tehlikeli oyun

İsrail'in gizli sevkiyatları ve Rum liderlerin kışkırtıcı söylemleri, Doğu Akdeniz'de gerilimi yeni bir boyuta taşıyor. Gazze'deki soykırımın ardından Kıbrıs'ta da Türkiye karşıtı cepheyi güçlendirmeye çalışan Tel Aviv, bölgeyi yeni bir çatışma hattına sürüklüyor.