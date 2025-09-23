İsrail’den Güney Kıbrıs’a gizli sevkiyat: Ada’da Türk düşmanlığı tırmanıyor!

Rum ve Yunan medyası, bu teslimatın dört yıl önce imzalanan anlaşmanın parçası olduğunu yazarken, Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas, sistemin ada güvenliği için alındığını itiraf etti.

Palmas'ın, "Gizli yapıyoruz çünkü Ada'da 40 bin Türk askeri var" sözleri, Rum tarafının gerçek niyetini bir kez daha gözler önüne serdi.