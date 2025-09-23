İsrail’den Güney Kıbrıs’a gizli sevkiyat: Ada’da Türk düşmanlığı tırmanıyor!

Başpiskopos Yeorgios'tan nefret söylemi: "Türkleri atmalıyız"
Teslimatın ardından GKRY'de tansiyon daha da yükseldi. Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Paskalya mesajlarından ayinlere kadar her fırsatta Türkleri Ada'dan kovma çağrısı yaptı. "Helenlerin tarihi 3 bin yıl, akıllı planlar yapmalıyız ve Türkleri atmalıyız" sözleri, Rum tarafındaki nefret siyasetini açıkça ortaya koydu.
Rumlara İsrail'i eleştirmek yasak!
Rum basınına göre hükümet, İsrail'i eleştiren duvar yazılarının silinmesi talimatını verdi. Ana muhalefetteki AKEL Partisi, "Bu ülkeyi Netanyahu mu yönetiyor? Hükümet İsrail'in emrine girdi" diyerek tepkisini dile getirdi.