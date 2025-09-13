Tehlikeli oyun: Yunanistan-GKRY-İsrail üçgeni | İsrail Güney Kıbrıs'a neden silah yığıyor? "Türkiye için tehdittir fakat bertaraf edemeyeceği sistemler değildir"

A Haber - Ekran Görüntüsü



"TÜRKİYE İÇİN BİR TEHDİTTİR FAKAT TOPÇU BİRLİKLERİMİZ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLİR"

Yusuf Alabarda, GKRY'nden gelen görüntülerin Türkiye için bir tehdit oluşturduğu fakat savunma sanayiindeki yerli füzeler sayesinde olası bir saldırı durumuna karşı karşıya kalındığında Türkiye'nin Barak MX hava savunma sistemleri etkisiz hale getirebileceğini belirtti:

Bunlar Türkiye ve KKTC tarafından bir tehdit. Fakat bu sistemlerin etkisiz hale getirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava filosunu kaldırmasına gerek yok çünkü KKTC'de bulunan topçu bataryasının sistemidir. Konvansiyonel topçu bataryalarının mevzilinde olan bir hava savunma sistemi olmaz fakat burada adaya sıkıştırdığınız için oluyor. Adada GKRY'ne bir hava savunma sistemi yerleştirildiğinde örnek olarak verecek olursam Güzelyurt bölgesindeki bizim topçu birliklerimizin menzili içerisinde çok rahatlıkla elimine edilebilecek bir sistemdir. Bunun dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurları tarafından kullanılabilecek İHA 300, -hava savunmalarından atılan 500 km menzili olan hedefi sıfır hatayla etkisiz hale getiren bir sistem- ya da Kara Atmaca gibi füzelerimizle etkisiz hale getirilir. Burada GKRY'den dinleyenlere duyuralım: GKRY'ne akılsız ve ahmak şekilde İsrail'in hava savunma sistemlerini aldığında Türkiye'ye mani olmuş olmuyorsun ama Türkiye-İsrail arasındaki sıcak çatışmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru hedefi haline geliyorsun.



Alabarda sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve KKTC tarafından elimine edilmesi anlık bir olaydır. Trodos Dağı zirvesine Barak MX hava savunma sistemlerini koyduklarında KKTC'deki topçu birlikleri ile aradaki mesafe yaklaşık 23 kilometredir. Türkiye'den kalkan TB-2 TB-3 ya da TCG Anadolu'dan kalkan sistemler çok rahatlıkla bu sistemleri hedef alabilir. Israrlı bir şekilde bu yığınaklanma devam ederse aynı zamanda bunlar Tayfun -Block 4 dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin balistik füzelerinin hedefi haline gelir. Bu bir tehdittir ve alınması gereken tedbirler vardır. Fakat bu tehditler Türkiye'nin bertaraf etmekte müşkülata düşecek sistemler değildir.