Tehlikeli oyun: Yunanistan-GKRY-İsrail üçgeni | İsrail Güney Kıbrıs'a neden silah yığıyor? "Türkiye için tehdittir fakat bertaraf edemeyeceği sistemler değildir"
Terör devleti İsrail, Orta Doğu'da savaş gerilimini tırmandırmaya devam ederken bir yandan gözünü KKTC'ye dikti. Rum basınında yer alan haberlerde İsrail'in Barak MX hava savunma sistemlerinin, GKRY'nin Limasol Limanı üzerinden adaya getirildi belirtildi. O görüntüler kısa sürede yayılırken GKRY Savunma Bakanı Palmas, sistemlerin Baf’taki hava üssü ve Mari’deki deniz üssüne konuşlandırılacağını açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından akıllara İsrail GKRY üzerinden Türkiye'ye saldırı hazırlığında mı? sorularının sorulmasına neden olurken A Haber'de Haktan Uysal'ın sunduğu Aklın Yolu programına katılan uzmanlar süreci değerlendirdi. Gazeteci Yusuf Alabarda GKRY'deki askeri sevkiyatın Türkiye ve KKTC için tehdit oluşturduğunu ve sürecin dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak " İsrail ısrarlı bir şekilde bu yığınaklanma devam ederse Türkiye'nin balistik füzelerinin hedefi haline gelir. Fakat bu tehditler Türkiye'nin bertaraf etmekte müşkülata düşecek sistemler değildir." dedi.
Siyonist rejim, Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'da sürdürdüğü saldırılarının ardından şimdide KKTC'yi gözüne kestirerek GKRY üzerinden askeri sevkiyat gerçekleştirdi. Rum basınında yer alan bir haberde İsrail'e ait Barak MX hava savunma sistemlerinin Limasol Limanı üzerinden GKRY'ne konuşlandırıldığı anlar dünya basınına yansıdı. Yaşanan gelişmelerin ardından GKRY Savunma Bakanı Palmas, sistemlerin Baf'taki hava üssü ve Mari'deki deniz üssüne yerleştirileceğini açıklamasının ardından akıllara İsrail Türkiye'yi mi hedef alıyor? sorularını getirdi. Özellikle GKRY'nin silahların yığılması KKTC ve Türkiye için nasıl bir tehdit oluşturuyor? İsrail yeni bir saldırı hazırlığında mı? A Haber'de Haktan Uysal'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Aklın Yolu programda uzman isimler İsrail'in askeri sevkiyatını ve Türkiye açısından süreci değerlendirdi.
"GKRY İSRAİL'İN VEKİL UNSURU OLMUŞTUR"
Gazeteci Yusuf Alabarda, yaşanan gelişmelerin Türkiye açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak "Barak MX hava savunma sistemleri yaklaşık 100-150 kilometre civarında görüntüleme radara sahiptir. GKRY'de olağanüstü arsa satışları sonrası bu durum İsrail tarafından vekil unsuru yapmıştır. GKRY büyük olasılıkla bu sistemleri Trodos dediğimiz dağ silsilesinin en yüksek olduğu Olimpos Zirvesi'ne yerleştirecektir.
"TÜRKİYE İÇİN BİR TEHDİTTİR FAKAT TOPÇU BİRLİKLERİMİZ TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLİR"
Yusuf Alabarda, GKRY'nden gelen görüntülerin Türkiye için bir tehdit oluşturduğu fakat savunma sanayiindeki yerli füzeler sayesinde olası bir saldırı durumuna karşı karşıya kalındığında Türkiye'nin Barak MX hava savunma sistemleri etkisiz hale getirebileceğini belirtti:
Bunlar Türkiye ve KKTC tarafından bir tehdit. Fakat bu sistemlerin etkisiz hale getirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava filosunu kaldırmasına gerek yok çünkü KKTC'de bulunan topçu bataryasının sistemidir. Konvansiyonel topçu bataryalarının mevzilinde olan bir hava savunma sistemi olmaz fakat burada adaya sıkıştırdığınız için oluyor. Adada GKRY'ne bir hava savunma sistemi yerleştirildiğinde örnek olarak verecek olursam Güzelyurt bölgesindeki bizim topçu birliklerimizin menzili içerisinde çok rahatlıkla elimine edilebilecek bir sistemdir. Bunun dışında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava unsurları tarafından kullanılabilecek İHA 300, -hava savunmalarından atılan 500 km menzili olan hedefi sıfır hatayla etkisiz hale getiren bir sistem- ya da Kara Atmaca gibi füzelerimizle etkisiz hale getirilir. Burada GKRY'den dinleyenlere duyuralım: GKRY'ne akılsız ve ahmak şekilde İsrail'in hava savunma sistemlerini aldığında Türkiye'ye mani olmuş olmuyorsun ama Türkiye-İsrail arasındaki sıcak çatışmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin meşru hedefi haline geliyorsun.
Alabarda sözlerine şöyle devam etti:
Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve KKTC tarafından elimine edilmesi anlık bir olaydır. Trodos Dağı zirvesine Barak MX hava savunma sistemlerini koyduklarında KKTC'deki topçu birlikleri ile aradaki mesafe yaklaşık 23 kilometredir. Türkiye'den kalkan TB-2 TB-3 ya da TCG Anadolu'dan kalkan sistemler çok rahatlıkla bu sistemleri hedef alabilir. Israrlı bir şekilde bu yığınaklanma devam ederse aynı zamanda bunlar Tayfun -Block 4 dahil olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin balistik füzelerinin hedefi haline gelir. Bu bir tehdittir ve alınması gereken tedbirler vardır. Fakat bu tehditler Türkiye'nin bertaraf etmekte müşkülata düşecek sistemler değildir.
TEHLİKELİ OYUN: İSRAİL-YUNANİSTAN-GKRY ÜÇGENİ
Akademisyen Cihan Günyel: İsrail'in Hayom Gazetesi'nde çıkan yazıya dikkat çekerek "İsrail-Yunanistan-GKRY'nin birlikte hareket etmesini söyleyen yazıda 'Türkler Kıbrıs'tan çıkarılmalı ve bir operasyon düzenlenmeli' deniliyor. Hatta bu operasyonun ismini Poseidon'un Gazabı olarak konulması gerektiğini savunuyorlar. Bu kadar ileri gitmiş ruh hali bozuk insanlar." ifadelerini kullandı.
"İSRAİL KENDİNE YER AÇMA DERDİNDE"
Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ İsrailli Yahudilerin KKTC'in sahil şeritlerinde toprak parçası aldıklarını belirterek KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bu konuya ilişkin önlemleri aldığına dikkat çekerken "KKTC'de İsraillilerin toprak almasıyla başlayan süreç GKRY'ne taşındı. O görüntülerde İsrail'in hareketi var fakat Londra Zürih anlaşmalarına baktığımızda garantör olan ülkeler (Türkiye, İngiltere ve Yunanistan) dışında hiçbir ülke ile askeri, siyasi ve ekonomik anlaşmaların yapılmayacağı yer alır. Bütün kurallar yerle bir olmuş ve bu tehditin altını çizelim. İsrail ısrarla kendine yer açma derdinde. O bölgede 'Sahibiyim' diye caka satan Rumlar, yakında kendi mülküne bekçi olarak girer. Yunanistan ise yaşananları seyretmekte. Bu gibi durumlarda emperyal mantıkla önce uluslar kullanıldı. Ulusların başını Rumlar ve Ermeniler çekti, sonrasında terör örgütleri dediler. Tekrar çaresizlikten başa döndüler ve Ermeniler artık kendilerini kullandırtmayacaklarını söylerken aynı denklerim içerisine Rumlar düştü. İnşallah onlarda doğru yolu bulur." dedi.
