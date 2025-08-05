Kuzey Kıbrıs İsrail’in hedefinde mi? Doğu Akdeniz’de yeni tehdit: İşgal planı devrede

İsrail, Orta Doğu'da savaş tehdidi oluştururken son olarak rotasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uzattı. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, Israel Hayom Gazetesi'nde ele aldığı bir yazıda Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun ve ATACA füzelerin İsrail'de tehdit oluşturduğunu ve KKTC'nin İsrail tarafından müdahale planı hazırlaması gerektiğini savundu.

Bu sözler yeni bir tedirginliğe neden olurken akıllara İsrail KKTC üzerinden saldırı hazırlığında mı? sorularını getirdi. Peki İsrail'in KKTC üzerindeki planı ne? A Haber'de Merve Özkan'ın moderatörlüğündeki Gece Ajansı programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel ve Dış Politika Analisti Yeliz Albayrak sürece ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı.

"İSRAİL YAYILMACI POLİTİKA İLE KIBRIS'I HEDEF ALDI"

Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, İsrail'in Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki tek amacının yayılmacı politika izleyerek hakimiyeti sağlamak olduğunu belirterek "İsrail'in ana hedefi Filistin topraklarını tamamen İsrail topraklarına çevirme ve olabildiğince etrafa yayılmadır. Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, Lübnan topraklarını ve Golan'ı işgal etmiş durumda. İsrail'in en büyük özelliği özellikle kuzeyinde hiçbir devlet ile sınır anlaşması ya da kalıcı barış anlaşması imzalamıyor. Kendini sınır içerisinde hapsetmeden bahaneler yaratarak yayılmacı politika izliyor. Aynı durum Kıbrıs'taki durumunu görüyoruz. "