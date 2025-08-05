Kuzey Kıbrıs İsrail'in hedefinde mi? Doğu Akdeniz'de yeni tehdit: İşgal planı devrede
İsrail Gazze, Lübnan, İran, Yemen ve Suriye'de masum sivillere yönelik saldırılarını sürdürürken şimdi de gözünü KKTC'ye çevrildi. Orta Doğu'nun dört bir yanında savaşa neden olarak bölgeyi istikrarsızlaştırmaya çalışan siyonist rejimi son olarak Türkiye'nin yeni balistik füzeleri Ataca ve Tayfun'u bahane ederek KKTC'yi hedef aldı. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkileri Başkan Yardımcısı Shay Gal bir yazısında KKTC'nin İsrail sorunu olduğu ve bir müdahale planı yapılması gerektiğini belirtmesinin ardından akıllara Kıbrıs'ta saldırı hazırlığı mı yapılıyor? sorularını getirdi. Uzman isimler A Haber'de Gece Ajansı programında konuya ilişkin önemli değerlendirmeler yaparken KKTC'nin yanı sıra GKRY içinde tehdidin olduğuna dikkat çekti. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel İsrail'in yayılmacı politika ile Kıbrıs'ı hedef aldığını belirterek 'Toprakları gasp eden Kubbist sistem KKTC'de uygulanmaya çalışılıyor. Yavru Vatan'da işgal planlanıyor' dedi.
İsrail, Orta Doğu'da savaş tehdidi oluştururken son olarak rotasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uzattı. İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Shay Gal, Israel Hayom Gazetesi'nde ele aldığı bir yazıda Türkiye'nin geliştirdiği Tayfun ve ATACA füzelerin İsrail'de tehdit oluşturduğunu ve KKTC'nin İsrail tarafından müdahale planı hazırlaması gerektiğini savundu.
Bu sözler yeni bir tedirginliğe neden olurken akıllara İsrail KKTC üzerinden saldırı hazırlığında mı? sorularını getirdi. Peki İsrail'in KKTC üzerindeki planı ne? A Haber'de Merve Özkan'ın moderatörlüğündeki Gece Ajansı programına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel ve Dış Politika Analisti Yeliz Albayrak sürece ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulunarak Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri ele aldı.
"İSRAİL YAYILMACI POLİTİKA İLE KIBRIS'I HEDEF ALDI"
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Cihan Günyel, İsrail'in Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki tek amacının yayılmacı politika izleyerek hakimiyeti sağlamak olduğunu belirterek "İsrail'in ana hedefi Filistin topraklarını tamamen İsrail topraklarına çevirme ve olabildiğince etrafa yayılmadır. Doğu Kudüs'ü işgal eden İsrail, Lübnan topraklarını ve Golan'ı işgal etmiş durumda. İsrail'in en büyük özelliği özellikle kuzeyinde hiçbir devlet ile sınır anlaşması ya da kalıcı barış anlaşması imzalamıyor. Kendini sınır içerisinde hapsetmeden bahaneler yaratarak yayılmacı politika izliyor. Aynı durum Kıbrıs'taki durumunu görüyoruz. "
"KİBBUTZ SİSTEMİNİ KKTC ÜZERİNDE UYGULANMAYA ÇALIŞILIYOR"
İsrail'in bir kooperatif sistemiyle tarım arazisi olarak ev inşaa ettiklerini ve bu şekilde etrafa doğru yayılarak popülasyon oluşturduğuna dikkat çeken Günyel, "İsrail, Kibbutz sistemi ile 5-6 aile bir araya gelerek toprak satın alarak zaman içerisinde bölgede yayıldığı bir düzenektir. Toprakları gasp eden bu sistemde benzer durum KKTC için uygulanmaya çalışılıyor." dedi.
"KKTC ÜZERİNDE İŞGAL PLANLANIYOR"
KKTC üzerinden birçok durumun olduğunu ifade eden Cihan Günyel, "İsrail'in Kıbrıs üzerinden sabit uçak gemisi ile bir güvenlik oluşturmaya çalışıyor. Yayılmacı politikaları sayesinde KKTC'yi de bu topraklar içerisinde düşünüyorlar. KKTC üzerinden işgal planlanıyor. İsrail'in medyasında yer alan bir diğer husus ise İsrail'in Türkiye'ye karşı ön cephe alma oluşturma planı yapılıyor."
"KKTC'NİN YANI SIRA GKRY'DE TEHLİKE ALTINDA"
İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii Dış İlişkileri Başkan Yardımcısı Shay Gal, Israel Hayom Gazetesi'nde yazdığı yazısında KKTC'nin bir İsrail sorunu olduğuna dikkat çekildiğini belirten Günyel, "Gal'ın yazısında KKTC'yi Türklerden kurtarmaları gerektiğini ve Türkiye'nin İran'dan daha büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade eden yazısı bulunuyor. Yazının özetinde Yunanistan ve İsrail'in Poseidon'un Gazabı isminde Türkiye'yi Kıbrıs'tan çıkartma ve Türkiye'yi bölgeden sınır dışı ederek ele geçirme planları yapılıyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi İsrail ve ABD eliyle kendi topraklarının gasp edildiğinin farkında değil. Limasol ve Larnaka Havalimanları'nın güvenliği MOSSAD'a bırakan GKRY kesimi var."
"BEN GURİON DOKTRİNİ'NE GÖRE TÜRKİYE TEHDİT OLARAK GÖRÜLÜYOR"
Dış Politika Analisti Yeliz Albayrak, Türkiye'nin Orta Doğu'daki politikalarının İsrail'in 1948'deki Ben Gurion Doktrini'ne göre ters olduğunu ifade ederek "Ben Gurion Doktrini'ne göre çevredeki tüm güçlü ülkelerin üniter yapısının tehdit edilmesi gerektiği, ayrılıkçılık oluşturacak bütün etnik grupların mutlaka desteklenmesi ve silahlandırılması, çerçeveleme politikasıyla ülkeler sıkıştırılarak sorunlu halde ve İsrail'in güvenlik anlayışına göre tehdit olacak şekilde güçlü ve özerk politikalar üretmemesini ele alır. Türkiye'nin Orta Doğu'da hakimiyetinin olması İsrail'in işine gelmediği için İsrail'in Akdeniz'de kendince geliştirdiği güvenlik endişeleriyle ters düşüyor. KKTC'de bu sebeple Türkiye'nin etkisi istenmiyor." dedi.
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