İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku! A Haber'de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi
Su kesintilerinin yaşandığı İzmir'de su faturaları gündem oldu. Bazı vatandaşlara yüksek miktarda su fatura fiyatlarının gelmesi tartışmalara neden oldu. A Haber muhabiri Tayfun Er mağdur aileyle konuştu 45 bin TL'lik fatura gelen evi görüntüledi.
İzmir uzun yıllardır Türkiye'nin pahalı suyunu tüketiyor. Buca'da yaşanan olay da bu kadar olmaz dedirtti. İki kişilik aileye 45 bin TL'lik fatura geldi.
A Haber muhabiri Tayfun Er mağdur edilen aileyle konuştu. Can Yıldırım yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
"8 GÜNLÜK FATURA 47 BİN LİRA"
Bu kadar suyu tükettiğimizi düşünmüyorum. Evde zaten durumu gördünüz siz de. Annemle birlikte yaşıyorum. Annem zaten çok nadir zamanlarda burada durabiliyor. Kız kardeşlerimde de olabiliyor. 8 günlük bir fatura diyorlar bana. Şu anda 47 bin lira oldu fatura zam geldi.
"ÖDEMEZSEN FAİZ İŞLER DİYORLAR"
Bunu ödeyeceksiniz diyorlar ödemezseniz faiz işler diyorlar. Ödeyecekseniz 15 bin lira peşinat geri kalanı da 3.99 faizle size taksit yaparız diyorlar.
"225 TON SUYU KULLANDIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"
Su saatini götürdüler. Bir ay sonra saat düzgün dediler. Bunu ödeyeceksiniz dediler. Saati değiştirdiler. Ben 225 ton suyu kullandığımı düşünmüyorum. Gördünüz 65 metrekare bir ev burası. Tüketici Mahkemesi'ne giderseniz siz bu faizlerle beraber hepsini size ödetiriz diyorlar.
