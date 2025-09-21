21 Eylül 2025, Pazar
Haberler Özel Haber Haberleri İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku! A Haber'de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi

İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku! A Haber'de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş: 21.09.2025 13:34 Güncelleme: 21.09.2025 13:42
ABONE OL
İzmir’de 45 bin TL’lik su faturası şoku! A Haber’de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi

Su kesintilerinin yaşandığı İzmir'de su faturaları gündem oldu. Bazı vatandaşlara yüksek miktarda su fatura fiyatlarının gelmesi tartışmalara neden oldu. A Haber muhabiri Tayfun Er mağdur aileyle konuştu 45 bin TL'lik fatura gelen evi görüntüledi.

İzmir uzun yıllardır Türkiye'nin pahalı suyunu tüketiyor. Buca'da yaşanan olay da bu kadar olmaz dedirtti. İki kişilik aileye 45 bin TL'lik fatura geldi.

İZMİR BUCA'DA İKİ KİŞİLİK AİLEYE 45 BİN TL'LİK FATURA GELDİ

A Haber muhabiri Tayfun Er mağdur edilen aileyle konuştu. Can Yıldırım yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"8 GÜNLÜK FATURA 47 BİN LİRA"

Bu kadar suyu tükettiğimizi düşünmüyorum. Evde zaten durumu gördünüz siz de. Annemle birlikte yaşıyorum. Annem zaten çok nadir zamanlarda burada durabiliyor. Kız kardeşlerimde de olabiliyor. 8 günlük bir fatura diyorlar bana. Şu anda 47 bin lira oldu fatura zam geldi.

İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)

"ÖDEMEZSEN FAİZ İŞLER DİYORLAR"

Bunu ödeyeceksiniz diyorlar ödemezseniz faiz işler diyorlar. Ödeyecekseniz 15 bin lira peşinat geri kalanı da 3.99 faizle size taksit yaparız diyorlar.

İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)

"225 TON SUYU KULLANDIĞIMI DÜŞÜNMÜYORUM"

Su saatini götürdüler. Bir ay sonra saat düzgün dediler. Bunu ödeyeceksiniz dediler. Saati değiştirdiler. Ben 225 ton suyu kullandığımı düşünmüyorum. Gördünüz 65 metrekare bir ev burası. Tüketici Mahkemesi'ne giderseniz siz bu faizlerle beraber hepsini size ödetiriz diyorlar.

İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)

"SAATİ DE DEĞİŞTİRDİLER"

Mağdurum şu an. Saati değiştirdikleri için bir sonraki fatura 2.509 TL geldi.

İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)

İzmir’de 45 bin TL’lik su faturası şoku! A Haber’de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
İzmir’de 45 bin TL’lik su faturası şoku! A Haber’de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi İzmir’de 45 bin TL’lik su faturası şoku! A Haber’de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi İzmir’de 45 bin TL’lik su faturası şoku! A Haber’de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör