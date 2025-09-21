İzmir’de 45 bin TL’lik su faturası şoku! A Haber’de anlattı: İZSU faiziyle beraber ödetiriz dedi

A Haber muhabiri Tayfun Er mağdur edilen aileyle konuştu. Can Yıldırım yaşadıklarını A Haber'e anlattı.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"8 GÜNLÜK FATURA 47 BİN LİRA"

Bu kadar suyu tükettiğimizi düşünmüyorum. Evde zaten durumu gördünüz siz de. Annemle birlikte yaşıyorum. Annem zaten çok nadir zamanlarda burada durabiliyor. Kız kardeşlerimde de olabiliyor. 8 günlük bir fatura diyorlar bana. Şu anda 47 bin lira oldu fatura zam geldi.

İzmir'de 45 bin TL'lik su faturası şoku (Ekran görüntüsü)

"ÖDEMEZSEN FAİZ İŞLER DİYORLAR"

Bunu ödeyeceksiniz diyorlar ödemezseniz faiz işler diyorlar. Ödeyecekseniz 15 bin lira peşinat geri kalanı da 3.99 faizle size taksit yaparız diyorlar.