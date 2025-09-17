Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber’de soruları yanıtlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, saat 10.00'da A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını canlı yayında cevaplıyor. Bakan Şimşek, “Ekonomik büyüme yüzde 3 civarı yani bu seneden çok farklı olmayacak. Ticarette korumacılık artık yasal bir sorun. Dünyada nüfus yaşlanıyor bu avantaja çevrilmeli. Yapay zeka endeksinde iyi bir noktadayız. Savunma Sanayii ihracatında fırsat ülkesiyiz, yıldızımız patlıyor. İhracatta ilk 10’a girebiliriz.” dedi. Bakan Şimşek yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesini beklediklerini söyledi.
Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak? Jeopolitik riskler ekonomiyi ne kadar etkiliyor? Yeni vergi artışları gündemde mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek saat 10:00'da A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını cevaplıyor...
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan şöyle:
Hiçbir ülke küresel olarak baktığın zaman bir ada değil. Bağlantısallık çok yüksek. Yani ticaret savaşları risk iştahını etkiliyor sizi etkiliyor. Birçok boyutuyla dış konjonktür değerli.
Kısa vadeli baktığımızda bu sene zor bir dış konjonktür geçirdik ama 2026'da şöyle bir resimle karşı karşıyayız. Büyüme yüzde 3 civarı yani bu seneden çok farklı olmayacak. Ticarette korumacılık artık yasal bir sorun. Geçici bir durum değil. Çok büyük ihtimalle gelecek sene küresel ticaretteki büyüme yüzde 2'nin altına düşecek. Bu tabii olumsuz bir gelişme küresel ticaretteki yavaşlama olumsuz bir gelişme.
"BİZİM İÇİN FIRSATLAR İÇERİYOR"
Küresel enflasyondaki düşüş devam ediyor yavaş da olsa. Küresel finansal koşullar yani Fed'in faizi gibi konular bu anlamda daha elverişli küresel finansal koşullar olacak. Yani büyük resme baktığınız zaman dengeli bir resim diyeyim. Bu seneden çok farklı değil. Burada bizim yararımıza olacak bir trend var o da şu; küresel emtia fiyatları genel olarak baktığımız zaman ılımlı enerjide özellikle petrol fiyatlarında düşüş öngörülüyor. Bu ülkemiz açısından bir avantaj. Finansal koşulların daha elverişli hale gelmesi risk iştahı açısından bir avantaj ama büyümenin düşük seyretmesi, küresel ticaretin daha da yavaşlaması, korumacılığın daha da artması bunlar olumsuz trendler ancak yapısal bir takım sorunlar var dünyanın karşı karşıya olduğu bizim için de fırsatlar içeriyor.
"İHRACATIMIZIN YÜZDE 62'Sİ KORUNAKLI"
Mesela ticarette korumacılık herkesi etkiliyor. Ancak Türkiye'nin dış ticaretinin ihracatının daha doğrusu yüzde 62'si serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu 54 ülkeye gidiyor. Yani ihracatımızın yüzde 62'si korunaklı. Korumacılık tedbirlerine karşı. Bu önemli. Yine bölgesel olarak baktığınız zaman eğer dünyada korumacılık bir parçalanmaya yol açıyorsa bölgesel entegrasyon ön plana çıkıyor. Terörsüz Türkiye ile birlikte yakın coğrafyamızla daha güçlü bir entegrasyon ihtimali yüksek. Bu da yine bizi avantajlı konuma getiriyor. Orta Asya, Orta Doğu, Kuzey Afrika gibi bölgeyi dikkate alırsak bizim neredeyse ihracatımızı o zaman yüzde 80'inden fazlası serbest ticaret anlaşmalarımızın olduğu ülkeler artı yakın coğrafya ve dost ülkeler. Bu değerli bu bizim için bir fırsat.
-Savunma Sanayii ihracatında fırsat ülkesiyiz, yıldızımız patlıyor. İhracatta ilk 10'a girebiliriz.
YIL SONU ENFLASYON HEDEFİNİ AÇIKLADI
Yıl sonunda hedefimiz enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesidir. 2026'da enflasyon daha az hissedilecek.
Ayrıntılar gelecek…
