Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek A Haber’de soruları yanıtlıyor

Enflasyon mücadelede yeni aşama ne olacak? Jeopolitik riskler ekonomiyi ne kadar etkiliyor? Yeni vergi artışları gündemde mi? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek saat 10:00'da A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün gündeme dair sorularını cevaplıyor...

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan şöyle:

Hiçbir ülke küresel olarak baktığın zaman bir ada değil. Bağlantısallık çok yüksek. Yani ticaret savaşları risk iştahını etkiliyor sizi etkiliyor. Birçok boyutuyla dış konjonktür değerli.

Kısa vadeli baktığımızda bu sene zor bir dış konjonktür geçirdik ama 2026'da şöyle bir resimle karşı karşıyayız. Büyüme yüzde 3 civarı yani bu seneden çok farklı olmayacak. Ticarette korumacılık artık yasal bir sorun. Geçici bir durum değil. Çok büyük ihtimalle gelecek sene küresel ticaretteki büyüme yüzde 2'nin altına düşecek. Bu tabii olumsuz bir gelişme küresel ticaretteki yavaşlama olumsuz bir gelişme.