Bakan Mehmet Şimşek A Haber’de! Enflasyon, bütçe ve cari açık için net mesaj

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, saat 10.00'da A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün’ün sorularını canlı yayında yanıtladı. Bakan Şimşek, “Ekonomik büyüme yüzde 3 civarı yani bu seneden çok farklı olmayacak. Ticarette korumacılık artık yasal bir sorun. Dünyada nüfus yaşlanıyor bu avantaja çevrilmeli. Yapay zeka endeksinde iyi bir noktadayız. Savunma Sanayii ihracatında fırsat ülkesiyiz, yıldızımız patlıyor. İhracatta ilk 10’a girebiliriz.” dedi. Bakan Şimşek yıl sonunda enflasyonun yüzde 30'un altına düşmesini beklediklerini söyledi.

