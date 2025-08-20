İkinci el otomobilde yılın zirvesi temmuz ayında 680 bin 114 araç el değiştirdi
Türkiye'de ikinci el otomobil satışları temmuz ayında rekor kırdı. Ay boyunca 680 bin 114 araç el değiştirdi. Ayrıntılarını A Haber muhabiri Erşan Karaca konuğu olan otomotiv uzmanı Mustafa Anaçal ile konuştu.
Türkiye'de ikinci el otomobil satışları hareketli şekilde devam ediyor ve temmuz ayında rekor kırıldı. Ay boyunca 680 bin 114 araç el değiştirdi. 7 ayda 4,1 milyon ikinci el otomobil satıldı.
Peki ÖTV düzenlemesi ikinci eli nasıl etkiledi? Araba fiyatları düşer mi? Araba alacaklar nelere dikkat edilmeli? Merak edilenleri A Haber muhabiri Erşan Karaca'nın konuğu olan otomotiv uzmanı Mustafa Anaçal anlattı.
SATIŞI ÖTV DÜZENLEMESİ TATİKLEDİ
Mustafa Anaçal: Her sene yaz dönemlerinde tatillerin başlamasıyla birlikte ikinci el otomobil pazarında ve sıfır otomobil satışlarında artış yaşanmaktaydı. Bu yıl bu artışı tetikleyen bir unsur daha oldu. O da ÖTV düzenlemesi oldu. ÖTV düzenlemesiyle birlikte temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 21'e yakın bir satış adetlerinde artış oldu ikinci el otomobil pazarında.
6,1 MİLYON MOTORLU ARAÇ SATIŞI
Geçtiğimiz yılla aynı ayı kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 6 oranında bir artış var. Bu yıl 4.1 milyon adete ulaştı sadece otomobil. Diğer motorlu kara taşıtlarını da eklediğimizde 6 milyon adetin üzerine çıktı. Sadece otomobil olarak baktığımızda temmuz ayına kadar 4.1 araç satılmış. Diğer araçları da eklediğimizde 6.1 milyon adet taşıt satılmış.
MAKAS KAPANIRSA DENGELENME OLUR
ÖTV düzenlemesiyle birlikte bazı araçların sıfır fiyatları arttığı için ikinci el satışları ağustos, eylül ayında da bu şekilde artacağını düşünüyoruz. Sıfır kilometre otomobil fiyatlarıyla ikinci el otomobil fiyatlarının arasındaki makas kapanırsa şayet o zaman bir dengelenme olur diye düşünüyoruz.
