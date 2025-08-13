Ankara’daki Suriye zirvesinde kritik mesajlar! Askeri seçenek masada mı? Uzmanlar A Haber’de yorumladı

Ekran görüntüsü / A Haber

ÖZERLİK HAYALİ PEŞİNDELER ANCAK TÜRKİYE İZN VERMEZ

10 Mart'ta bu adamların imzalamış olduğu bir metin var, bir anlaşma var Suriye hükümetiyle. Terörsüz Türkiye var. Bakan Fidan çok güzel söyledi. Yani bu sadece Suriye'yle yapmış oldukları anlaşma değil Türkiye'nin terörsüz Türkiye projesi kapsamında PKK'dan, PKK'nın silah bırakmasının ardından kendi bu SDG yetkililerini yapmış olduğu açıklamalarda halen daha direnmeleri, ellerindeki mevcut kuvveti korumaya çalışmaları, mevcut gücü korumaya çalışmaları ve bununla ilgili açıklamalar var. Yani adamlar açıkça net bir şekilde söylüyorlar. Biz neden Suriye ordusuyla bütünleşelim? Çünkü amaçları farklı.

Bunların amaçları tamamen bölgede mevcut yapılarını koruyabilmek, özerklik alabilmek, daha sonra da bağımsızlığa giden yolun ilk basamaklarını atlamaktır. Bunu düşünüyorlar ve Türkiye'de Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan'ın "Biz enayi değiliz" sözü çok önemlidir. Bunların hepsini herkes görüyor ve herkes biliyor. Tüm gelişmeleri okuyabiliyor. Devlet aklı var. Türk devlet geleneği Türk devlet aklı öyle 100 yıllık, 200 yıllık değil. Yani 2 bin yıllık bir devlet aklı ve geleneği var. Şimdi siz bunu göz ardı edip de öyle küçük projeler peşinde koşup da burada Türk devletini, izlediği politikayı yok sayamazsınız ve tehdit edemezsiniz.