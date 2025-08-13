Ankara’da kritik toplantı | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG Suriye’de oyunbozan durumunda

Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin sisteme entegre olmak istemediğini vurguladı. Bakan Fidan, Suriye'deki karanlık tablonun en büyük aktörlerinden birinin İsrail olduğunu belirtti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ile uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Oktay değerlendirdi.

