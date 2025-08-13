13 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Ankara’da kritik toplantı | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan durumunda
Ankara’da kritik toplantı | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG Suriye’de oyunbozan durumunda

Ankara’da kritik toplantı | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozan durumunda

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.08.2025 13:15
Dışişleri Bakanı Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG'nin sisteme entegre olmak istemediğini vurguladı. Bakan Fidan, Suriye'deki karanlık tablonun en büyük aktörlerinden birinin İsrail olduğunu belirtti. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan terör ve güvenlik uzmanı Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe ile uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Hasan Oktay değerlendirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ankara’da kritik toplantı | Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: YPG Suriye’de oyunbozan durumunda
Kayınvalidesi üzerinden milyarlık vurgun mu yaptı?
Kayınvalidesi üzerinden milyarlık vurgun mu yaptı?
YPG’ye verilen son mesaj!
YPG'ye verilen son mesaj!
YPG oyunbozan durumda
"YPG oyunbozan durumda"
İBB’ye yeni operasyon! 13 kişi sorgulanıyor
İBB’ye yeni operasyon! 13 kişi sorgulanıyor
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı!
Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzatıldı!
YKS tercihlerinde bugün son gün!
YKS tercihlerinde bugün son gün!
Türkiye’ye geliyor! Kritik temas
Türkiye’ye geliyor! Kritik temas
Ankara’nın gündeminde ne var?
Ankara'nın gündeminde ne var?
Kahramanmaraş’ta alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi
Kahramanmaraş'ta alevler ekiplerin üzerine doğru ilerledi
Bakan Yerlikaya, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Bakan Yerlikaya, yangından etkilenen vatandaşları ziyaret etti
Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı
"Hacı Bektâş-ı Velî Dergâhı Yazma Eser Koleksiyonu tamamlandı"
Emine Erdoğan ve Bagrationi’den kültür ve dostluk buluşması
Emine Erdoğan ve Bagrationi’den kültür ve dostluk buluşması
Daha Fazla Video Göster