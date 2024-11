Başkan Erdoğan’dan yeni harekat sinyali! A Haber’de anlattı: Bana göre bir müjde! Türkiye yeni bir dönemi açacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılı dolayısıyla düzenlenen anma töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

"EKSİK HALKALARI TAMAMLAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan konuşmasında "İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını terör örgütleri üzerinden yönlendiren emperyalistler ve bölgemizdeki kuklalarının 40 yıllık oyununu bozacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları ne anlama geliyor? Yeni harekat sinyali mi? Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ ve Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"ESAS HEDEF ANADOLU"

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ : Sayın Erdoğan'ın hem bu konuşmasında hem de daha önceki konuşmalarında da vurguladığı gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onunla birlikte hareket eden aziz milletin diz çöktürdüğü küresel çete, emperyal çete… Elbette biz savaşı yendik ve yeni bir cumhuriyet kurduk deyip kenara çekilmediler. Bu ülkeye kastı olanlar her an tekrar bu eski kazanımları elde etmenin derdindeler. Zamanında ulusları kullanan yapılar özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bununla bir yol alamayacağını anlayınca teröre başvurmaya başladılar. Bugün bir savaş yöntemi halinde dünyanın her yerinde uygulamaya çalışıyorlar. Esas hedef bundan en çok zarar gören maalesef Anadolu toprakları oldu.

Biz aslında terörle mücadele derken bu bahsettiğimiz odaklarla ciddi bir savaşın içindeyiz bu gerçeği görmekte fayda var.

TERÖRLE MÜCADELE

PKK denilen FETÖ denilen DEAŞ denilen o terör belalarının o bahsettiğimiz yapılar karşına çıkmayacağı cesaret edemediklerinden bu yapıları tesis ederek sana hiçbir şey yapamazsa zaman kaybettirme ve yıpratma gibi bir taktik olarak kullandılar. Allah'a şükür çok ciddi yara ve hasar aldılar. Özelikle PKK ülke içerisinde neredeyse bitti dediğimiz noktalara geldi. FETÖ ile ilgili hala çok ciddi mücadele sürüyor.

SINIR ÖTESİNDEKİ BATAKLIK

Ancak sınır ötesinde esas bataklığın olduğu yerde yapmamız gerekenler var. Sayın Erdoğan'ın vurgulaması da zaten bu. Anlamayan çevrelere kendini Atatürkçü gösterip Atatürk'ten geçinen çevrelere bir gönderme olarak kurduğu bu cümle şunu anlatıyor bela ve şer neredeyse gidip orada kurutacaksın. Sadece sınırları korumak o bataklığa ellememek akıl ve mantık değil.

Biz ne yaptık? Özellikle 15 Temmuz sonrası Sayın Erdoğan'ın talimat ve direktifleri ile bir yöntem değişikliğine giderek bundan böyle belanın üzerimize gelmesini beklemeyeceğiz biz belanın üzerine gideceğiz neredeyse gidip oraları bulacağız bu yapıyı kurutacağız dedik ve çok de önemli operasyonlar gerçekleştirdik.

Irak'ta artık barınacak yer bulamamaya başladılar ki orada da yine son nefesini koyacağı süreç yakın zamanda yaşanacak. Suriye de zaten bütün apsenin toplandığı ve bedeni rahatsız edecek iltihabın yayıldığı bir bölgeye dönüştü.

"KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESECEĞİZ"

ABD her seferinde ikiyüzlü siyasetle daha doğmadan öldürdüğü bir süreci gösteren çok sayıda olaya şahidiz. Rusya hala git-gel yaşayan gerçekten son dönemde görülmesi zor olan bir yapıya dönüştü. Türkiye haklı olarak diyor ki bunlarla bu iş olmayacak biz yine evvel olduğu gibi kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım. Gereken neyse yapmamız lazım diyor. Şu an o noktadayız.

"BANA GÖRE BİR MÜJDE"

Sayın Erdoğan'ın bahsettiği husus bana gör bir müjde. ABD ve Rusya'nın ikiyüzlü siyaseti neticesinde bir arpa boyu yol ilerleyemediğimiz eksik kalan bölgeler var Sayın Erdoğan'ın halka dediği yerler var. Bu yerlerle ilgili bu ülkelerin bize taahhüdü vardı. Biz güvendik. Olmadı 5 yıl geçti. Bırak bölgelerin terörden temizlenmesini tam tersi senin güvenli hale getirdiğin bölgeleri tehdit eden bir yapı oluşmaya başladı.

"BUNUN ADRESİ OPERASYON VE HAREKAT"

Bunun bir şekilde sonlanması lazım. İşte bunun adresi operasyon ve harekat. İşte ne zaman sorusunun cevabı Sayın Erdoğan kullanmasa da 'bir gece ansızın gelebiliriz' diye zamanında çok konuştuğumuz cümleler var ya aslında onun tezahür ettiği günler.

"TÜRKİYE YENİ BİR DÖNEMİ AÇACAK"

Bunun emarelerini hissedebiliyorum. Yani önümüzdeki günlerde Suriye'de çok kritik gelişmeler yaşanacak. Bugüne kadar niye olmadı sorusunun cevabını ben ABD seçimlerine bağlarım. Orada da bir siyasi şekillenme olduktan sonra acaba Trump geldiğinde farklı bir tablo ortaya çıkar mı bana göre bu beklendi. Bir Trump yoklanacak bence. Sayın Erdoğan, 'dostum Trump' kelimesini boşuna kullanmaz. ABD ile bir noktaya getirebiliyorsak ne ala. Ama eğer getiremiyorsak yazımız kışımız yok her türlü harekat kabiliyetine sahip bir milletiz. Niyet anlaşıldıktan sonra oluşacak siyasi tabloya göre ben Türkiye'nin harekat ve operasyonlarla ilgili bir yeni dönemi Suriye'de açacağını düşünüyorum. Zaten bana göre bu bizim için bir zorunluluk. Bunu bir an önce yapmalı. Suriye'nin toprak bütünlüğü tehlikede. Esad bunun farkında değil. Bölge enteresan bir süreçten geçiyor.

"AKTÖR DEĞİŞİYOR HEDEF AYNI"

Akademisyen Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe: İsimleri değişse de onların istekleri emelleri aynı kalıyor. O dönemki aktörler İngilizdi. Bugünkü aktörler ABD, PKK, FETÖ. Aktör değişiyor emperyalizmin hedefi aynı. Bugün Türkiye tüm milli güç unsurlarıyla aktif bir şekilde terörle mücadele ediyor.

HANGİ BÖLGELERE OPERASYON OLABİLİR?

Kamışlı olabilir, Kobani denen yer olabilir, Tel Rıfat, Münbiç bu bölgelere operasyonlar icra ederek terör örgütü mensuplarını bertaraf etmek gerekiyor. Bunu yaparken de içeride kendi ülkemizin içerisinde de terör örgütü yandaşlarının bulunduğu yerlerde onlara yardım ve yataklık yapabilecek bunlara müsaade edilmeyecektir.