Başkan Erdoğan: Terör örgütleriyle sınırı keseceğiz halkaları tamamlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Atatürk'ü Anma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamaları:

"VİZDANLI BİR ZEMİNDE TARTIŞMAK GEREKİR"

Malazgirt'ten beri bu toprakların vatanımız olması için canlarını ortaya koyan şehitlerimize, gazilerimize, kahramanlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum.

Ne gaziyi ne Cumhuriyetin kurumlarını bu istismarcılara terk etmedik, bundan böyle de terk etmeyeceğiz. Bir fani olarak Atatürk'ün yaptıklarını veya yapamadıklarını vicdanlı bir zeminde tartışmak tarihçilerin, alanında uzman bilim insanlarının işidir. Bizleri ağırlayan, biraz evvel açılışını yaptığımız yeni binasında çok daha güzel hizmetler vereceğine inandığım Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bu faaliyette hizmet veriyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan (AA)

"GENÇLERİMİZ KİMLERİN NEREDE DURDUĞUNU GAYET İYİ GÖRÜYOR"

Atatürk posterinin arkasına saklanacak ülke ve millet düşmanlarının değirmenlerine su taşıyanların, onlarla omuz omuza yol yürüyenlerin riyakarlıkları artık kimseyi kandırmaya yetmiyor. Gençlerimiz; araştıran, soruşturan mukayese eden zihinleri ile kimlerin nerede durduğunu gayet iyi görüyor.

Kendi kısır çıkarlarını ülkenin ve milletin ali menfaatlerinin önüne koyanların foyaları ortaya çıktıkça Cumhuriyetimize, onun kurucularına da gençlerimiz daha sıkı sarılacaktır.

Cumhuriyete, Gazi'nin hatırasına sahip çıkmanın en somut ifadesi bu ülkeye ve millete verdiğiniz hizmetler, kazandırdığınız değerlerdir.

GAZİ'NİN ÖMRÜ VE SAĞLIĞI ELVERSEYDİ...

Biz de ülkeyi yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz günden beri koşturuyor, mücadele ediyoruz. Milletimizle birlikte güçlü, güvenli, huzurlu müreffeh bir Türkiye'nin inşası için var gücümüzle çaba göstermeyi sürdürüyoruz.

Ülkemizi hedeflerinden uzaklaştırmak rayından saptırmak, kazanımlarından mahrum bırakmak için kirli senaryoların biri bitmeden diğeri sahneleniyor. Cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimiz her dönem farklı görünümler altında, aynı gayeye hizmet eden nice sinsi oyunla boğuşmuştur. Tek parti faşizminin ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına engel olan vizyonsuzluğunun bedelini ağır bir şekilde ödedik. Gazi'nin ömrü ve sağlığı en azından bir 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye elverseydi hiç şüphesiz 2'nci cihan harbi sonrası bambaşka bir Türkiye görecektik. Maalesef Gazi'nin vefatı ile bu fırsatı kaçırdık.

"EMPERYALİSTLERİN 40 YILLIK OYUNUNU BOZACAĞIZ"

Gazi'nin şu ifadesi, "Arkadaşlar bundan sonra pek mühim zaferlere kavuşacağız. Fakat bu zafer süngü zaferleri değil, iktisat ve ilim ve irfan zaferleri olacaktır." Şu anda yaşadığımız budur. Küresel krizlerin ve kendi dinamiklerimizdeki kimi kırılmaların etkisiyle bir süredir yaşadığımız ekonomik sıkıntıların birilerinin iştahını kabarttığını görüyoruz.

Önümüzdeki yıllarda bu sıkıntıyı da geride bırakarak bir sınamadan da alnımızın akı ile çıkacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.

İnşallah önümüzdeki dönemde sınırlarımız boyunca oluşturduğumuz güvenli bölgenin eksik kalan halkalarını da tamamlayacağız. Terör örgütleri ile ülkemiz sınırları arasındaki irtibatı tamamen keseceğiz. Böylece ülkemizin siyasi ve ekonomik yol haritasını terör örgütleri üzerinden istedikleri gibi yönlendiren emperyalistlerin 40 yıllık oyununu bozacağız.

"BİRİLERİ KENDİ AKILLARINCA MESELEYİ DALGAYA ALIYOR"

Değerli dostlar Türkiye Yüzyılı'nın yıldızı yükselirken geçmişin kısır çekişmelerinin, kötü hatıralarının izleri silinerek tarihin tozlu raflarındaki yerini alacaktır. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey milletçe birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkmaktır. Biz bu hazine değerindeki ilkeyi hatırlattıkça birileri kendi akıllarınca meseleyi dalgaya alıyor. Hatta bizi tek tip toplum hayali kurmakla suçlayan kalbi kara, zihni bulanık, gözü dışarıda mankurtlara bile rastlıyoruz.

'BUNDAN SONRA DA EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKLAR'

Kimi zaman sağ sol denilerek kimi zaman Alevi-Sünni denilerek kimi zaman ilerici-gerici denilerek kimi zaman Türk-Kürt denilerek toplum kesimlerimiz birbirine düşman edilmiştir. Kaybeden ise topyekûn milletimiz ve ülkemiz olmuştur. Hamdolsun biz bu devri bitirdik. Her ne kadar birileri eski Türkiye özlemi kisvesi altında ülkemizin yeniden emperyalistlerin güdümüne sokmak istiyorlarsa da başaramayacaklar. Bunu askeri darbe girişimi le denediler olmadı, ülkemizi ekonomik krize sürüklemeye çalışarak denediler olmadı, küresel salgından bölgesel savaşlara, orman yangınlarından depreme kadar her hadiseyi bu doğrultuda fırsata çevirmeye kalktılar yine olmadı. İnşallah bundan sonra da emellerine ulaşamayacaklar.

'KARARLILIKLA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Hep birlikte Türkiye olarak önümüzdeki asrı Türkiye yüzyılı yapma hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz. Dünyayı biçimlendiren ekonomik, siyasi, güvenlik paradigmalarının yeniden yapılandığı bu süreçte önümüzdeki fırsatları kaçırmamakta kararlıyız.

Tarihin tekerrür etmemesi için dünyanın ve bilhassa ülkemizin içinde bulunduğu durum hepimize ibret olmalıdır bunun için siyaset kurumu başta olmak üzere her birimiz üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekle mükellefiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 86'ncı yıl dönümünde bir kez daha rahmetle yad ediyor, sizlere sevgilerimi sunuyorum, kalın sağlıcakla.