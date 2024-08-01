Haniye suikastı ve perde arkası | İran İsmail Haniye’yi korumadı mı koruyamadı mı? İsrail’in saldırganlığı nasıl önlenecek?

ʺİran doğrudan İsrail ile çatışmaya girmez ve bir adım atmazʺ

İRAN BİR ADIM ATMAZ

İran bugüne kadar misilleme yapmadı İsrail'e karşı. Sadece sert açıklamalar yapar ancak bir adım atmaz. Dün de baktım açıklamalara, iki yönlü açıklama var İran tarafından. Bir taraftan çok sert açıklamalar var, bir taraftan da bu savaşın çok tırmandırılmaması gerektiğine yönelik bir açıklama var. Şu anda israil açısından değerlendirdiğimiz zaman kontrollü bir çatışma oluşturuluyor.