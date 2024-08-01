Haniye suikastı ve perde arkası | İran İsmail Haniye’yi korumadı mı koruyamadı mı? İsrail'in saldırganlığı nasıl önlenecek?
Hamas lideri İsmail Haniye dün İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’in düzenlediği alçak saldırıda şehit oldu. İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın evine 150 metre mesafede yaşanan olay Tahran yönetimini zor duruma soktu. İran dini lideri Ayetullah intikam alınacağını duyurdu. Peki İran ile İsrail doğrudan savaşır mı? Bölgede vekalet savaşları bitiyor mu? Haniye suikastının asıl hedefi ne? İsrail'in hedefi bölgesel savaş mı? İran İsmail Haniye’yi korumadı mı koruyamadı mı? İran nasıl tepki verecek? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına karılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin değerlendirdi.
Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye, Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit oldu. 31 Temmuz'da Tahran'da İsmail Haniye'ye yapılan suikast ise savaşın bölgeye yayılması için yapılan en kritik hamleydi. Haniye'ye yönelik düzenlenen suikast İran açısından da kafalarda birçok soru işareti bıraktı.
ALÇAK SUİKASTLA ŞEHİT DÜŞTÜ
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için başkent Tahran'a giden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, kaldığı konutuna düzenlenen alçak suikast sonucu şehit oldu. Saldırının ardından Türkiye'den peş peşe sert tepkiler gelirken, İran ve Hamas'ın saldırıya nasıl cevap vereceği ve Batı'nın dünyayı sarsan olayla ilgili neden bir açıklama yapmadığı merak konusu oldu.
TAHRAN'DA TÖREN YAPILDI KATAR'A GÖTÜRÜLECEK
Şehit olan İsmail Haniye için ilk cenaze Tahran'da yapıldı. Tahran Üniversitesi'nde düzenlenen törende Haniye'nin cenaze namazı, İran dini lideri Ali Hamaney tarafından kıldırıldı. Haniye'nin naaşı daha sonra havayolu aracılığı Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği açıklandı.
"İRAN MİSAFİRİNİ KORUMADI MI KORUYAMADI MI?"
Haniye'ye yönelik düzenlenen suikast İran açısından da kafalarda birçok soru işareti bıraktı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Ali Semin, A Haber ekranlarında yorumladı. "İsrail bunu nasıl gerçekleştirebildi, İran misafirini korumadı mı koruyamadı mı? Kafalarda çok soru işareti var" diyen Semin şu ifadelere yer verdi;
Ben bunu 3 faktör üzerinden değerlendirmek istiyorum. İsrail bunu nasıl gerçekleştirebildi. İran ve İran'da bulunan Haniye'nin bulunduğu konut İran Devrim Muhafızları tarafından korunuyor. Ancak binanın korunmadığını görüyoruz.
İRAN BİR ADIM ATMAZ
İran bugüne kadar misilleme yapmadı İsrail'e karşı. Sadece sert açıklamalar yapar ancak bir adım atmaz. Dün de baktım açıklamalara, iki yönlü açıklama var İran tarafından. Bir taraftan çok sert açıklamalar var, bir taraftan da bu savaşın çok tırmandırılmaması gerektiğine yönelik bir açıklama var. Şu anda israil açısından değerlendirdiğimiz zaman kontrollü bir çatışma oluşturuluyor.
"İRAN'IN ZAAFİYETİNİ GÖSTERİYOR"
İran sürekli 'biz bunun intikamını misliyle alacağız" diyor. Ama neyin intikamını aldınız? İran'ın kalbinde ve İran'ın davet ettiği bir misafirin öldürülmesi İran'ın çok büyük zafiyetini de gösteriyor bize. İsrail Haniye'den sonraki sürece baktığımızda yine suikastlara devam etti. Şam'da da İran Devrim Muhafızları'nın bir komutanını öldürdü. Ben doğrudan İran'ın bir çatışmaya girmesini mucize olarak görüyorum. İmkansız ve zor değil ama mucize…
HAMAS LİDERİ HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI
Haniye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.
İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Haniye, 6 Mayıs 2017'de Hamas Şura Konseyi tarafından Halid Meşal'in yerine Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı seçilmişti.
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