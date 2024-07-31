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Şehit Haniye Filistin davasına sahip çıkan Turkuvaz Medya'ya özel teşekkür etmişti: Dünya gündemine taşıdınız

Hamas'ın siyasi büro lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırı sonucu şehit edildi. Ömrünü, ailesini, yakınlarını ve çevresini Mescid-i Aksa'yı siyonist işgale karşı savunmak için adayan Haniye, tarihler 2021 yılını gösterdiğinde Turkuvaz Medya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Turkuvaz Medya'nın bünyesinde barındırdığı basın organlarıyla Filistin davasına sahip çıkmasına gönülden teşekkür eden şehit Haniye "Filistin davasını dünya gündemine taşıyan Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederim" demişti.

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 11:27 Güncelleme: 31.07.2024 11:47
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Şehit Haniye Filistin davasına sahip çıkan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür etmişti: Dünya gündemine taşıdınız
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısı sonucu şehit oldu. Saldırıda Haniye'nin bir koruması da hayatını kaybetti.
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Şehit Haniye Filistin davasına sahip çıkan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür etmişti: Dünya gündemine taşıdınız

NEDEN TAHRAN'DAYDI? HAMAS 'İNTİKAM' DEDİ

Haniye'nin İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın göreve başlama töreni için İran'da bulunduğu daha sonra Tahran'daki konutunda uğradığı suikast sonucu şehadete ulaştığı öğrenildi. Hamas İsrail'den intikam alacaklarını ilan etti.

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Şehit Haniye Filistin davasına sahip çıkan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür etmişti: Dünya gündemine taşıdınız

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

İsmail Haniye'nin şehit edilmesi sonrası Dışişleri Bakanlığı, "Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye'nin Tahran'da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz. Bu saldırı, Gazze'deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır" açıklamasını yaptı

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Şehit Haniye Filistin davasına sahip çıkan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür etmişti: Dünya gündemine taşıdınız

"GAZZE'NİN ŞEHİTLER KERVANINA BÜYÜK BİR MÜCAHİT DAHA KATILDI"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş "İsmail Haniye, insanlık düşmanı, katliamcı siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı" dedi.

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Şehit Haniye Filistin davasına sahip çıkan Turkuvaz Medya’ya özel teşekkür etmişti: Dünya gündemine taşıdınız

EYLÜL 2021.., HANİYE'DEN TURKUVAZ MEDYA MERKEZİ'NE 'NEZAKET' ZİYARETİ

Ömrünü Filistin davasına adayan, sergilediği dik duruşla direnişin sembolü olan Hamas lideri İsmail Haniye, 2021 Eylül'ünün son günlerinde Turkuvaz Medya Merkezi'ne nezaket ziyaretinde bulunmuştu.