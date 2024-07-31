Şehit Haniye Filistin davasına sahip çıkan Turkuvaz Medya'ya özel teşekkür etmişti: Dünya gündemine taşıdınız

Hamas'ın siyasi büro lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı saldırı sonucu şehit edildi. Ömrünü, ailesini, yakınlarını ve çevresini Mescid-i Aksa'yı siyonist işgale karşı savunmak için adayan Haniye, tarihler 2021 yılını gösterdiğinde Turkuvaz Medya'ya önemli bir ziyaret gerçekleştirmişti. Turkuvaz Medya'nın bünyesinde barındırdığı basın organlarıyla Filistin davasına sahip çıkmasına gönülden teşekkür eden şehit Haniye "Filistin davasını dünya gündemine taşıyan Turkuvaz Medya'ya teşekkür ederim" demişti.