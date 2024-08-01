Güvenli konutta Haniye’ye suikast! Suikasttaki sis perdesi nasıl kalkacak? Güvenli konut nasıl hedef alındı?

SALDIRI İÇERİDEN DESTEK İLE YAPILDI

Böyle bir görüntünün ABD tarafından servis edilmesi çok ilginç bir durum. İsrail tarafından yapılan bu saldırının içeriden destek almadan yapılamayacağı konuşuluyor. İran içine kapalı bir toplum ve ciddi bir istihbarat yapılanması söz konusu. Böyle bir durumda Mossad ajanlarını doğrudan oraya gelip saldırıyı gerçekleştirmesini akla yatkın bulmuyorum. CIA ve Mossad ortak yapımı bir operasyon söz konusudur çünkü görüntünün ABD'den servis edilmesi de bunu gösteriyor. Ancak içeriden yardım olmadan bu saldırının yapılabileceğini düşünmüyorum. Konut kalınan yer ve dairesine kadar elde edilen istihbari bilgiler içeriden destek olmadan mümkün değil. Binanın nokta atış ile vurulduğunu görüyoruz. Dairesine kadar nokta atışı yapılıyor ve sadece 2 kişi vuruluyor. İran istihbaratının içinde ciddi bir temizlik yapılması bekleniyor. Böylesine önemli bir kişinin bu kadar korunmasız bırakılmasını anlamıyorum.