Güvenli konutta Haniye'ye suikast! Suikasttaki sis perdesi nasıl kalkacak? Güvenli konut nasıl hedef alındı?
ABD'li New Tork Rimes gazetesi, Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye'nin suikasta uğradığı binanın görüntülerini yayınladı. Bu görüntüler İran medyasınca da servis edildi. Peki güvenli konut nasıl hedef alındı? Orta Doğu’yu sarsan Haniye suikastına kim destek verdi? İran, Hamas lideri Haniye'ye suikastı neden ve nasıl önleyemedi? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.
İsmail Haniye suikastından sonra olay yerinden herhangi bir görüntü paylaşılmaması şüphe uyandırdı. ABD'li New York Times gazetesi Telegram'da dolaşan Tahran'daki hasarlı bir binanın fotoğrafını paylaştı ve Haniye'nin saldırıya uğradığı yerin burası olduğunu öne sürdü. İranlı bit yetkili NYTt'ye isminin açıklanmaması koşulu ile konuştu ve görüntüyü doğruladı.
SAADABAD SARAYI'NIN BİTİŞİĞİ
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Telegram kanallarında dolaşan fotoğraf, Tahran'ın kuzeyindeki Zafaraniyeh semtindeki altı katlı bir yapıyı gösteriyor. Bina hükümet törenleri için kullanılan Saadabad Sarayı'nın bitişiğinde yer alıyor.
CEVAP ARAYAN SORULAR
İran, Hamas lideri Haniye'ye suikastı neden ve nasıl önleyemedi? Adı konulmamış bir savaş mı var? Orta Doğu'da savaş başladı mı, yaşananlar ne anlama geliyor? Orta Doğu'da kaçınılmaz son savaş mı? İsmail haniye suikastı bölgenin geleceğini nasıl değiştirecek? İran, İsrail'e nasıl bir yanıt verecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ ve stratejist Dr. Mehmet Bozkuş değerlendirdi.
ORTALIKTA DÖNEN İDDİALAR
Güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ: İlk andan itibaren ortalıkta birçok iddia dolandı. Bizim de ilk duyduğumuz binaya drone ile saldırı yapıldığı yönündeydi. Sonra bu iddia İran dışında bir füzeli saldırıya bıraktı. Resmi açıklama gelmediği için suikast timi bile konuşuldu. Hatta denizaltından füze fırlatıldığı bile konuşuldu. Bunların hepsi iddiadan ibaretti ve net bilgi elde etmek mümkün değildi. Hiçbir görüntü gelmedi ve resmi açıklama yapılmadı.
ROKETLİ SALDIRI YA DA İÇERİDEN DÜZENEK
Ancak ABD'den NYT'nin servis ettiği resim bu iddiaların birçoğunu çürütüyor. Füzeli ya da drone ile saldırı olduğu düşüncesinde değilim. Belli bir katında bez ile örtme var ama yandaki simetri devam ediyor ve çok ciddi bir tahribat olmadığı belli oluyor. Bu görüntüden dolayı füze ve drone saldırısını ben eliyorum. Bir roketli saldırı ya da bina içinden patlama olabilir. Bu ihtimaller akla daha yatkın.
SALDIRI İÇERİDEN DESTEK İLE YAPILDI
Böyle bir görüntünün ABD tarafından servis edilmesi çok ilginç bir durum. İsrail tarafından yapılan bu saldırının içeriden destek almadan yapılamayacağı konuşuluyor. İran içine kapalı bir toplum ve ciddi bir istihbarat yapılanması söz konusu. Böyle bir durumda Mossad ajanlarını doğrudan oraya gelip saldırıyı gerçekleştirmesini akla yatkın bulmuyorum. CIA ve Mossad ortak yapımı bir operasyon söz konusudur çünkü görüntünün ABD'den servis edilmesi de bunu gösteriyor. Ancak içeriden yardım olmadan bu saldırının yapılabileceğini düşünmüyorum. Konut kalınan yer ve dairesine kadar elde edilen istihbari bilgiler içeriden destek olmadan mümkün değil. Binanın nokta atış ile vurulduğunu görüyoruz. Dairesine kadar nokta atışı yapılıyor ve sadece 2 kişi vuruluyor. İran istihbaratının içinde ciddi bir temizlik yapılması bekleniyor. Böylesine önemli bir kişinin bu kadar korunmasız bırakılmasını anlamıyorum.
İRAN ZAAFİYETİ ORTAYA ÇIKTI
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın: Şu anda çok ciddi bir psikolojik harp uygulanıyor. Yani bunu NYT'nin servis etmesi aslında bu saldırıyı İran'ın iddia ettiği gibi ABD ve İsrail'in birlikte yaptığını ortaya koyuyor. İstihbarat birliği var. İçeriden de hainler bu sinyalleri vermiş olabilir. Burada İran'ın zaafiyetinin ortaya çıktığını görüyoruz. İran kendisine misafir gelen bir lideri koruyamadı.
MİSAFİRİ KORUYAMADILAR
Bir takım iddialar var. İran bunu kasten yaptı diye; İsrail Hizbullah'a dokunmasın diye bunu yaptıkları konuşuluyor. Ben buna katılmıyorum. İran som 2 ayda çok ciddi darbeler aldı. Suriye'de büyükelçiliğin vurulması, başarısız füze saldırıları var. İran yönetilemeyen bir devlet ve hatta cumhurbaşkanı ve dışişleri bakanını koruyamadı helikopterleri düştü. Hala bunu bile açıklayamadılar. İstihbarat ve propaganda savaşında nereye varmak istiyorlar? Bunu tam anlamak mümkün değil. Netanyahu yaptıları ike tüm dünyada Yahudileri de zor duruma düşüyor.
DEİF SALDIRISI VE PERDE ARKASI
Gördüğüm kadarıyla eş zamanlı 2 tane lazer güdümlü bomba kullanıldı. Bunlar yaklaşık binlik bombalar olup zırh delme kapasitesi olan yani 5 metreyi delebilecek bombalar. İsrail yine aynı taktiği uyguladı. 1967 yılında uyguladığı hava saldırı taktiklerini bugün daha hassas suikastlarla yapıyor. Orada işgallerde bulunmuştu. İsrail ABD'den aldığı silah sistemleri ile Orta Doğu'da herkesi vururum mesajı veriyor.
NETAYAHU SAVAŞ SUÇLUSU
Netanyahu nereye saldırırsa saldırsın düşecek. Onu ne ABD'de alkışlayan kurtarabilir. Ne başkası kurtarabilir. Netayahu savaş suçlusudur ve Hitler'den daha beter olacak. Hiçbir Müslüman devletten ses çıkmıyor. Bir tek Türkiye'den ses çıkıyor. Bu olayda psikolojik harbin bir kısmıdır. Bu işin özü; Gazze'de sıkışan bir Netanyahu var ve burada istediklerini elde edemedi. Bir tek dün Hamas liderini şehit etti ve İsrail askeri çok fazla kayıp veriyor. İsrail halkı şu anda Netanyahu'yu desteklemiyor. Amerika'daki Yahudiler de Netanyahu'yu desteklemiyor. Bunun da ötesi İsrail soykırım ile yargılanıyor. Netanyahu ve Savunma Bakanı Galant soykırım suçundan yargılandı ve tutuklama kararı çıktı.
Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Cem Oğultürk: Güvenlikli bir bölge olarak tanımlanmış İranlılar tarafından ancak bu saldırının gerçekleşebilmesi için İsrail istihbaratının hem açık kaynaklardan hem de sahadaki elemanlarıyla bunu kendisi açısından değerlendirdiğini görüyoruz.
Oradan verilen bilgilerle atılan füze, roket ya da kamikaze drone artık her neyse bunların yönlendirilmesi elbette ki birlikte bir hareket etmeyi ve üstün bir teknolojiyi de gerektiriyor. Ciddi bir istihbarat söz konusu. Karşı istihbaratta da zayıflık söz konusu.
İSTİHBARAT SAVAŞLARI
Stratejist Dr. Mehmet Bozkuş: Tamamen istihbarat savaşlarının sahneye konulduğu süreçle karşı karşıyayız. İçeriden destek alınmadığı müddetçe bu tür eylemlerin yapılmasının imkanı yokmuş gibi gözüküyor. Güvenlik tedbirlerinin varlığı var ama göstergesinin olmadığı bir süreçle karşı karşıyayız ki bu da içerideki iş birliği sonucunu ortaya çıkartıyor.
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