AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten Haniye suikastı sonrası A Haber’de flaş açıklamalar: İsrail’in yeni bir vahşeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınında Haniye suikastıyla ilgili açıklama yaptı



"NETANYAHU'NUN SOYKIRIM VE KATLİAMDAN BAŞKA AMACI YOKTUR"

Birkaç gündür gece gündüz bütün televizyonlar, bütün ajanslar Lübnan'a ne zaman saldıracak? Değerlendirmeler yapılıyor. Bununla ilgili olarak dünyanın bütün dikkati Lübnan'a daha büyük saldırı gerçekleşerek bu savaşın genişleyip genişlemeyeceği yönündeydi. Dün akşam bir Hizbullah liderine bir saldırı gerçekleştirildi İsrail tarafından. Bugün de İsmail Haniye'ye alçak saldırı gerçekleştirildi. Bu bir kere daha göstermiştir ki Netanyahu hükümetinin soykırım ve katliamdan başka bir amacı yoktur. Her türlü barış çağrısına dünyadan gelen bütün seslere rağmen bütün bunlar karşısında Netanyahu verdiği tek cevap katliamdır, soykırımdır.

Hamas lideri İsmail Haniye Gazze'deki Es-Saraya'da bayram hutbesi vermişti

"HANİYE BÖLGE BARIŞI İÇİN DENEYİMLİ BİR İSİMDİ"

Yüz binlerce şehit verdi. Yakın zamanda Haniye çocuklarını ve ablasını kaybetti. Fakat Filistin halkının yürüyüşü yüz binlerce şehitle birlikte yürüyen bir yürüyüş. Kendisini şahsen tanırım. Yıllar evvel partimizde misafir etmiştik kendisini daha sonra vesilelerle görüşmüştük. Bu yolda son derece kararlı ve korkusuzca yürüyen isimlerden bir tanesiydi. Bu acı bir suikast neticede büyük bir kayıptır. İsmail Haniye bölge barışı içinde bölgelerdeki ilişkiler için deneyimli bir isimdi.



"SAVAŞ DAHA GENİŞ ALANA YAYILACAK"

Ama gelinen noktada İsrail'in onu bu şekilde katletmesi bu şekilde şehit olması bölgedeki daha büyük gelişmeleri tetikleyecektir. Savaşın daha geniş alana yayılması şeklinde sonuç doğuracaktır. Ama şu görülmüştür bir kere daha Netanyahu hükümetinin uluslararası hukukla her hangi bir şekilde herhangi bir bağı olmadığını biliyorduk. Bu kadar çağrı yapılırken bu kadar en son ortaya çıkan tabloda tepki gelirken en azından bir şekilde bu saldırganlığı belli bir noktada tutmaları gibi değerlendirme yapabilecekleri düşünülüyordu. Bir kere daha görüldü ki katliam dışında soykırım dışında Netanyahu hükümetinin amacı yok. Bu bölgede büyük kaynamalara yol açacaktır. Çok kıymetli isimleri çok önemli isimleri Filistin halkı geçtiğimiz dönem içerisinde şehit verdi. Daha önce Hamas'ın içerisinde başka görevleri vardı. Daha Haniye bu göreve geldi çok deneyimli bir isimdi. Bölgede barışı arzulayan bir isimdi. Böylesi bir siyasi kıymeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmesi İsrail hükümetinin şunu söylediğini gösteriyor bu bir katliam şebekesi. Netanyahu bir soykırım şebekesi ve bunu artırarak devam edecekler. Gelinen noktada bunu kınamayla geçiştirmemesi lazım.