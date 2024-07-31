AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Haniye suikastı sonrası A Haber'de flaş açıklamalar: İsrail'in yeni bir vahşeti
Son dakika haberi | İsrail, İran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'yi suikast sonucu şehit etti. İsrail'in saldırısına Türkiye'den tepkiler yükselirken, A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu. Netanyahu'nun bölge barışı için en büyük tehdit olduğunu bir kez daha vurgulayan Çelik, suikastın nasıl gerçekleştiği ile ilgili de açıklama yaptı.
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de kadın ve çocuk demeden 40 bini aşkın masumu katleden İsrail, Ortadoğu'da Lübnan'a düzenlediği saldırıların ardından İran'da bulunan Hamas lideri İsmail Haniye'yi düzenlediği suikastla şehit etti. Bölgede gerilimin ateşini daha da artıracak suikastın ardından Türkiye'den konuyla ilgili peş peşe tepkiler gelirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik A Haber canlı yayınına katıldı. Filistin halkına başsağlığı mesajlarını ileten Çelik, suikastle ilgili olarak "İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçmiş oldu." dedi. Haniye'nin ağustos ayı içerisinde Mahmud Abbas'la birlikte Türkiye'ye gelerek Meclis'te bir konuşma gerçekleştirmesinin planlandığını da açıklayan AK Parti Sözcüsü, "Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı." ifadelerini kullandı.
İşte Çelik'in A Haber'de yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar
Öncelikle Filistin halkına ve dünyada Filistin davasını destekleyen herkese baş sağlığı diliyoruz. Allah rahmet eylesin. Son derece alçakça ve vahşi bir saldırı. Dışarıdan başka bir ülkeden ateşlendiği söylenen bir füze ile Filistin davasının en sembol isimlerinden İsmail Haniye şehit edildi. Bu tabi gelinen noktada savaşı bölgeselleştirmek isteyen savaşı büyütmek isteyen İsrail'in yeni bir vahşeti olarak kayda geçmiş oldu.
"NETANYAHU'NUN SOYKIRIM VE KATLİAMDAN BAŞKA AMACI YOKTUR"
Birkaç gündür gece gündüz bütün televizyonlar, bütün ajanslar Lübnan'a ne zaman saldıracak? Değerlendirmeler yapılıyor. Bununla ilgili olarak dünyanın bütün dikkati Lübnan'a daha büyük saldırı gerçekleşerek bu savaşın genişleyip genişlemeyeceği yönündeydi. Dün akşam bir Hizbullah liderine bir saldırı gerçekleştirildi İsrail tarafından. Bugün de İsmail Haniye'ye alçak saldırı gerçekleştirildi. Bu bir kere daha göstermiştir ki Netanyahu hükümetinin soykırım ve katliamdan başka bir amacı yoktur. Her türlü barış çağrısına dünyadan gelen bütün seslere rağmen bütün bunlar karşısında Netanyahu verdiği tek cevap katliamdır, soykırımdır.
"HANİYE BÖLGE BARIŞI İÇİN DENEYİMLİ BİR İSİMDİ"
Yüz binlerce şehit verdi. Yakın zamanda Haniye çocuklarını ve ablasını kaybetti. Fakat Filistin halkının yürüyüşü yüz binlerce şehitle birlikte yürüyen bir yürüyüş. Kendisini şahsen tanırım. Yıllar evvel partimizde misafir etmiştik kendisini daha sonra vesilelerle görüşmüştük. Bu yolda son derece kararlı ve korkusuzca yürüyen isimlerden bir tanesiydi. Bu acı bir suikast neticede büyük bir kayıptır. İsmail Haniye bölge barışı içinde bölgelerdeki ilişkiler için deneyimli bir isimdi.
"SAVAŞ DAHA GENİŞ ALANA YAYILACAK"
Ama gelinen noktada İsrail'in onu bu şekilde katletmesi bu şekilde şehit olması bölgedeki daha büyük gelişmeleri tetikleyecektir. Savaşın daha geniş alana yayılması şeklinde sonuç doğuracaktır. Ama şu görülmüştür bir kere daha Netanyahu hükümetinin uluslararası hukukla her hangi bir şekilde herhangi bir bağı olmadığını biliyorduk. Bu kadar çağrı yapılırken bu kadar en son ortaya çıkan tabloda tepki gelirken en azından bir şekilde bu saldırganlığı belli bir noktada tutmaları gibi değerlendirme yapabilecekleri düşünülüyordu. Bir kere daha görüldü ki katliam dışında soykırım dışında Netanyahu hükümetinin amacı yok. Bu bölgede büyük kaynamalara yol açacaktır. Çok kıymetli isimleri çok önemli isimleri Filistin halkı geçtiğimiz dönem içerisinde şehit verdi. Daha önce Hamas'ın içerisinde başka görevleri vardı. Daha Haniye bu göreve geldi çok deneyimli bir isimdi. Bölgede barışı arzulayan bir isimdi. Böylesi bir siyasi kıymeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmesi İsrail hükümetinin şunu söylediğini gösteriyor bu bir katliam şebekesi. Netanyahu bir soykırım şebekesi ve bunu artırarak devam edecekler. Gelinen noktada bunu kınamayla geçiştirmemesi lazım.
SUİKAST NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?
Başka bir devletin toprakları içerisinde gerçekleştiriyor. İsrail hükümeti bu suikast ile birlikte "Dünyanın her yerinde herkese bu gayri kanuni ve alçakça eylemleri vahşi Siyonist eylemleri yapabilirim" demeye getiriyor. Tam bir haydut devlet, tam bir soykırımcı devlet, tam bir katliam şebekesi şeklinde hareket ettiğini gösteriyor. Bu artık uluslararası hukuk için barış için son aşamadır. Bu saatten sonra tedbir alınmazsa Netanyahu hükümetinin kanlı eylemlere imza attığını ve olayların tamamının kontrolden çıkacağını göreceğiz.
"İRAN DIŞINDAN FÜZE ATEŞLENDİ"
İlk gelen bilgiler şu daha ayrıntılı bakacağız. İran dışından ateşlenen bir füze ile bu suikastin gerçekleştirildiği söyleniyor. Bunu tabi en kapsamlı şekilde değerlendireceğiz ve takip edeceğiz bunda hiçbir kuşku yok. Haniye geçmişte de partimize gelmişti. Yakından tanıdığımız bir isim.
"TÜRKİYE'YE GELEREK MECLİS'TE KONUŞACAKTI"
Biz katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağını öğrendiğimizde Cumhurbaşkanımız Erdoğan Mahmut Abbas ve İsmail Haniye'nin aynı gün aynı saatte Meclis'te konuşması planını yaptık. Mahmut Abbas sağlık sorunlarını öne sürerek gelmedi. Şehit edilmese TBMM'de hitap edecekti. Meclis tatile girdiği için özel bir toplantı olarak yapılacaktı. Hem Abbas'ın hem Haniye'nin aynı gün Meclis'te konuşma planı vardı.
Yüce Meclis'imizi Filistin halkına desteğini göstermek için özel bir toplantıda yapabilecekti. ABD Kongresi'nde Netanyahu'nun alçakça sözlerini alkışlayanlar aslında bu suikastlara izin vermiş oldular. Gazze'de katliamlara imza atmış biri sorgulanması gerekirken ayakta alkışlandığı zaman eylemlerine devam etme cesareti buluyor ve Siyonist mantıkla bunu yapıyor. Bunun neticesi İsrail', daha rahat bir ülke yapmayacaktır.
"NETANYAHU BÖLGE BARIŞI İÇİN TEHDİTTİR"
Netanyahu hükümeti Filistin'e ve Gazze'ye karşı soykırım yapıyor bölge savaşını yükseltmek için son derece hain eylemlere imza atıyor ama bugün Netanyahu hükümeti bütün İsrail'de yaşayanların güvenliklerini tehlikeye atıyor. Netanyahu bir soykırımcı olarak Filistin davası için en büyük tehdittir. Bölge barışı için tehdittir. Barış isteyen en büyük tehdit Netanyahu hükümetidir.
"NETANYAHU HÜKÜMETİ BÖLGEYE MESAJ VERİYOR"
Kesinlikle planlanmış bir şekilde bir dizi katliama imza atmak istediğini ve oradaki ileri gelenler düzeyinde bunu net bir şekilde gösteriyor. Dün Lübnan'da bir Hizbullah liderine yapılan saldırıdan sonra bugün bu suikastın gerçekleşmiş olması. Bu şöyle bir tabloyu da gösteriyor. İsrail'in aslında bu suikastları gerçekleştirebilmek bu katliamları yapabilmek için bölgede yeni tansiyonlar oluşturduğunu bu katliamlar ve bu suikastlar için bir altlık oluşturmak üzere bunu yaptığını net bir şekilde göstermektedir. Yani burada mesele sadece rahmetli şehit İsmail Haniye'ye dönük bir saldırıdan ibaret değildir. Sadece Lübnan'a bölge savaşını yaymaktan ibaret bir şey değildir. Netanyahu hükümeti bütün bölgeye mesaj vermektedir. Bölge ülkelerine mesaj vermektedir. Yani Netanyahu hükümetinin bir kabine üyesi gibi davranmazsanız size vereceğim karşılık bu tür suikastlardır demektedir. Bu tabi bunların ne kadar vahşi saldırganlık içerisinde olduğunu gösteren bir durum. Kuşkusuz tabi ki bu hesap, bu ajanda, bu katliam projesi istedikleri gibi yürümeyecektir.
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