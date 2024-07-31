Türkiye'den şehit Haniye için gıyabi cenaze namazı! İşte yurdun dört bir yanından kareler
İran'ın başkenti Tahran'da hain bir suikast ile şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı. Binlerce vatandaş gıyabi cenaze namazını kıldığı Haniye için ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti. İşte yurttan o görüntüler...
Giriş: 31.07.2024
22:47
Güncelleme: 31.07.2024
22:47
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin töreni için İran'ın başkenti Tahran'a giden Hamas lideri İsmail Haniye, kaldığı konutta suikast sonucu şehit edildi. Alçak suikast sonrası Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.
Öte yandan Haniye'nin şehit edilmesinin ardından Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası bir araya gelen sivil toplum kuruluşları üyeleri, sloganlarla İsrail saldırılarını lanetledi.
RİZE
İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı suikast sonucu Hamas lideri İsmail Haniye hayatını kaybetti. Hamas lideri için tüm Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de gıyabi cenaze namazı kılınması için vatandaşlar bir araya geldi. Rize Sahil Camii'nde toplanan vatandaşlar akşam namazının kılınmasının ardından gıyabı cenaze namazı kıldı.
KIRŞEHİR
Kırşehir'de Kudüs Platformu üyeleri, suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Cacabey Meydanı'nda gıyabi cenaze namazı kıldı. Akşam namazı sonrası cami çıkışı toplanan gruplar, İsrail zulmünü kınayarak mazlum coğrafyalara yardım çağrısında bulundu, dualar etti.
VAN
Van Filistin'e Destek Platformu üyeleri, İran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kıldı.