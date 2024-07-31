Türkiye'den şehit Haniye için gıyabi cenaze namazı! İşte yurdun dört bir yanından kareler

İran'ın başkenti Tahran'da hain bir suikast ile şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye'nin dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı. Binlerce vatandaş gıyabi cenaze namazını kıldığı Haniye için ellerini semaya açarak hep birlikte dua etti. İşte yurttan o görüntüler...

Giriş: 31.07.2024 22:47 Güncelleme: 31.07.2024 22:47 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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