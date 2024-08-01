Haniye suikastı ve perde arkası | Bölgesel savaş riski var mı? İsrail'in saldırganlığı nasıl önlenecek?

Hamas lideri İsmail Haniye dün İran’ın başkenti Tahran’da İsrail’in düzenlediği alçak saldırıda şehit oldu. İran’ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın evine 150 metre mesafede yaşanan olay Tahran yönetimini zor duruma soktu. İran dini lideri Ayetullah intikam alınacağını duyurdu. Peki İran ile İsrail doğrudan savaşır mı? Bölgede vekalet savaşları bitiyor mu? Haniye suikastının asıl hedefi ne? İsrail'in hedefi bölgesel savaş mı? İran nasıl tepki verecek? Merak edilen gelişmeleri A Haber canlı yayınına karılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Ali Semin değerlendirdi.

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