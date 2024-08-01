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İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından dünya medyası Türkiye'ye odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor

ahaber.com.tr
Giriş: 01.08.2024 07:54
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İsmail Haniye’nin şehit edilmesinin ardından dünya medyası Türkiye’ye odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi. Batı medyası, Hamas lideri İsmail Haniye suikastını "Ortadoğu'da topyekûn savaş korkusu derinleşiyor" şeklinde yorumladı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'da cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere bulunduğu Tahran'da suikaste uğrayarak şehit edildi.

Hamas lideri İsmail HaniyeHamas lideri İsmail Haniye

Haniye'nin şehit edildiğini doğrulayan Hamas, "Korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak" açıklamasını yaptı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi ise üst düzey Devrim Muhafızları komutanları ile suikastı soruşturmak üzere toplandı. İran'ın stratejisine karar verileceği bildirildi.

Filistinli gruplar, genel grev ve geniş çaplı protesto çağrısı yaparken, Hizbullah Haniye'nin öldürülmesinin "direnişi İsrail karşısında daha kararlı kılacağını" söyledi.

Haniye'nin Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit edilmesi dünya basınında büyük yankı uyandırdı.

BUNDAN SONRA NE OLACAK?

BBC, Haniye'nin ateşkeste üstlendiği role dikkat çekti ve bundan sonra ne olacağına dair yorum yapıldı. BBC'deki yorumda "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu 'barışa erişme niyetinde olmamakla' suçlayan Türk Dışişleri Bakanlığı şimdiden bölgeden gelebilecek muhtemel açıklamaları özetledi" denildi.

TEHLİKELİ TIRMANIŞ

CNN: Hamas'ın siyasi lideri Haniye'ye düzenlenen suikast, Ortadoğu'da topyekûn bir savaş korkusunu derinleştiriyor.

AP: Haniye'nin öldürülmesi gerginliğin tırmanmasına neden oldu.

New York Times: "Savaş ateşi bölgeye yayılacak gibi duruyor" denildi.

Guardian: Hamas lideri Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi, İsrail'in Beyrut'ta Hizbullah'ın en üst düzey askeri komutanını öldürdüğünü iddia etmesinden 7 saat sonra gerçekleşti.

Al Jazeera: "Tehlikeli tırmanış: Hamas lideri İsmail Haniye, İran saldırısında öldürüldü" başlığını kullandı.



Politico: "Haniye'nin Tahran'daki ölümü, İsrail'in Beyrut'ta üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Bu Ortadoğu çatışmasında önemli bir tırmanışa işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.

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