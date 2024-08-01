İsmail Haniye’nin şehit edilmesinin ardından dünya medyası Türkiye’ye odaklandı: Netanyahu yönetimi barış istemiyor





Politico: "Haniye'nin Tahran'daki ölümü, İsrail'in Beyrut'ta üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürmesinden sadece birkaç saat sonra gerçekleşti. Bu Ortadoğu çatışmasında önemli bir tırmanışa işaret ediyor" ifadelerine yer verdi.