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Dünyadan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikasta uğramasına tepki

Damla Karasu ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 13:17
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Dünyadan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin suikasta uğramasına tepki

Son dakika haberine göre Rusya, Çin, Katar, Pakistan, Malezya ve Afganistan, İran'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yapılan suikastı kınadı.

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