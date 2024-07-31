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İşte İsmail Haniye'nin hayat öyküsü! Mülteci kampından Hamas liderliğine... Filistin'e adanmış bir ömür!

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail tarafından düzenlenen alçak bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda da çocukları ve torunları şehit edilen Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" ifade etmişti. Peki ama Hamas lideri İsmail Haniye'nin hayat öyküsü nasıl? Filistin davası için neler yaptı? İşte Şati Mülteci Kampı'nda başlayarak Hamas liderliğine uzanan ve Filistin davasına adanmış bir ömrün hikayesi...

ahaber.com.tr
Giriş: 31.07.2024 12:03
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İşte İsmail Haniye’nin hayat öyküsü! Mülteci kampından Hamas liderliğine... Filistin’e adanmış bir ömür!

Tahran'da düzenlenen suikastta hayatını kaybeden Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin hayatı Filistin mücadelesi ile geçti.

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İşte İsmail Haniye’nin hayat öyküsü! Mülteci kampından Hamas liderliğine... Filistin’e adanmış bir ömür!

MÜLTECİ KAMPLARINDAN HAMAS LİDERLİĞİNE
Mülteci kamplarından liderliğe hayatı boyunca Filistin bağımsızlığı için mücadele eden Haniye, tarihi Filistin topraklarının Askalan (Aşkelon) kentinden göçe zorlanan Filistinli bir ailenin çocuğu olarak 29 Ocak 1963'te Gazze'deki Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Haniye, 1987'de Gazze İslam Üniversitesinden mezun oldu.

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İşte İsmail Haniye’nin hayat öyküsü! Mülteci kampından Hamas liderliğine... Filistin’e adanmış bir ömür!

ÜNİVERSİTEDEN SONRA HAMAS'I KURDU
Haniye'nin üniversiteyi bitirdiği 1987 yılında bir grup Filistinli Müslüman entelektüel ve aktivist, Şeyh Ahmed Yasin liderliğinde Hamas'ı kurdu. Haniye de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) bir kolu olan harekete katılanlar arasında yer aldı.

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İşte İsmail Haniye’nin hayat öyküsü! Mülteci kampından Hamas liderliğine... Filistin’e adanmış bir ömür!

İNTİFADA'DA TUTUKLANDI
1989'da I. İntifada'ya katıldığı ve Hamas üyesi olduğu gerekçesiyle tutuklanan Haniye, 1992'de serbest bırakıldıktan sonra, İsrail tarafından diğer İslami Cihad ve Hamas üyesi 415 kişilik grup ile Güney Lübnan'a sürüldü, ertesi yıl Gazze'ye geri döndü.

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İşte İsmail Haniye’nin hayat öyküsü! Mülteci kampından Hamas liderliğine... Filistin’e adanmış bir ömür!

Hayatı boyunca direnişin içerisinde yer alan biri olarak mücadeleci kişiliğiyle öne çıkan Haniye, "Hamas'ın özel güvenliğinin sorumlusu olduğu" suçlamasıyla 1987'de 18 gün, 1988'de 6 ay ve 1989'da 3 yıl olmak üzere İsrail hapishanelerinde tutuklu kaldı.