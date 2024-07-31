İşte İsmail Haniye'nin hayat öyküsü! Mülteci kampından Hamas liderliğine... Filistin'e adanmış bir ömür!

Hamas lideri İsmail Haniye, İsrail tarafından düzenlenen alçak bir suikast sonucu hayatını kaybetti. Geçtiğimiz aylarda da çocukları ve torunları şehit edilen Haniye, "çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiklerini" ifade etmişti. Peki ama Hamas lideri İsmail Haniye'nin hayat öyküsü nasıl? Filistin davası için neler yaptı? İşte Şati Mülteci Kampı'nda başlayarak Hamas liderliğine uzanan ve Filistin davasına adanmış bir ömrün hikayesi...