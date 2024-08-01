İsmail Haniye’nin şehit edilmesi | ABD’nin Dedeağaç yığınaklanması ve Orta Doğu planları! Canlı yayında bomba yorum

1915 İngiliz senaryoları devrede! Hedef Türkiye ve Boğazlar

DEDEAĞAÇ YIĞINAKLARI TÜRKİYE İÇİN

Bizim coğrafyamız değişmiyor. Karşımızda yine emperyalist güçler var ve biz Haçlı seferi olduğunu daha önce de söylemiştik. O dönem İngilizler varken şimdi onları devamı olan artığı olan Amerika var. Herkes ABD'nin Dedeağaç'a Rusya için geldiğini söyledi ama biz Türkiye için geldiğini üstüne basa basa söyledik. Çünkü oradan tarih boyunca Rusya'ya yönelik askeri bir hareket olmamıştır. Coğrafyayı iyi okumak gerekir; tarih boyunca Karpat Dağları'nı aşarak Rusya'ya herhangi bir sefer yapılmamıştır. ABD Dedeağaç'a Türkiye için gelmiştir.