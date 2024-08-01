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İsmail Haniye’nin şehit edilmesi | ABD’nin Dedeağaç yığınaklanması ve Orta Doğu planları! Canlı yayında bomba yorum

ahaber.com.tr Mehmet Karataş
Giriş: 01.08.2024 09:37 Güncelleme: 01.08.2024 09:41
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İsmail Haniye’nin şehit edilmesi | ABD’nin Dedeağaç yığınaklanması ve Orta Doğu planları! Canlı yayında bomba yorum

Hamas lideri İsmail Haniye’nin İran’da şehit edilmesinin yankıları sürüyor. ABD suikast ile ilişkisi olmadığını ancak İsrail’i korumaya devam edeceğini ilan etti. İran’da ise saldırı planları konuşuluyor, Hizbullah ise “Fuad Şükür’ün intikamı alınacak” açıklamaları yapıyor. Orta Doğu’da ateş çemberi giderek genişliyor. ABD bölgede ne yapmak istiyor? Terör devleti İsrail üzerinden Haçlı Seferleri mi başlatılacak? Türkiye’nin yanı başında Dedeağaç’ta yığınaklanma ne anlama geliyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan uzman isimler değerlendirdi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikast sonucu hayatını kaybetti. Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için Tahran'da bulunuyordu. Suikast hem İran Devrim Muhafızları hem de Hamas tarafından doğrulandı.

İsmail Haniye, Tahran'da İran'ın kalbinde İsrail tarafından şehit edildiİsmail Haniye, Tahran'da İran'ın kalbinde İsrail tarafından şehit edildi

SALDIRI NASIL YAPILDI? KESİN BİLGİ YOK…

Hamas'tan yapılan açıklamada, Haniye'nin, İsrail'in Tahran'daki konutuna yerel saatle 02:00'de düzenlediği saldırı sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. Haniye'nin kaldığı evin bir güdümlü füzeyle vurulduğu belirtiliyor. Saldırıda Haniye'nin yanı sıra koruması da hayatını kaybetti. İran devlet televizyonu, Haniye'ye yönelik suikastın sınır ötesinden gerçekleştirildiğini duyururken, yarı resmi Tasnim Haber Ajansı ise Haniye'nin başkent Tahran'ın kuzeyinde gazilere ait özel bir konutta hava saldırısıyla hedef alındığını aktardı.

İran koruyamadığı Haniyye için Tahran'da tören düzenlediİran koruyamadığı Haniyye için Tahran'da tören düzenledi

İRAN ZOR DURUMDA

Haniye, suikasttan önce gerçekleştirdiği temaslarda, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelmiş, Pezeşkiyan'ın yemin töreninde görüntülenmişti. Haniye'nin ölümü Gazze'de ateşkes çabalarına ciddi bir darbe olarak görüldü. Haniye'nin İran'da öldürülmesi ise bu ülkeye bir mesaj olarak görülürken, İran'ı da zor duruma soktu.

Orta Doğu Ateş yeri! ABD'nin Dedeağaç yığınaklanmasının perde arkasıOrta Doğu Ateş yeri! ABD'nin Dedeağaç yığınaklanmasının perde arkası

1915 SENARYOSU! İNGİLİZ ARTIKLARI…

Terör ve güvenlik uzmanı Ali Fuat Gökçe A Haber canlı yayınında şu değerlendirmeleri yaptı:

Geçmişte olan bazı olaylar; askeri hadiseler ve savaşlar gelecekte yaşanacakların habercidir. Geçmişte bizim bölgemizde yaşananlar ve şu anda halen ortaya çıkan durumlar bize gelecekte başımıza gelecekleri gösteriyor. 1915 yılında İngiliz komutan Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinden İzmir Körfezi'ne kadar bütün savaş gemilerini oraya yığarak Çanakkale Boğazı'nı abluka altına aldı. 100 yıl sonra aynı yere Dedeağaç'a ABD'de geldi. Yer aynı olay aynı yapılan aynı...

1915 İngiliz senaryoları devrede! Hedef Türkiye ve Boğazlar1915 İngiliz senaryoları devrede! Hedef Türkiye ve Boğazlar

DEDEAĞAÇ YIĞINAKLARI TÜRKİYE İÇİN

Bizim coğrafyamız değişmiyor. Karşımızda yine emperyalist güçler var ve biz Haçlı seferi olduğunu daha önce de söylemiştik. O dönem İngilizler varken şimdi onları devamı olan artığı olan Amerika var. Herkes ABD'nin Dedeağaç'a Rusya için geldiğini söyledi ama biz Türkiye için geldiğini üstüne basa basa söyledik. Çünkü oradan tarih boyunca Rusya'ya yönelik askeri bir hareket olmamıştır. Coğrafyayı iyi okumak gerekir; tarih boyunca Karpat Dağları'nı aşarak Rusya'ya herhangi bir sefer yapılmamıştır. ABD Dedeağaç'a Türkiye için gelmiştir.

Tarihte Rusya'ya bu noktadan sefer yapılmadıTarihte Rusya'ya bu noktadan sefer yapılmadı

KONGRE ALKIŞLARI İŞARETTİR

Haçlı Seferleri birden bire başlayan bir süreç değildir. Öncesinde hazırlık yapılan kararlar verilen uzun bir süreci içinde barından durumdur. Nasıl ki; 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra dönemin ABD Başkanının "artık Haçlı Seferi başlamıştır" dediği gibi katil Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde yaptığı konuşma ve alkışlamalar Haçlı zihniyetinin ortaya çıkmasıdır ve ilanıdır.

Haçlı Seferleri; kanlı alkışlarla başladı ve hedef Türkiye'dir Haçlı Seferleri; kanlı alkışlarla başladı ve hedef Türkiye'dir

HAÇLI SEFERİ'NİN HEDEFİ TÜRKİYE

Haçlı Seferi'nin buradaki hedefi Türkiye ve İran'dır. Bu 2 ülkeyi bir türlü kendi yörüngesine alamamıştır. Diğer ülkeleri adına Arap Baharı dedikleri kara kışı getirerek istikrarsızlaştırmışlardır. Ancak bunu Türkiye'ye yapamadılar denediler ama olmamıştır. FETÖ ve PKK ile bunu denediler bunu hala yapmaya çalışıyorlar. Ancak bunu başaramayacaklar.

FETÖ ve PKK ile Türkiye'de denemeler yapılıyorFETÖ ve PKK ile Türkiye'de denemeler yapılıyor

İSRAİL TERÖR ÖRGÜTLERİNİN ÜZERİNE İNŞA EDİLMİŞTİR

Uluslararası ilişkiler uzmanı Abdullah Aydın: Çıldırmış ve cüretkarlığın zirvesine ulaşmış bir İsrail devleti var karşımızda. Yani buna da devlet de demeyelim terör organizasyonu var. İsrail bir terör organizasyonudur. Kurulduğu andan itibaren zaten terör örgütlerinin üzerine inşa edilmiştir ve işgalcidir. "Yahudi terörü" ifadesini o dönem İngilizler kayda geçirmiştir. Bunu bizler değil tarihi belgeler ve BM söylemektedir.

Filistin direnişi daha büyüyecekFilistin direnişi daha büyüyecek

FİLİSTİN DİRENİŞİ BİR ŞEY KAYBETMEYECEK

Bu bir gerçek ve bunun yansımasını İsrail göstermektedir. Terör korkuyla, kaosla ve sindirmeyle istediğini yaptırmaktır. Katil İsrail, Haniye'yi şehir etmenin Filistin direnişine bir şey kaybettirmeyeceğinin farkında değil mi? Bunu onlar da çok iyi biliyorlar. Daha önce kurucu olan Şeyh Ahmet Yasin ile Rantisi'yi de şehit ettiler. Hiçbir şey olmadı ve Filistin direnişi daha da büyüdü.

ABD’nin kanlı planları! Canlı yayında bomba yorumABD’nin kanlı planları! Canlı yayında bomba yorum ABD'NİN KANLI PLANLARI! CANLI YAYINDA BOMBA YORUM
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